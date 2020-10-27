Прифронтовые села Азербайджана подверглись обстрелам на фоне объявленного перемирия

27 октября 2020, 01:49

Несмотря на объявленное перемирие, обстрелы прифронтовых сел Азербайджана продолжились, сообщили местные жители. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан соблюдает режим прекращения огня. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты в Баку отметили стратегическое значение занятых накануне перемирия населенных пунктов, в частности, Губадлы, и заявили, что прекращение огня должно дать старт дальнейшим переговорам.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 25 октября Минобороны Азербайджана сообщило об атаках противника на Губадлинском направлении. Вечером того же дня Ильхам Алиев сообщил в своем микроблоге в Twitter о том, что азербайджанская армия заняла город Губадлы (армянское название - Санасар).

26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта, но уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Нагорный Карабах также заявил об обстреле населенных пунктов Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов.

Жители прифронтовых сел Азербайджана сообщили 26 октября корреспонденту "Кавказского узла" об обстрелах на фоне объявленного перемирия.

«К сожалению, вновь перемирие не привело к спокойствию. Обстрелы были продолжены. В восемь утра наступила тишина. Но она длилась недолго, минут через 15-20 вновь начался обстрел. В нашем селе прямым попаданием снаряда почти полностью был разрушен двухэтажный частный дом. Обошлось без человеческих жертв, потому что после начала обстрелов хозяин успел уйти в безопасное место, а семью еще в начале боевых действий отправил к родственникам в Барду (соседний район)», - рассказал житель села Капанлы Тертерского района Фазиль Будагов.

По его словам, стрельба возобновилась вечером. «Было около шести – полседьмого (около пяти - половины шестого мск), как вновь начали стрелять. Мощный взрыв мы услышали со стороны Тертера. Ударили чем-то сильным. Не тем, что обычно стреляют», - сказал Будагов.

Снарядом повредило дом жителя села Гязийан Тертерского района Ясина Джафарова.

«Я был дома, когда упал снаряд. Взрывной волной повреждена крыша дома, посыпался потолок, штукатурка на стенах, вдребезги разбились окна и стеклянные вещи дома», - рассказал он. По его словам, он находился в уцелевшей комнате, и остался невредимым.

«Хорошо, жены и детей дома не было. Они могли пострадать, испугаться. Я их еще месяц назад, когда война только началась, отправил к родственникам в другой район», - сказал Сафаров.

По его словам, сильно пострадал дом другого жителя села. «Одна стена дома полностью разрушена - дом уже непригоден для жилья. Дома во время взрыва никого не было», - отметил Сафаров.

Минобороны Азербайджана сообщило, что 26 октября в 18:15 по местному времени (17.15 по мск) противник подверг обстрелу город Тертер из РСЗО «Смерч».

В селе Гарадаглы Агдамского района в результате обстрела была повреждена школа. «Хорошо, занятий нет, а то дети пострадали бы. Стрельба началась около полдевятого утра. Грохот снарядов было слышно по всей округе. Они били - наши отвечали. Около полудня стрельба прекратилась», - рассказал местный житель Мехман Сафаров.

В администрации Агдамского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что в результате обстрелов 26 октября были разрушены два дома, повреждена школа. Всего, начиная с 27 сентября, в Агдамском районе упали порядка десяти тысяч снарядов. Были повреждены 15 школ и шесть административных зданий; 67 домов разрушены полностью, 739 повреждены. Погибли семь человек, 42 ранены.

Министерство обороны Азербайджана 26 октября опубликовало несколько пресс-релизов, в которых сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии и населенных пунктов на различных направлениях. В частности, по данным ведомства, были обстреляны территории Тертерского, Агдамского, Агджабединском районе, а также приграничные с Арменией Товузский и Дашкесанский районы.

По данным МЧС Азербайджана, в Дашкесане обстрел вызвал лесной пожар.

В селе Газиян Тертерском районе пострадали дома двух жителей, сообщила Генпрокуратура.

Ильхам Алиев заявил о соблюдении Азербайджаном перемирия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеообращении к народу обвинил Армению в нарушении перемирия. При этом он заявил, что Азербайджан соблюдает режим прекращения огня.

«Перемирие может быть только гуманитарным, только для обмена тел погибших, пленных. И нынешнее перемирие сразу было нарушено Арменией и были обстреляны наши населенные пункты. Однако, несмотря на это, я дал указание военным проявить выдержку, не поддавались провокациям. Моя позиция достаточно ясна. Мы решим эту проблему в любом случае – или военным путем, или переговорами», - сказал Алиев в выступлении по государственному телеканалу АзТВ.

По его словам, «для решения конфликта мирным путем Армения должна представить график вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана».

«У нас должен быть график, где указаны конкретные сроки, когда будут освобождаться тот или другой район. Армения пока не предоставила нам такой график. Если территории останутся под оккупацией и опять будут бесконечные переговоры, то такая ситуация нас не может устроить», - заявил Алиев.

По его словам, Азербайджан не против переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 29 октября, но эта встреча должна ускорить урегулирование конфликта.

