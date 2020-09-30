Свадебное видео вызвало полемику о правах женщин в Дагестане

30 сентября 2020, 23:07

Поведение жениха на резонансном видео со свадьбы в Дагестане не является нормой, однако в целом положение женщин в республике шаткое, и ситуация ухудшается, указала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражутдинова. Дагестанские женщины в правах не ущемлены и могут постоять за себя, считает учредитель дома дневного пребывания Айшат Гамзаева.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсетей возмутило видео со свадьбы в Дагестане. Комментаторы видео указали, что мужчина повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных. По мнению читателей дагестанских пабликов, появление видео в соцсети опозорило самого жениха и его народ. Герои ролика говорят на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана, указали пользователи соцсетей. Одна из запечатленных на видео традиций характерна для южных районов республики, подтвердил журналист Владимир Севриновский.

На видео, опубликованном 26 сентября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме и группа мужчин проходят в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Мужчины начинают танцевать, громко кричат. Один из них кладет на голову невесте денежную купюру, которая падает на пол, затем ее поднимает одна из женщин, стоящих рядом с невестой. Человек в костюме подходит к невесте и грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Другую руку молодой человек держит в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх ноги. Остальные мужчины становятся рядом, их фотографирует одна из женщин.

Локальной традиции, согласно которой мужчина может, опираясь на плечи невесты и товарища, поднимать ноги, нет в регионах Дагестана, утверждает учредитель Дома дневного пребывания Айшат Гамзаева. В дагестанских традициях подобные выходки интерпретируются как "очень редкое хамство", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"В традициях дагестанцев - сажать невесту и жениха отдельно, в разные помещения, чтобы мужчина даже не видел женщину. Уже после свадебной церемонии жених может приобнять женщину, но и то только в шутку", - рассказала Гамзаева. По ее словам, на дагестанских свадьбах так, как на видео, себя не ведут.

Согласно дагестанским адатам, женщина пользуется большим уважением среди мужчин, сказала Гамзаева. Если мужчина угрожает и, тем более, бьет женщину, это считается большим проступком, отметила она. "Мой дед прожил 93 года. Всю жизнь он называл бабушку "жалин" - "невестушка". У моего отца было шесть дочерей, и он никогда и пальцем девочек не касался. [Для сельских районов Дагестана зафиксированное видеокамерой] поведение мужчины не характерно. Неясно, почему семья невесты это допустила. Возможно, действие происходило в доме жениха, куда родные невесты уже не допускаются. Я предполагаю, что это какая-то неудачная шутка", - сказала Гамзаева.

Она также отметила, что дагестанские женщины не робкие, "а своенравные, и сами могут о-го-го как ответить". "Я не могу сказать, что дагестанские женщины ущемлены (в правах) – они работают, учатся, представлены во власти", – рассказала Гамзаева.

Дагестанская активистка, шеф-редактор издания "Даптар" Светлана Анохина считает, что поведение жениха – "некая традиция, о которой мало известно". "Локальный обряд. В пользу этой версии говорит и тот факт, что за невесту не вступились родственники. В противном случае присутствовавшие там женщины немедленно бы такое поведение пресекли", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестане достаточно много экзотических свадебных ритуалов, указала Анохина. "Существует традиция, согласно которой друзья жениха врываются в комнату и всячески веселятся, прыгают на постель. Такое я видела и о таком читала. Есть традиция, когда мужчина что-то приказывает жене, показав, что он тут главный, а женщина, как подчиненная, должна все исполнить. В одном из аварских сел есть традиция, когда мужчина по требованию своих друзей должен ударить женщину", – рассказала Анохина.

Представленный на видео случай не иллюстрирует уничижительное отношение к женщине в среднестатистической семье в Дагестане, считает она. "До сих пор не выяснены обстоятельства, где произошел инцидент, отдельный ли это ритуал. Например, существует ритуал, когда жениха закидывают камешками, когда он идет за невестой [...] люди могут войти в раж и выйти за рамки обычаев", – сказала она.

По ее словам, подобные локальные обычаи становятся редкими в Дагестане. "Процесс перемещения народов с традиционных мест проживания на равнину влечет исчезновение внутренних локальных обычаев, уничтожается этника", – указала Анохина.

Дагестан пестр, в республике проживают очень разные люди, и их поведение, равно как и традиции, зависят от места проживания и социального окружения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражутдинова. Она не исключила, что поведение жениха (на видео) – как раз часть традиции.

"Именно с такой традицией я не сталкивалась. Но если говорить о сельских культурах, то есть свадьбы, которые производят неоднозначное впечатление. Речь идет прежде всего о горных районах. Например, там есть традиция валяться в грязи [...] Тем не менее, такие традиции – не норма. В целом, пренебрежительное к невесте поведение будет осуждаться", – рассказала Сиражутдинова.

В целом, положение женщин в Дагестане шаткое, и ситуация имеет тенденцию к ухудшению, считает она. "Важно, где и с кем женщина проживает. Как гражданка России, дагестанка имеет конституционные права, но на деле воспользоваться ими могут лишь отдельные категории женщин – это представители городской интеллигенции и семьи, где ценят дочерей", – отметила Сиражутдинова.

Пользователей соцсети удивила покорность невесты

Авторы комментариев в соцсети возмутились тем, что невеста позволяет к себе такое отношение со стороны жениха. "Я бы убрала руку, если бы мой жених такое себе позволил. Что она стоит как безвольная?" – прокомментировала patimat894850 видео, опубликованное 26 сентября в соцсети Instagram в сообществе modniy_dagestan, насчитывающем 112 тысяч подписчиков. По данным на 22.40 мск сегодня, видеоролик посмотрели 87 тысяч раз, пользователи оставили под ним 844 комментария.

"С ним-то всё ясно, а вот невеста какая? Раз за него согласилась", – задалась вопросом 8989yana.

"Куда она смотрела, когда соглашалась?" – поддержала ее пользователь kara.ewa.

"Невеста закрыта – истинная мусульманка. Жених – чабан по ходу, культура поведения – ноль", – написал gvx161.

"Я сама мать. И у меня девочка растет. И если такой жених к моей девочке придет, сразу вышвырну. Даже дочь спрашивать не буду. Это неуважение, как к невесте, так и к родне. Это девушка или сирота, или родня у неё, не имеющая ни слова, ни своего мнения, как рабы на плантации", – предположила mariam_karimova_.

"Уважаемые девушки! Когда подобное видите неуважение к вам, то до брачного дня или ночи лучше чистыми уходите домой или убегайте [...] Одни по голове невесту деньгами бьют, во время лезгинки обнимают невесту друзья мужа, третьи пытаются при всех целовать невесту", – призвал salambik06.