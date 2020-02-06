Фильм о жизни женщин в Дагестане вызвал одобрение московских зрителей

06 февраля 2020, 11:07

В Москве прошел премьерный показ документального фильма памяти Айшат Магомедовой. Картина заставила задуматься о тяжелом быте женщин, живущих в горах Дагестана, рассказали зрители.

Как сообщал "Кавказский узел", закрытый показ документального фильма "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин" проходил 27 сентября 2019 года в Махачкале, в преддверии вручения премии имени номинанта на Нобелевскую премию мира, доктора Айшат Магомедовой.

Фильм рассказывает о тяжелом быте женщин, живущих высоко в горах, раскрывает проблемы их жизни. Акцентирует внимание на отсутствие инфраструктуры в высокогорных районах и общих чертах характера женщин Кавказа. Лента была создана при поддержке немецкого фонда имени Генриха Белля, который реализует проекты гендерной демократии и миграции. Фонд выделяет гранты в области искусства и культуры, а также науки и исследовательских работ.

Авторами идеи ленты являются режиссер Александр Федоров и продюсер Елена Срапян, которые провели два месяца в Дагестане, собирая материал для фильма. В целом работа над лентой заняла пять месяцев, два из которых заняли съемки и еще три – монтаж. Премьера в Москве прошла в Центре документального кино 5 февраля. Просмотр посетило несколько десятков человек, которые в большинстве не были представителями народов Кавказа, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на показе.

"Героинями фильма "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин" должны были быть женщины, с которыми работала Айшат, которые получали от нее помощь, которые добиваются своих целей и помогают другим женщинам. Из всего этого пула мы составили список людей, которые теоретически нам интересны, и начали писать сценарий. В итоге кто-то согласился, кто-то не смог, кого-то мы выбрали прямо во время съемок. В результате сюжет и сценарий были немного изменены. И получился фильм-путешествие по Дагестану, в котором показано, как изменилась жизнь женщины в горах", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Федоров.

По его словам, Дагестан был выбран потому, что фонд имени Генриха Белля занимается Северным Кавказом. "Мы давно вели обсуждения, и Дагестан был главной темой в этих обсуждениях. Я много раз бывал в Дагестане, и республика мне очень нравится эстетически, мне нравятся люди, и мне интересно было, как живут эти люди. Кроме того, в ходе разговоров с программным координатором фонда имени Генриха Бёлля Ириной Костериной речь пошла про Айшат. Как раз был юбилей памяти Айшат, и мы подумали, что можно совместить все вместе", – поделился Федоров.

Айшат Магомедова родилась в 1944 году в селе Годобери Ботлихского района Дагестана. Стала известным в регионе врачом-гинекологом, а в начале 1990-х годов создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы бесплатно лечить женщин из малообеспеченных семей. В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Созданная ею благотворительная больница за 14 лет работы оказала бесплатную амбулаторную помощь более чем 40 тысячам пациенток, а курс лечения прошли в ней свыше 6 тысяч женщин. Власти в 2008 году через суд добились выселения лечебницы из здания в центре Махачкалы, выделив впоследствии под клинику новое здание, которое, по словам Айшат Магомедовой, не отвечало требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.

Режиссер отметил, что авторы старались поставить картину так, чтобы о проблемах женщин Дагестана было рассказано со слов самих же женщин. "Открытость героинь была одной из причин, по которым мы выбирали именно их. К тому же они доверяли нам. Если человек тебе доверяет, он может свободнее говорить. В документальных фильмах часто можно видеть, что между режиссером и героем есть недоверие. Нам они доверяли и открыто говорили. Сыграло еще то, что женщин интервьюировала [дагестанская журналистка] Светлана Анохина – одна из героинь фильма. То есть она выступает героиней, которая интервьюирует других героинь. Это сработало. Она общалась на темы, которые волновали как ее, так и других женщин. Конечно, были темы, о которых с нами не хотели говорить. Мы, например, до интервью подходили и спрашивали, есть ли темы, о которых не хочется говорить, можно ли задавать вопросы о насилии, например. То есть мы знали, о чем нельзя говорить, а о чем можно", – рассказал Федоров.

Продюсер Елена Срапян пояснила, что авторы фильма в большей мере стремились отразить жизнь женщин Кавказа в целом. "Мы сконцентрировались не на острых вопросах, а на быте. Мы взяли то, что человека окружает каждый день, каждую секунду и через это раскрывали личности людей. Мне кажется, мы зацепили вещи, которые актуальны для всего Кавказа. Очень ограниченные возможности для образования и работы. Но наши героини не выглядят как забитые и бесправные. (...) Мы говорим про определенные трудности, но мы не говорим о полном бесправии в Дагестане. Ограничение в правах – да, но не бесправие. Мы показываем традиционную горянку, которая выполняет работу, носит платок, религиозна, а иногда и не является религиозной", – сказала Срапян корреспонденту "Кавказского узла".

Александр Федоров добавил, что авторы фильма не ставили своей задачей акцентировать внимание на социальных проблемах женщин Дагестана. Потому ими не был затронут стереотип кавказских женщин, о которых говорят как о забитых и бесправных. "Нам удалось избежать этого стереотипа. Это можно понять, посмотрев фильм. Он про личность, про людей, не о проблемах. Этот фильм про красивую культуру, в которой есть сложности, но при этом есть огромное пространство для их решения", – отметил режиссер.

