Шесть человек погибли после ракетного обстрела Гянджи

17 октября 2020, 03:40

В результате ракетных ударов по Гяндже погибли шесть человек, включая двоих детей, еще 35 человек ранены, заявили власти Азербайджана. Минобороны Армении отвергло обвинения в обстреле азербайджанской территории.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", около 22.00 по местному времени (21.00 мск) 16 октября начался интенсивный обстрел Степанакерта и близлежащих сел. Под обстрел также попали Шуши, Мартакерт и ряд сел. В результате ранены три жителя села Шош. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по городам Гянджа и Мингячевир сегодня в 01.00 (00.00 мск). Минобороны Азербайджана подтвердило факт обстрела этих городов.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, боестолкновения идут по всей линии соприкосновения войск. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В результате ракетного удара по Гяндже погибли шесть мирных жителей, в том числе двое детей, еще 35 человек ранены, пишет со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева "Интерфакс".

По его словам, в результате ракетного удара в Гяндже повреждены 20 жилых домов. Гаджиев утверждает, что удар по городу был нанесен посредством оперативно-тактического ракетного комплекса "Эльбрус" (SCUD), фрагментам ракеты которого обнаружены на месте падения снаряда.

Вооруженные силы Армении не открывали огонь по азербайджанским городам, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

"В ответ на заявления азербайджанского военно-политического руководства: в направлении Азербайджана с территории Армении или со стороны ВС Армении не велось какого-либо вида огня", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"