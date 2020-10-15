ЕСПЧ запросил у Азербайджана сведения про двух армянских военнопленных

15 октября 2020, 06:54

Европейский суд по правам человека потребовал от властей Азербайджана сообщить об условиях содержания, состоянии здоровья и возможности обмена двух армянских военных, которые попали в первый день обострения карабахского конфликта.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 393 солдата Армии обороны и 31 мирный житель, еще 106 мирных жителей ранены. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 11.00 мск 14 октября, в результате обстрелов погибли 43 мирных жителя, ранены 214. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?".

Европейский суд по правам человека потребовал от властей Азербайджана представить сведения о двух пленных армянских военных, сообщил 14 октября бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, 11 октября группа адвокатов от имени семей военнопленных обратилась в Европейский суд о применении против Азербайджана незамедлительных мер. «Адвокаты потребовали обязать власти Азербайджана следовать нормам международного гуманитарного права и, в соответствии с московскими соглашениями об обмене военнопленными и останками погибших под эгидой Красного Креста, вернуть военнопленных властям Армении. Кроме того, юристы потребовали предпринять меры защиты жизни военнопленных, обеспечить им физическую и психологическую неприкосновенность до возвращения пленных и обеспечить достойную медицинскую помощь», - отметил Зейналян.

В 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако и после этого стороны продолжили сообщать о боях и обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. 12 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели десяти жителей Гянджи и ранении 35.

Военнослужащие Арег Саргсян и Нарек Амирджанян попали в плен 27 сентября, пояснил бывший министр. «ЕСПЧ проинформировал, что 12 октября суд зарегистрировал дело и известил правительство Азербайджана. Евросуд потребовал от азербайджанского правительства предоставить информацию об условиях содержания двух военнопленных; сведения об их медицинском обследовании и состоянии здоровья, сведения о возможности их обмена в соответствии с положениями соглашения о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Для получения ответов ЕСПЧ установил срок до 22 октября», - написал Зейналян.