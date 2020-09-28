28 сентября 2020, 13:50
Пользователей соцсети возмутило поведение жениха на свадьбе в Дагестане
Житель Дагестана на резонансном видео повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных, указали пользователи соцсети "ВКонтакте".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона (Чечня). Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев подключились к осуждению молодоженов за публичное выражение чувств. Среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, как среди жителей соседней республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские исследователи.
На видео, опубликованном в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме, держа руки в карманах, проходит в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Следом в комнате появляется группа мужчин. Они, включая человека в костюме, начинают танцевать, громко крича при этом. Один из мужчин подходит к невесте, которая продолжает стоять на месте с закрытым лицом, и кладет на ее голову кусок бумаги размером с денежную купюру. Бумага падает на пол, и ее поднимает одна из двух женщин, которые стоят рядом с невестой.
Не вынимая рук из карманов, человек в костюме подходит к наряженной невесте, а затем грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Невеста, не открывая лица, поправляет фату. Другую руку молодой человек продолжает держать в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх свои ноги. Остальные мужчины становятся рядом для фотографии, их снимает одна из женщин.
"Современный Дагестан. Позорят они, а стыдно мне. Жених-быдло пришел забрать свою невесту", - говорится в тексте, который сопровождает публикацию в паблике.
Расходы на приобретение приданого невесте зачастую превышают расходы на саму свадьбу, которые сами по себе очень высоки и зачастую оборачиваются для молодоженов долгами, отмечается в публикации "Кавказского узла" "Дагестанские семьи следуют обычаям свадьбы вопреки экономическим трудностям".
К 12.50 мск 28 сентября эта публикация, сделанная 26 сентября, набрала 18 тысяч просмотров и 197 "лайков", у паблика "Голос Дагестана" более 86 тысяч подписчиков. Само видео набрало 72923 просмотра.
"Невоспитанный. Была бы я отцом этой девушки, в тот же момент сказала [бы], что свадьбы не будет", - заявила Сабина Магомедова. "Зачем за таких отдают замуж? Родители, вы куда смотрите?" - удивился Расул Ибрагимов.
Жених пришел к невесте без букета, отметила Амина Саидова. "Где букет?" - написала она. "А что он в спортивных штанах сразу не зашел?", - сыронизировала Зарима Хайбулаева. "Он думает, что выглядит со стороны круто. На самом деле - посмешище", - высказалась Мадина Гаджиева.
"Не стоит нам судить из-за одного [представителя] быдла всех дагестанцев. Это полная джахилия (невежество. - Прим. "Кавказского узла") с его стороны!" - призвал в сегодняшнем комментарии Халид Ибн-Абдурашид.
При этом пользователь соцсети Руслан Эдиев, не оправдывая жениха, призвал не критиковать его. "Вам какая разница, что у них в семье, и на каком основании он себя так ведет? Следите за своими близкими и родственниками, и тогда меньше будет быдла. А остальные без вас решат это. От того, что вы лезете в чужую жизнь, обстановка лучше не станет", - написал он. Другие комментаторы возразили Руслану Эдиеву. "Руслан, это так говорите, потому что девушка не ваша сестра. Была бы ваша, вы бы молчали? У нее точно нет того, кто бы заступился. И они это чувствуют. Вот и ведут себя, словно все можно. А кто еще им скажет? Что в тухуме (родовом объединении. - Прим. "Кавказского узла") у этого жениха нормально, по человеческим меркам - стыд!" - заявила сегодня Ева Брасс.
О практике публичных извинений, которая распространилась за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".