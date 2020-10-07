Дагестан: унижение невесты и другие свадебные скандалы

07 октября 2020, 20:02

Резонансное видео в сентябре 2020 года с одной из дагестанских свадеб возмутило пользователей соцсетей и удивило экспертов. Соответствует ли такое поведение дагестанским традициям, какие еще происшествия на свадьбах «прославили» республику и чем отличаются чеченские и дагестанские свадьбы – в справке «Кавказского узла».

На дагестанских свадьбах так себя не ведут

Поведение жениха на свадьбе, зафиксированное в опубликованном 26 сентября ролике, и эксперты, и пользователи соцсетей считают отклонением от нормы. В дагестанских традициях подобные выходки интерпретируются как «очень редкое хамство», - сказала учредитель Дома дневного пребывания Айшат Гамзаева 1 .

На видео, обнародованном в паблике «Голос Дагестана», молодой человек в костюме и группа мужчин проходят в комнату, где неподвижно стоит невеста в свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Мужчины начинают танцевать, громко кричат. Один из них кладет на голову невесте денежную купюру. Затем человек в костюме подходит к невесте и грубо обнимает ее за шею рукой. Другую руку молодой человек держит в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею другой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх ноги. Остальные мужчины становятся рядом, их фотографирует одна из женщин.

Дагестанская активистка, шеф-редактор издания «Даптар» Светлана Анохина считает, что поведение жениха – «некая традиция, о которой мало известно». «Локальный обряд. В пользу этой версии говорит и тот факт, что за невесту не вступились родственники. В противном случае присутствовавшие там женщины немедленно бы такое поведение пресекли», – сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Одна из запечатленных на видео традиций – «лепить на лоб невесты или жениха купюры» - характерна для южных районов Дагестана, подтвердил журналист Владимир Севриновский.

Пользователи Facebook определили, что на видео запечатлены представители дагестанского субэтноса - андийцев. Андийцы – субэтнос аварцев, самый крупный из группы андийских народов. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Дагестане живут 21 270 андийцев.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражутдинова утверждает в связи с этим видео, что в целом положение женщин в республике шаткое и ситуация ухудшается.

Дорогие кортежи и громкие выстрелы

Большинство зафиксированных в публичном пространстве и ставших резонансными скандалов на свадьбах в Дагестане связаны со свадебными кортежами и стрельбой. В феврале 2020 года участники свадебного кортежа повздорили с полицейскими, а потом извинялись под видеозапись. 14 сентября 2019 года был задержан по статье о хулиганстве житель Избербаша, который, на ходу высунувшись из люка «Кадиллака», делает несколько выстрелов в воздух, передергивая затвор ружья.

Дагестанские свадьбы – самые многолюдные и дорогие на Северном Кавказе. И хотя дагестанские общины (джамаат) пытаются регулировать затраты на свадьбы, редко когда все расходы составляют менее полумиллиона рублей.

За год до этого суд приговорил жителя Кизилюрта, обвиненного в стрельбе из огнестрельного оружия у банкетного зала, к 10 месяцам колонии-поселения. В 2014 году в Карабудахкенте пьяный гость устроил во время свадьбы стрельбу из охотничьего карабина, в результате чего были ранены двое сотрудников правоохранительных органов. В 2013 году в Бабаюртовском районе Дагестана во время стрельбы при проезде свадебного кортежа сотрудник полиции застрелил своего коллегу 2 .

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался «оберегом от сглаза», однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, - уверены опрошенные «Кавказским узлом» эксперты. «Конечно, многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело», - говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Такие разные чувства

В январе 2020 года вызвала скандал публикация свадебного видеоролика молодоженов из Махачкалы. Причем скандал подняли чеченцы, сначала принявшие свадьбу за чеченскую, а позже, поняв, что она – дагестанская, посчитавшие ролик провокационным. Так, например, поступил министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев, опубликовав отредактированную запись, где в кадре большими красными буквами написано «не чеченцы».

На записи молодой человек и девушка в платке гуляют по берегу моря, держась за руки, и обнимают друг друга. В кадре присутствует автомобиль с номером 95-го региона (Чечня). Видео сопровождается музыкой, которую пользователи определили как чеченскую.

Супружескую пару осудили за публичную демонстрацию своих чувств, при том, что осенью предыдущего года участники как минимум пяти чеченских свадеб публично извинялись перед властями Чечни за нарушение национальных свадебных традиций. В частности, один из мужчин каялся за общение с дочерью в день свадьбы, другой житель Чечни - за шутливое общение со своей невестой.

Ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Сефербеков уверен, что в Чечне и Ингушетии - самое консервативное отношение к традициям. В Дагестане, считает Светлана Анохина, нет строгих запретов на публичное выражение своих чувств. «У меня была собеседница, жительница высокогорного села. Она рассказывала, что после замужества часто ходила с мужем под ручку и за руку. Это не нравилось ее братьям. И когда братья предъявили претензию ее мужу, он их успокоил, сказав, что это уже не их сестра, а его жена», - рассказывает она.