17 октября 2020, 03:14

Европейский суд потребовал обеспечить безопасность армянских военнопленных

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана обеспечить право на жизнь и здоровье армянских военнопленных Арега Саргсяна и Нарека Амирджаняна.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие Арег Саргсян и Нарек Амирджанян попали в плен 27 сентября. Европейский суд по правам человека потребовал от властей Азербайджана представить сведения о двух пленных армянских военных, сообщил 14 октября бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян.

11 октября группа адвокатов от имени семей военнопленных обратилась в Европейский суд о применении против Азербайджана незамедлительных мер. Адвокаты потребовали обязать власти Азербайджана следовать нормам международного гуманитарного права и, в соответствии с московскими соглашениями об обмене военнопленными и останками погибших под эгидой Красного Креста, вернуть военнопленных властям Армении. Кроме того, юристы потребовали предпринять меры для защиты жизни и здоровья военнопленных.

Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство армянских адвокатов и обязал Азербайджан обеспечить право на жизнь и здоровье двух армянских военнопленных Арега Саргсяна и Нарека Амирджаняна, сообщил 16 октября на своей странице в Facebook правозащитники Артак Зейналян, представляющий интересы военнопленных. 

Он также указал, что Европейский суд был подан очередной иск и предоставлены доказательства военных преступлений против армянских военнопленных.

"Кавказский узел" также писал, что 15 октября омбудсмен Армении заявил, что власти обладают видео- и фотосвидетельствами жестокой расправы с армянскими военнопленными. Видеоролик является инсценировкой и распространяется в соцсетях для привлечения внимания международного сообщества, заявило Минобороны Азербайджана.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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