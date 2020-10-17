Европейский суд потребовал обеспечить безопасность армянских военнопленных

17 октября 2020, 03:14

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана обеспечить право на жизнь и здоровье армянских военнопленных Арега Саргсяна и Нарека Амирджаняна.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие Арег Саргсян и Нарек Амирджанян попали в плен 27 сентября. Европейский суд по правам человека потребовал от властей Азербайджана представить сведения о двух пленных армянских военных, сообщил 14 октября бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян.

11 октября группа адвокатов от имени семей военнопленных обратилась в Европейский суд о применении против Азербайджана незамедлительных мер. Адвокаты потребовали обязать власти Азербайджана следовать нормам международного гуманитарного права и, в соответствии с московскими соглашениями об обмене военнопленными и останками погибших под эгидой Красного Креста, вернуть военнопленных властям Армении. Кроме того, юристы потребовали предпринять меры для защиты жизни и здоровья военнопленных.

Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство армянских адвокатов и обязал Азербайджан обеспечить право на жизнь и здоровье двух армянских военнопленных Арега Саргсяна и Нарека Амирджаняна, сообщил 16 октября на своей странице в Facebook правозащитники Артак Зейналян, представляющий интересы военнопленных.

Он также указал, что Европейский суд был подан очередной иск и предоставлены доказательства военных преступлений против армянских военнопленных.

"Кавказский узел" также писал, что 15 октября омбудсмен Армении заявил, что власти обладают видео- и фотосвидетельствами жестокой расправы с армянскими военнопленными. Видеоролик является инсценировкой и распространяется в соцсетях для привлечения внимания международного сообщества, заявило Минобороны Азербайджана.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".