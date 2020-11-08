Разрушенный жилой дом в Азербайджане. 3 октября 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

08 ноября 2020, 17:43

Азербайджан сообщил о новых обстрелах в Тертерском и Агдамском районах

Позиции азербайджанских войск обстреливаются со стороны Нагорного Карабаха в Тертерском и Агдамском районах, сообщило Минобороны. Ведомство сегодня опубликовало кадры из двух приграничных сел, но пока не предоставило фото или видео в подтверждение слов Алиева о взятии Шуши.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши). Минобороны Армении не подтвердило эту информацию, заявив, что бои за город еще продолжаются. Эти же данные озвучила помощница президента Нагорного Карабаха Армине Григорян. "В Шуши идут интенсивные бои, проводится Шушинская операция. Она не закончена", - сообщила она.

Утром Минобороны Азербайджана сообщило об артобстрелах сел в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджабединском и Губадлинском районах.

Сегодня с 16.30 (15.30 мск) в зоне карабахского конфликта обстреливаются села Тертерского и Агдамского районов Азербайджана, сообщила пресс-служба Минобороны страны. "Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные действия по подавлению огневых точек противника", - говорится в пресс-релизе, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Кадр видео Минобороны Азербайджана "Видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района" https://mod.gov.az/ru/news/videokadry-iz-osvobozhdennogo-sela-balasoltanly-gubadlinskogo-rajona-video-33735.htmlВ двух других публикациях Минобороны, размещенных уже после заявления Алиева о взятии Шуши, содержатся видеозаписи, на которых видны сельские улицы, дома и дорожные указатели на армянском языке. Пресс-релиз, опубликованный в 15.10 (14.10 мск), озаглавлен как "Видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района", а публикация от 17.38 (16.38 мск) – "Видеокадры освобожденного села Цакури Ходжавендского (Ходжавенд - азербайджанское название Мартуни. - Прим. "Кавказского узла") района".

При этом ни сообщения об установлении контроля над Шуши, ни фото или видео из Шуши Минобороны Азербайджана на своем сайте не опубликовало. На сайте Минобороны Нагорного Карабаха сегодня также нет публикаций, последняя датирована 7 ноября.

6 ноября, после заявлений Минобороны Армении о стремлении армии Азербайджана установить контроль над Шуши ко Дню флага, в соцсетях появилось видео с азербайджанским триколором на минарете, представленное как видео из Шуши. Однако эта мечеть не похожа ни на одну из расположенных в Шуши.

Фото- или видеодоказательств своей версии о продолжающихся в Шуши боях не опубликовала на своей странице в Facebook и пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян. При этом она сообщила, что подразделения противовоздушной обороны армии Нагорного Карабаха сбили "очередной турецкий беспилотник "Байрактар". "В районе 13:40 подразделения ПВО Армии обороны сбили очередной вражеский "Байрактар" на юго-восточном направлении", - написала Степанян.

По данным мэра Шуши Арцвика Саркисяна, бои продолжаются в окрестностях Шуши, пишет в 16.58 мск News.am.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Примечание:

"Канадский город Лаваль признал независимость Нагорного Карабаха", "Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан", "Жители азербайджанских сел рассказали о последствиях новых обстрелов".

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