Фильм о жизни женщин Кавказа не оставил зрителей неравнодушными

После просмотра зрители поделились с корреспондентом "Кавказского узла" впечатлениями. "С одной стороны, идея фильма хороша, он не сводится к повествованию об основной героине, но пытается показать проблемы женщин Дагестана как бы их глазами. Видно, что авторы действительно много поездили по республике, что этот мир их захватил. И среди горянок им удалось отыскать очень глубокие характеры. Сильное впечатление, в какие-то моменты просто глаз не оторвать. И запоминается надолго", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики имени Егора Гайдара Ирина Стародубровская.

Однако у нее осталось впечатление, что авторы все же воспринимали то, что они видели, сквозь призму стереотипов. "То, что в фильме нет молодых героинь, очень этому способствовало. Рассказывались истории женщин старшего поколения, и вплоть до последних кадров это подавалось так, как будто ситуация до сих пор осталась прежней. Хотя на самом деле все очень сильно поменялось. Если бы поговорили со старшеклассницами, например, картина могла бы быть совершенно иной", – уверена Стародубровская, отметив, что фильм не сравнивает социальные классы дагестанских женщин.

"Причем какие-то из этих миров даже показаны. Кроме горянок в фильме есть очень современные городские дамы, которые в какой-то мере служат посредницами между аудиторией и сюжетами о женской горской жизни. А ведь они не внешние, не пришлые, они тоже дагестанки. На самом деле очень интересно, как эти разные женские миры сосуществуют, пересекаются, взаимодействуют. В фильме, к сожалению, это никак не проблематизируется", – подытожила она.

Зрительница Лера призналась корреспонденту "Кавказского узла", что мало что знала о Дагестане и Кавказе в целом. "Я слышала о тяготах женщин на Кавказе, но не представляла, что в горах вот такие условия. Одна героиня рассказывала, что четыре километра поднимается в гору и несет воду домой. А вода нужна каждый день. Для меня это немыслимо. Я бы так не смогла. Теперь я понимаю, что настоящие повседневные проблемы вот у этих женщин, а не у меня в Москве", – отметила она.

Она подчеркнула, что ей было бы интересно пообщаться с женщинами Кавказа. "Съездить именно туда, в горы, а не в города Дагестана. Потому что, как и везде, там тоже большая разница между положением женщин в деревнях и городах. Кавказ для меня остается таким таинственным местом, где еще много интересных историй, о которых нам следует знать", – отметила Лера.

В 2009 году в Дагестане был снят фильм "Судьба дагестанской женщины", созданный по инициативе "Лиги защиты матери и ребенка", регионального общественного фонда "Благотворительная больница для женщин" и руководителя этой организации Айшат Магомедовой. Фильм повествует о тяжелой ситуации, в которой находятся многие женщины, проживающие в горных районах Дагестана. Отсутствие работы, элементарных коммуникаций, полноценного медицинского обслуживания, социальная незащищенность привели к тому, что многие женщины страдают тяжелыми формами заболеваний, с каждым годом растет смертность среди детей.

"Раньше мужчины воевали, и женщинам приходилось делать всю трудную работу по хозяйству. Но сейчас нет войны, мужчины дома. Почему тогда женщины продолжают делать мужскую работу? Для меня это непонятно. Стоит разделять обязанности и пересмотреть подходы. Мне по-человечески было их жалко", – поделился зритель Андрей.

Его мнение о Дагестане не изменилось, но фильм заставил задуматься о положении женщин. "Хотелось встать и помочь им. Я своим дагестанским знакомым обязательно посоветую этот фильм посмотреть и сделать выводы. А так, я также хорошего мнения о республике и ее жителях. У них свои традиции, это надо признать. Но при этом надо постараться как-то облегчить жизнь женщин", – отметил он.

"Мне кажется, там рай для фотографов. Такие пейзажи, такие персонажи. Я бы хотел показать жизнь этих людей в фотографиях. Может, реализую задуманное благодаря этому фильму. Он, если честно, для меня тяжелый. Я много улыбался, были смешные моменты, но все равно сложно представить такую тяжелую жизнь. Удивляет, как легко они рассказывали о своих тяготах, но было видно, что они хотят перемен и не против изменить эти традиции ", – сказал фотограф Максим.

Любительница документальных фильмов Надежда слышала о проблемах женщин на Кавказе и не удивлена, что у героинь такая тяжелая судьба. "Я многое знаю о проблемах с правами женщин на Кавказе, и то, что я увидела сегодня, не было для меня неожиданностью. Женщинам на Кавказе приходится нелегко, они обязаны делать многое из того, что должен делать мужчина. Это такие традиции. Те, кто там живет, соглашаются с этим, а те, кому удается уехать, стараются жить другой жизнью", – высказалась она.

Надежда уверена, что героини фильма смогли бы реализовать себя в любой сфере, будь у них такая возможность. "Вы же видели, какие они сильные. Они бы справились с любой работой в Москве и стали бы лидерами в любом коллективе. Но им выпала такая судьба, которую они были не в силах изменить", – подытожила зрительница.