«После переговоров, состоявшихся в США, пришли к решению о проведении встречи в Женеве глав МИД Азербайджана и Армении. Я не против, пусть встречаются. Столько бессмысленных встреч уже проведено за эти 28 лет, так что одной больше, одной меньше - разницы нет. Но я не хочу сказать, что эта встреча тоже бессмысленна. Мы хотим, чтобы она имела смысл, но эти переговоры должны ускорить решение конфликта», - сказал Алиев.

Эксперт отметил стратегическое значение города Губадлы

Ильхам Алиев также озвучил названия населенных пунктов Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, которые, как сообщило Минобороны, были освобождены 15 октября. Это, в частности, села Биинджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Рабанд, Йеникенд Зангиланского район, села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдляр, Ховуслу и Челебилер Джебраильского района, села Падар, Эфендилер, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и город Губадлы в Губадлинском районе.

По словам военного эксперта, бывшего сотрудника информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азада Исазаде, занятие Губадлы имеет важное значение как с гуманитарной, так и военной точки зрения.

«От Губадлы ведет прямая дорога на север к Лачинскому району. Азербайджанская армия получает доступ к важной дорожной инфраструктуре, ведущей к Лачинскому коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах. То есть, взяв Губадлы и ряд село этого района, азербайджанские войска получают возможность развивать наступление в сторону Лачина. Но помимо военного значения освобождение Губадлы и его сел имеет гуманитарное значение. Жители этого района, населенного азербайджанцами, покинули свои родные места в августе 1993 года и 27 лет жили как вынужденные переселенцы. Теперь они смогут вернуться сюда. Правда, это произойдет не сразу. Потому что населенные пункты здесь в основном разрушены. Некоторые пункты были заселены во время армянского контроля за счет мигрантов – в основном этнических армян, привезенных из стран Ближнего Востока. Очевидно, с наступлением азербайджанской армии они покинули эти места. Минобороны Азербайджана уже показало видеокадры из некоторых сел. Они были пустынны», - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

В Госкомбеженцев корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что до утраты контроля Азербайджана над районов в нем проживало около 30 тысяч человек. Сейчас, с учетом вновь родившихся в семьях детей численность вынужденных переселенцев из Губадлы составляет 38 300 человек.

Освобождение Губадлы прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Город Губадлы наш. Соотечественники хотят торопить события, ходят слухи об освобождении Лачина, но без очищения Губадлы [...] в Лачин с юга не подняться, там всего одна дорога, тянущаяся от Ирана вверх. Справа от дороги горы, идущие в Джабраил, слева (если смотреть на Лачин) - река Акара и опять горы, ведущие в форпост. Прежде, чем взять Лачин, надо полностью очистить Губадлы, что уже сделано", - написал он в публикации "Губадлы освобожден. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - Лачин".

Перемирие может быть основано только на доброй воле сторон

Прокомментировал Исазаде вступившее в силу 26 октября перемирие. По его словам, оно означает, что два предыдущих утратили силу. «Иначе в объявлении нового режима прекращения огня не было бы смысла», - сказал Исазаде.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 24 октября азербайджанская сторона проинформировала иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, о прямом вмешательстве Армении в конфликт, сообщило Минобороны Азербайджана.

При этом он отметил, что новые договоренности отличаются от предыдущих тем, что определена конкретная дата 29 октября нового раунда переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ обозначена повестка Женевский переговоров, и в ней говорится о выработке последующего графика действий по урегулированию конфликта на основе базовых принципов, ранее представленных посредниками», - сказал Исазаде.

Что касается гарантий соблюдения перемирия, то, эксперт сказал, что оно может быть основано только на доброй воле сторон. «Есть пока только политическое заявление о перемирии, но в нем нет механизмов его обеспечения», - заявил Исазаде.

По его словам, перемирие не может соблюдаться, если военные не согласуют его параметры – определения точек остановки подразделений сторон, отвода тяжелых орудий, создания канала связи при проведении операций по сбору тел погибших, взаимодействия с Красным Крестом.

Исазаде отметил, что Азербайджан рассматривает прекращения огня как временное гуманитарное перемирие. «Перемирие не должно использоваться, как передышка для накопления силы и новых ударов. Она должно быть первым шагом для достижения политического урегулирования. Азербайджан ожидает от Армении конкретного графика вывода войск с оккупированных территорий, что составляло базовые принципы урегулирования. Именно после поэтапного вывода войск предполагалось обсудить дальнейший статус Нагорного Карабаха с гарантиями безопасности. Однако Никол Пашинян вновь вынес на первый план вопрос о самоопределении армян Нагорного Карабаха. Это идет вразрез с базовыми принципами урегулирования», - сказал Исазаде.

Член Азербайджанского национального комитета общественной интеграции Тогрул Джуварлы считает, что перемирие должно быть возможностью для подготовки к запуску политического процесса по урегулированию конфликта.

«В конфликте возникла новая военная ситуация, и это должно учитываться. Ряд территорий, которые предполагалось вернуть под контроль Азербайджана путем переговоров, уже заняты азербайджанской армии. И переговоры должны учитывать новые реалии. Остановка военных действий должна предусматривать возвращение других территорий и дальнейшее обсуждение статуса региона. Только при таком раскладе перемирие будет работать. Если же Армения будет использовать перемирие для переброски войск и приготовлению к новым военным действиям, то ничего не получится», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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