Пользователей соцсети возмутило поведение жениха на свадьбе в Дагестане

28 сентября 2020, 13:50

Житель Дагестана на резонансном видео повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных, указали пользователи соцсети "ВКонтакте".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона (Чечня). Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев подключились к осуждению молодоженов за публичное выражение чувств. Среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, как среди жителей соседней республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские исследователи.

На видео, опубликованном в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме, держа руки в карманах, проходит в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Следом в комнате появляется группа мужчин. Они, включая человека в костюме, начинают танцевать, громко крича при этом. Один из мужчин подходит к невесте, которая продолжает стоять на месте с закрытым лицом, и кладет на ее голову кусок бумаги размером с денежную купюру. Бумага падает на пол, и ее поднимает одна из двух женщин, которые стоят рядом с невестой.

Не вынимая рук из карманов, человек в костюме подходит к наряженной невесте, а затем грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Невеста, не открывая лица, поправляет фату. Другую руку молодой человек продолжает держать в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх свои ноги. Остальные мужчины становятся рядом для фотографии, их снимает одна из женщин.

"Современный Дагестан. Позорят они, а стыдно мне. Жених-быдло пришел забрать свою невесту", - говорится в тексте, который сопровождает публикацию в паблике.

Расходы на приобретение приданого невесте зачастую превышают расходы на саму свадьбу, которые сами по себе очень высоки и зачастую оборачиваются для молодоженов долгами, отмечается в публикации "Кавказского узла" "Дагестанские семьи следуют обычаям свадьбы вопреки экономическим трудностям".

К 12.50 мск 28 сентября эта публикация, сделанная 26 сентября, набрала 18 тысяч просмотров и 197 "лайков", у паблика "Голос Дагестана" более 86 тысяч подписчиков. Само видео набрало 72923 просмотра.