Пользователи соцсетей связали резонансное видео свадьбы с локальной традицией

29 сентября 2020, 18:25

Герои ролика, вызвавшего возмущение неуважительным обращением жениха с невестой, говорят на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана, указали пользователи соцсетей. Одна из запечатленных на видео традиций характерна для южных районов Дагестана, подтвердил журналист Владимир Севриновский.

Как сообщал "Кавказский узел", пользователей соцсетей возмутило видео со свадьбы в Дагестане. Комментаторы видео указали, что мужчина повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных. По мнению читателей дагестанских пабликов, появление видео в соцсети опозорило и самого жениха, и его народ.

На видео, опубликованном 26 сентября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме и группа мужчин проходят в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Мужчины начинают танцевать, громко кричат. Один из них кладет на голову невесте денежную купюру, которая падает на пол, после чего ее поднимает одна из женщин, стоящих рядом с невестой. Человек в костюме подходит к наряженной невесте и грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Другую руку молодой человек держит в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх ноги. Остальные мужчины становятся рядом для фотографии, их снимает одна из женщин.

Видеоролик, скорее всего, снят именно в Дагестане, считает автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "На видео дагестанцы. Снято оно, скорее всего, недавно, уже после того, как в Дагестане сняли ограничения и запреты на проведения свадеб", - указал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Никто из людей на видео явно не считал, что стал свидетелем чего-то из ряда вон выходящего, что говорит о проведении свадьбы не в Махачкале, отметил Расул Асад. "В Махачкале подобное воспринимается иначе, потому что жених обычно подходит с цветами, это все снимают несколько видеографов, фотографов. В селах или горных районах все происходит по-другому. А судя по реакции окружающих жениха и невесту людей, никто из них в поведении молодого человека не увидел ничего кощунственного. Возможно, кто-то и посчитал это некрасивым, но не сильно порицаемым", - сказал автор Telegram-канала.

Он также предположил, что видеосъемка велась не для распространения в соцсетях. "Никому из тех, кто там присутствовал, не нужно было это вытаскивать на обозрение и на всеобщее обсуждение. Но теперь, конечно, уже старшими будут сделаны выводы и замечания о недопустимости такого поведения", - сказал Расул Асад.

Видео снято относительно недавно, так как подобные видеозаписи не могут храниться долго, не распространяясь за пределы семейных архивов, указал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Поделиться этим видео, возможно, решили те, кто посчитал его из ряда вон выходящим. Сначала его могли переслать близким те, у кого оно вызвало возмущение. А затем уже ролик мог распространиться дальше", - предположил он.

Одна из запечатленных на видео традиций характерна для южных районов Дагестана, отметил кандидат экономических наук, журналист Владимир Севриновский. "Традицию лепить на лоб невесты или жениха купюры я в Дагестане многократно наблюдал и даже фотографировал. Чаще всего это происходит в Юждаге", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читатели Instagram-паблика modniy_dagestan считают, что поведение жениха характерно для горных районов республики. "Горный аварский чабан", - написал в комментарии к публикации от 26 сентября bamot_95. "Заходит в дом невесты, как чабан - никакого уважения", - написала, в свою очередь, arbulievazagra.

Пользователи Facebook по языку определили, что на видео запечатлены представители дагестанского субэтноса - андийцев. "Андийцы – сила", – написал Антон Стечкин в паблике на странице Усмана Лека. Он уточнил, что говор людей на видео похож на характерный для жителей Шамильского района Дагестана.

Андийцы – субэтнос аварцев, самый крупный из группы андийских народов, указано в издании "Северный Кавказ", изданном Институтом географии РАН в 1957 году. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Дагестане живут 21 270 андийцев, указано в материале "Кавказского узла" "Общие сведения о Республике Дагестан".

"Андийцы и в Африке андийцы", – написала там же Хадижат Джамалудинова. "Девушка должна, вынуждена за себя постоять или вообще за андийца не выходить", – заявила сегодня Aihsa Adpam.

"Я еще слышал, что у андийцев есть обычай показывать грудь жены на второй день после свадьбы друзьям жениха, которые к нему в гости приходят. Если он откажется, то у него на заборе единицу рисуют, типа, трус", – рассказал Абу Наима.

Такое случается, но не имеет отношения к обычаям андийцев, написал Ali Sahib. "Я – андиец и не понаслышке пишу. Это не из адатов и не из старых андийских каких-нибудь обычаев, а тупо среди бычья без роду, без племени распространилось в какой-то период коммунистического правления. Что грудь показывали – это, конечно, перебор. Эта тупость была такая. В ночь, когда молодожены остаются одни, тайно приходят его друзья, заранее обговорив это (у какого из окон). И задают разные неприличные вопросы невесте, и если она не отвечает на них, то муж должен ее бить, а эти удары или крики жены должны быть слышны им. А на второй или третий день он приглашает тех самых друзей, накрывает им стол и за столом должен доказать, что бил ее, и показать те самые места, где остались синяки, <...>. Это могут быть разные части тела", – сообщил пользователь соцсети.

Читатель Instagram-паблика modniye_dagi saikhan_05_18 также уверен, что на видео – андийцы. "Эх, андийцы, вы чем занимаетесь?" – возмутился он в комментарии к публикации от 26 сентября.

"Жду видео, где он извиняется", – написала там же alina_gadzhieva1.

Напомним, в январе подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона (Чечня). Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев подключились к осуждению молодоженов за публичное выражение чувств. Среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, как среди жителей соседней республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские исследователи.