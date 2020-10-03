Правозащитники назвали условия для преодоления дискриминации женщин в Дагестане

03 октября 2020, 18:00

Для искоренения практики принуждения к браку и тяжелому физическому труду в Дагестане необходимы повышение уровня образования женщин и огласка случаев нарушения их прав, указали правозащитницы Надежда Ажгихина и Ирина Костерина.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсетей возмутило видео со свадьбы в Дагестане, которые указали, что мужчина повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных. По мнению читателей дагестанских пабликов, появление видео в соцсети опозорило самого жениха и его народ. Комментаторы в соцсетях отметили, что герои ролика говорят на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана. Видео вызвало полемику о правах женщин в Дагестане.

Поведение жениха на видео не имеет отношения к традициям андийцев и не является отражением тяжелого быта горских женщин в Дагестане, считают этнолог Сергей Арутюнов и сотрудник МГИМО Ахмет Ярлыкапов. При этом президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, напомнив о снятом 11 лет назад документальном фильме "Судьба дагестанской женщины", указала, что тяжелая ситуация, в которой находятся многие женщины, особенно в горных районах Дагестана, почти не изменилась.

В целом в Дагестане женщины стали активнее отстаивать свои права, указала корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы "Гендерная демократия" Фонда Генриха Белля Ирина Костерина. "Я вижу в Дагестане довольно много женщин, которые начинают проявлять свое мнение и умеют постоять за себя. "Нет я не согласна", "нет, не буду". Чтобы противостоять семье и общественному мнению, требуется смелость, но такие женщины все же появляются. Можно просить мужчин помогать – мужчины, которые помогают своим женам, тоже есть. Мужчины могут делать ту работу, которую раньше делать было не принято. Варианты для отстаивания своих прав и интересов есть", - подчеркнула Костерина.

Все больше людей переезжают в города, указала Костерина. "У женщин есть больше возможностей выбирать между разными альтернативами. И как альтернатива для многих молодых женщин – не выходить замуж, тем более, за человека, за которого не хотят. Или, как минимум, отложить рождение детей. Потому что важнее получение образования, чтобы уметь себя прокормить не ручным сельскохозяйственным трудом, а другими навыками, которые легче конвертируются в живые деньги", - сказала координатор программы "Гендерная демократия".

Вместе с тем, она согласна, что в горном Дагестане изменения малозаметны. "Фильм «Судьба дагестанской женщины» сняли достаточно давно, но в прошлом году мы сделали попытку сделать продолжение про судьбу горянок. Нельзя сказать, что все радикально поменялось, и тяжело работающих женщин стало меньше. Другое дело, что привлекательность традиционного образа жизни в горных селах уменьшается", - отметила Ирина Костерина.

В сентябре 2019 года прошел премьерный показ документального фильма памяти Айшат Магомедовой "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин". Этот фильм также рассказывает о тяжелом быте женщин, живущих высоко в горах, раскрывает проблемы их жизни, акцентируя внимание на отсутствии инфраструктуры в высокогорных районах и общих чертах характера женщин Кавказа. Картина заставила задуматься о тяжелом быте женщин, живущих в горах Дагестана, рассказали зрители.

Главным способом борьбы за права женщин должно стать образование, считает и директор ПЭН-Москва, журналист-правозащитник Надежда Ажгихина. "Дать образование дочери – очень важно для родителей. Если девочка грамотная, ей легче защитить себя, поэтому ей стоит убеждать родственников дать возможность продолжить образование. Женщине важно уметь найти людей, которые готовы прийти на защиту, что тоже достигается образованием", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ажгихина также отметила важность огласки случаев нарушения прав женщин. Это, по ее словам, помогало еще в советское время. "Когда-то я работала в одной известной газете, и к нам обратилась девушка, которая пожаловалась на выдачу замуж насильно. Это был скандал! Все привыкли ругать СССР в плане защиты прав женщин. В данном ключе страна была сильной – следили очень строго, с позором выгоняли из партии. Причем, для того чтобы исправить ситуацию, на место не всегда выезжал корреспондент – хватало и письма", - рассказала Надежда Ажгихина.

Правозащитница посетовала, что Дагестан вынуждена была покинуть журналистка Светлана Анохина, активно помогавшая дагестанским женщинам вместе с коллегами и адвокатами.

Светлана Анохина временно покинула республику после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Официальное решение об отказе в возбуждении дела Анохиной не выдали, поэтому обжалование отказа затягивается. Анохина уверена, что человек, угрожавший ей, имеет связи в правоохранительных органах и система "защищает своих", отказываясь возбуждать уголовное дело. Движение "Город наш" начало сбор подписей под обращением в Генпрокуратуру с просьбой завести дело об угрозах убийством Светлане Анохиной и наказать дагестанских силовиков за бездействие после жалобы активистки.

Патриархальные обычаи все еще живы по причине бедности, считает Надежда Ажгихина. "Это постыдно и ужасно. И ни в коем случае нельзя махать рукой на Кавказ, говоря: мол, они там все дикие, всегда так жили, пусть как хотят, так и существуют. Это безобразие. Проблема угнетения женщин – это проблема всей России", - подчеркнула Ажгихина.

Одна из героинь документального фильма "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин", Равзанат, полагает, что тяжким физическим трудом занимаются 20-30% горянок, причем по принуждению со стороны мужчин это делает меньшинство. Мужья таких женщин зачастую находятся на заработках, тяжелую работу выполнять некому, пояснила она. По словам Равзанат, не во всех селах есть электричество и водопровод, а местные дороги не позволяют использовать технику, что делает тяжелый физический труд необходимым.

"В горных селах – сплошная безработица. Нет никакого заработка. Что остается делать женщине в отсутствии мужчины? Самой колоть дрова. В Цунтинской районе, где я живу, нет ни света, ни дорог. Государство ничем не помогает. В советское время создавались колхозы, была работа, но отношение к женщинам было пренебрежительное – к примеру, выгоняли на работу через два дня после родов. Сейчас люди стараются покинуть горные села из-за трудной жизни. За 20 лет село опустело на 80%", - рассказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Немногочисленные женщины, которых насильно заставляют заниматься тяжким трудом, не "бунтуют", отметила горянка. "Нас учат покорности, учат отказываться от выражения недовольства, требуют таким образом сохранять семью", - сказала она.