Резонанс свадебного видео вновь поднял тему положения женщин в Дагестане

03 октября 2020, 12:56

Спустя 11 лет после съемок документального фильма "Судьба дагестанской женщины" тяжелая ситуации, в которой находятся многие женщины, особенно проживающие в горных районах Дагестана, почти не изменилась, отмечает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. Текущее положение женщин в Дагестане проиллюстрировал резонанс вокруг недавнего видеоролика с одной из местных свадеб.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсетей возмутило видео со свадьбы в Дагестане, которые указали, что мужчина повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных. По мнению читателей дагестанских пабликов, появление видео в соцсети опозорило самого жениха и его народ. Комментаторы в соцсетях сочли, что герои ролика говорят на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана. Свадебное видео вызвало полемику о правах женщин в Дагестане.

На видео, опубликованном 26 сентября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме и группа мужчин проходят в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Мужчины начинают танцевать, громко кричат. Один из них кладет на голову невесте денежную купюру, которая падает на пол, затем ее поднимает одна из женщин, стоящих рядом с невестой. Человек в костюме подходит к невесте и грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Другую руку молодой человек держит в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх ноги. Остальные мужчины становятся рядом, их фотографирует одна из женщин.

В 2009 году в Дагестане был снят фильм "Судьба дагестанской женщин", созданный по инициативе "Лиги защиты матери и ребенка", регионального общественного фонда "Благотворительная больница для женщин" и руководителя этой организации Айшат Магомедовой. Фильм повествует о тяжелой ситуации, в которой находятся многие женщины, проживающие в горных районах Дагестана. Отсутствие работы, элементарных коммуникаций, полноценного медицинского обслуживания, социальная незащищенность привели к тому, что многие женщины страдают тяжелыми формами заболеваний, с каждым годом растет смертность среди детей, отмечают авторы фильма.

Так, в кадре доктор и правозащитница Айшат Магомедова уточняет у мужчин в одном из горных сел, кто переправляет дрова с гор вниз к домам. "На ишаке таскаем. На себе, на спине тащат они, - говорит мужчина. - Женщины, мужчины не таскают... Невозможно это переломить".

"Но тяжело же женщинам. Они рожают, тяжело же им", - возражает Магомедова.

"У нас женщины крепкие", - отвечает мужчина.

В день женщине приходится 3-4 раза приносить в дом 25-литровую канистру с водой, рассказала одна из жительниц села. В ролике видно, как она набирает воду в большую канистру. По ее словам, ей тяжело носить воду - болит спина, болят почки. Во время беременности ей помогал муж, но приходилось носить воду и самой. "А что делать? Когда время есть, тоже сами. Дети помогали. Муж тоже помогал, когда беременная. А беременности нет — не помогает", - сказала женщина и, надев на спину канистру, закрепленную на матерчатых лямках, пошла в село.

В фильме показаны пожилые женщины, которые, тяжело шагая вверх, несут на себе вязанки дров, точат косы и косят траву. Показаны кадры, где женщины пасут коров, носят воду, собирают строительный мусор. На следующих кадрах видно, как мужчина помогает женщине собрать тюк травы высотой с ее рост, женщина отправляется с ним вверх в гору, рядом с ней бежит ребенок. Женщина постарше помогает молодой женщине поднять огромный тюк с травой, после чего молодая женщина несет его вверх по горе. На фоне панорамы гор видно, как женщины несут тяжести вверх в село по разным дорогам, одна из них тяжело поднимает тюк в гору, опираясь рукой о землю.

"Женщинам чуть-чуть тяжело", - заявляет один из жителей села. "Чуть-чуть называется?", - говорит женский голос за кадром. "Для мужчины это чуть-чуть, - ответил мужчина. - С речки там 3-4 километра воду таскать". "Это для мужчины чуть-чуть", - возразила женщина.

"Вот вы, мужчины, все чуть-чуть говорите. Вот мне здесь больно (показывает на сердце - прим. "Кавказского узла") - чуть-чуть, говорит. Посмотри сам. Они тащат оттуда, правильно? - возмущается Айшат Магомедова. - Вот у тебя машина. Вместо того, чтобы здесь воду собрать, бак поставить... все есть, а она тащит. Посмотри, зубов нет. Ей 35 лет, какая красавица женщина".

С момент съемок этого фильма прошло 11 лет, но ситуация изменилась незначительно, отмечает эксперт.

"Глобальных изменений за 11 лет не произошло, хоть тенденция к улучшению положения женщины и есть... Большинство женщин остаются обременены в период сенокоса, а среди некоторых мужчин сохраняется менталитет, что таскать воду или дрова – унизительно", - рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

Год назад, в сентябре 2019 года, прошел премьерный показ документального фильма памяти Айшат Магомедовой "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин". Этот фильм также рассказывает о тяжелом быте женщин, живущих высоко в горах, раскрывает проблемы их жизни, акцентируя внимание на отсутствии инфраструктуры в высокогорных районах и общих чертах характера женщин Кавказа.

По мнению одной из героинь этого фильма, Равзанат, тяжелое положение женщины - это результат безответственности мужчин.

"Отказываться от физического труда и заставлять женщину таскать дрова с водой – все же единичные случаи. Это безответственное отношение к своей семье со стороны мужчины, старающегося показать патриархальное превосходство", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" Равзанат.