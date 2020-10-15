Родители абхазских школьников призвали наладить систему дистанционного обучения

15 октября 2020, 20:39

Школы Абхазии с сегодняшнего дня закрыты на карантин, а родителям предложено самостоятельно обучать своих детей, так как система дистанционного обучения пока находится в стадии разработки. Родители дошкольников и учеников младших классов отправлены в оплачиваемые отпуска, заверили власти Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии объявили об ужесточении ограничительных мер из-за COVID-19, решив с 15 октября закрыть детские сады и школы и запретить массовые мероприятия.

В Абхазии на сегодня подтверждено 2430 случаев заражения за период пандемии, 23 человека скончались. Число активных больных составляет 1320 человек. 1087 - выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ученики закрытых на карантин школ отправлены на каникулы

Школы и детские сады закрыты на карантин с сегодняшнего дня и до 24 ноября. Также запрещена деятельность кружков, спортивных и танцевальных секций. Пока школьники будут находиться на каникулах, поскольку система дистанционного обучения находится в стадии разработки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Министерства просвещения и языковой политики Абхазии.

По данным Минпросвещения, ранее на карантин были закрыты несколько школ. С 20 сентября было приостановлено обучение в школе №1, а 29 сентября - в школе №4 в Сухуме. На две недели были прекращены занятия для начальных классов школы №3. Кроме того, в конце сентября были закрыты три дошкольных учреждения.

Руководителям всех государственных и частных предприятий предписано до 24 ноября освободить от работы сотрудников, у которых дети дошкольного возраста или учатся в начальных классах. При этом они обязаны сохранить таким сотрудникам зарплату на период вынужденного отпуска, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации президента Абхазии.

Жительница Сухума 36-летняя Мадина рассказала, что у нее двое детей дошкольного возраста и один - учащийся школы, и она поддерживает введение карантина в образовательных учреждениях.

"Это нужно было сделать еще в сентябре, а лучше было вообще не открывать школы, ведь именно после начала учебного года у нас пошел рост больных. Мы ежедневно боялись того, что дети заразятся", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что работает в бюджетном учреждении и ее отпустили в оплачиваемый отпуск. "Я буду дома с детьми. Правда, мы все очень сомневаемся, что сотрудникам коммерческих предприятий будут платить зарплату, если они будут сидеть дома", - заявила Мадина.

Работники коммерческих предприятий опасаются лишения заработка

28-летняя жительница Гагры, мать учеников второго и третьего классов Гунда считает, что закрывать школы и детские сады нужно в Сухуме, где наибольшее число заболевших.

"У нас нет никакого дистанционного обучения, нам сказали учителя, что будут каждый день скидывать задания в общую группу [в мессенджере Viber], а мы должны выполнять. Вот и все. То есть, родители сами должны обучать своих детей", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гунды, она работает в коммерческой организации и вынужденный отпуск лишит ее возможности заработка. "Я зарабатываю проценты от продажи, если я буду сидеть дома и учить детей, то никто мне ничего не заплатит. Я буду работать, муж - тоже. Бабушка будет с детьми, но уроки она точно не сделает [в силу престарелого возраста]. Поэтому на учебном процессе у нас поставлен крест", - констатировала женщина.

40-летняя жительница Гудауты Хатуна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее семье три школьника - первого, второго и третьего классов, и условий для их дистанционного обучения нет.

"Нам сказали учителя, что вся нагрузка по обучению детей ложится на родителей, потому что системы дистанционного обучения нет. Поэтому, будем сами кое-как учиться. Нам будут высылать домашние задания. Для меня это сложно: трое детей-школьников - как их учить дома, ума не приложу", - рассказала женщина.

При этом она считает, что "карантин - оправданная мера". "Школа - это единственное, помимо рынка, место, где собирается много людей, по крайней мере, у нас в Гудауте. Мы, взрослые, маски носим и перчатки, а детей не заставишь. Но если пандемия продлится долго, наши дети серьезно отстанут в обучении", - отметила Хатуна.

29-летняя жительница Сухума Сария, мать двоих детей-школьников считает, что у властей Абхазии было в запасе несколько месяцев, чтобы разработать систему дистанционного образования детей. "Я не училась в пединституте, я не знаю, как учить детей. У меня двое школьников второго и девятого классов. С сегодняшнего дня я должна их обучать сама. Мы все понимали, что коронавирус с нами надолго. Почему министерство просвещения не придумало, как будут дети дистанционно учиться - непонятно", - заявила она.

Сария сообщила, что "дети не учились с марта, и в этом учебном году проучились всего полтора месяца".

"Огромный пробел в знаниях: что знали, все забыли. Видимо, если пандемия будет длиться два-три года, дети Абхазии вообще безграмотными останутся", - переживает женщина.

Жители Сухума поддержали ограничительные меры

35-летний житель Сухума Баграт сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что детский сад, в который ходят его четырехлетние сыновья-близнецы, закрыт с конца сентября, а школа, в которой учатся две дочери, - с сегодняшнего дня.

"У меня жена работает в госучреждении и ее отпустили до 24 ноября в оплачиваемый отпуск, я работаю водителем, и продолжу работать. Очень сложно, конечно, что все дети дома. Но больше мы переживаем за обучение наших детей. Дистанционное обучение нам пока не обещают, видимо, будем заниматься сами", - сказал мужчина.

Однако он отметил, что поддерживает введение карантина. "У нас же люди не понимают никаких рекомендаций, что нужно защищаться, что нельзя толпами собираться, поэтому только карантин может что-то изменить. Я считаю, что нужно штрафы вводить за нарушения распоряжений президента", - заявил мужчина.

Он рассказал, что с 1 сентября, когда дети пошли в детский сад, они стали болеть. Дошкольное учреждение, по его словам, закрыли после того, как там выявили зараженных COVID-19. "С детьми сидела родственница, пока мы работали", - рассказал Баграт.

27-летняя жительница Сухума Кристина не стала отправлять свою пятилетнюю дочь в детский сад "из-за боязни коронавируса".

"Мы наняли няню, она сидит с ребенком... Сами маски носим и перчатки, и лишний раз стараемся не выходить из дома. Няня наша уже два раза сдавала тест на инфекцию", - сообщила женщина.

Она отметила, что поддерживает введенные властями ограничительные меры.

В середине сентября Минздрав Абхазии заявил о росте числа пациентов с коронавирусом. Из-за угрозы распространения COVID-19 власти республики решили ввести с 5 октября ряд ограничений на массовые спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия в помещениях, а также на свадьбы и торжества, а 11 октября Минздрав заявил о выделении дополнительных коек для инфицированных COVID-19.

30-летняя жительница Пицунды Марина сообщила, что у нее двое детей дошкольного возраста, и закрытие детского сада оставит ее без заработка. "Я работаю в аптеке в Гагре, воспитываю детей одна. Если не буду работать, то и зарплаты у меня не будет. Мало кто работает в государственных учреждениях, а коммерческие не будут просто так платить зарплату. Договорились с соседками - будем по очереди сидеть с детьми", - рассказала она.

Женщина отметила, что ее дети ходили в детский сад с сентября и не болели. Она считает, что закрывать детские сады нужно в крупных городах, где фиксируется большое число заболевших.

"В нашем детском саду нет ни одного заболевшего, зачем закрывать его - непонятно. У нас вообще в Пицунде мало случаев. То у нас все открывают, то все закрывают. Такое впечатление, что сами не знают, что делать. Людям нужно работать, а они должны сидеть с детьми по домам", - заявила Марина корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".