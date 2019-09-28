Фильм памяти Айшат Магомедовой презентован в Махачкале

28 сентября 2019, 06:35

Истории о тяжелом быте живущих высоко в горах Дагестана женщин легли в основу сюжета фильма, закрытый показ которого прошел в Махачкале в преддверии вручения премии имени номинанта на Нобелевскую премию мира, доктора Айшат Магомедовой. Проблемы, решением которых занималась Магомедова 10-15 лет назад, остаются актуальными, рассказали правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", в июле немецкий Фонд Генриха Бёлля объявил о приеме заявок на соискание премии для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью. Награда учреждена в память доктора Айшат Магомедовой. Ее проекты были жизненно важными для дагестанских женщин, рассказали "Кавказскому узлу" знавшие Айшат Магомедову люди. Лауреаты премии уже определены и будут объявлены сегодня, 28 сентября.

Вечером 27 сентября в одном из бизнес-центров Махачкалы прошел показ фильма, посвященного памяти Айшат Магомедовой. Это был закрытый просмотр, на который пригласили участников конференции, которая откроется 28 сентября, и тех, кто был знаком и работал вместе с известным доктором Айшат Магомедовой, а также тех, кому она помогла и вдохновила на общественную деятельность. Количество мест в зале было ограниченно, он вмещает порядка 80 человек, и все места были заняты, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Съемки фильма начались полгода назад, авторы провели в селах Дагестана два месяца, рассказал один из режиссеров Александр Федоров.

«Перед началом работы мы об Айшат Магомедовой не знали ничего. Я не был одним из тех, кто долгое время был вдохновлен ее деятельностью. Но я был на Кавказе и поэтому понимал ситуацию. И изучив материалы, мне понравилась история Айшат Магомедовой. Она очень грустная, в ней много неприятных моментов. Но в то же время в ней много вдохновляющего для того, чтобы что-то делать дальше», - сказал он.

Айшат Магомедова родилась в 1944 году в селе Годобери Ботлихского района Дагестана. Стала известным в регионе врачом-гинекологом, а в начале 1990-х годов создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы бесплатно лечить женщин из малообеспеченных семей. В 1995 году Айшат открыла в Махачкале "Благотворительную больницу для женщин". В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

По словам Елены Срапян, которая также работала над картиной, они снимали не биографию доктора Магомедовой, а хотели сделать фильм, который был бы интересен всем. «Мы хотели снять горянку, проблемы которой помогала решать Айшат Магомедова, то, что ее волновало. В процессе работы мы слышали истории и про домашнее насилие, и про болезни, и смерть. Но ни одна из них не попала в этот фильм. Концентрировались на том, что очень сильно волновало и ее, и одновременно было важно для нас. Сконцентрировались на сельской повседневности. На быте. Снимали то, что женщины делают каждый день. И мы не отбирали специально персонажей, снимали то, что видели сами», - рассказала она.

Перед началом просмотра Александр Федоров подчеркнул, что это фильм-исследование, который помогает понять, остались ли проблемы у женщин, живущих в горах, и нужно ли им помогать. «Нам хотелось показать, как живут женщины на Кавказе сегодня. У нас были истории женщин, которым помогала Айшат. Они разные, грустные, тяжелые. Но мы не включили слишком тяжелых рассказов, чтобы даже люди с негативным отношением к деятельности правозащитников смогли что-то усвоить для себя и может через какое-то время изменили свое отношение», - отметил режиссер.

Авторы подготовили сценарий, но в ходе съемок от него пришлось отказаться, так как «реальность оказалась другой».

В картину включены архивные записи с участием Айшат Магомедовой, помогавшей женщинам, которым некогда было заняться своим здоровьем, рассказы тех, кому она помогла поверить в себя и стать самостоятельной, с кем работала в благотворительной больнице для женщин.

Благотворительная больница в столице Дагестана за 14 лет работы оказала бесплатную амбулаторную помощь более 40 тысячам пациенток, а курс лечения прошли в ней свыше 6 тысяч женщин. Власти в 2008 году через суд добились выселения лечебницы из здания в центре Махачкалы, выделив впоследствии под клинику новое здание, которое, по словам Айшат Магомедовой, не отвечало требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.

Но главные героини картины - женщины-горянки. Все их истории в единую картину соединяет Айшат Магомедова. В фильме показан и быт жительниц высокогорных селений, которые заготавливают сено или кукурузу высоко в горах, и как женщинам приходится идти за несколько километров к роднику, потому что в населенных пунктах нет водопровода с питьевой водой, как жительницы Балхара без мужей вынуждены одни содержать семьи, о счастье горянки и о чем они мечтали в детстве.

Фильм не оставил равнодушным никого из присутствовавших в зале. Несмотря на то, что режиссеры еще в самом начале говорили, что фильм не про доктора, который всю свою жизнь посвятил благотворительности, многие высказывали после показа, что в произведении было мало самой Айшат Магомедовой. Прозвучали также замечания, что в фильме не было позитивных нот, кому-то не хватило созидательности. Хотя в концовке говорилось о небольших позитивных изменениях и улучшении прав женщины в регионе, связанные, в частности, с получением образования. В целом же все положительно оценили документальное кино.

«Фильм проявляет интерес к личности. Он показывает, что с системой бороться нужно, главное не опускать руки», - отметила жительница Махачкалы Разият.

В 2009 году по инициативе Магомедовой был снят фильм "Судьба дагестанской женщины". Он повествует о тяжелой жизни в горных районах республики, где отсутствие работы, полноценного медицинского обслуживания, социальная незащищенность привели к тому, что многие женщины страдают тяжелыми формами заболеваний, а среди детей с каждым годом растет смертность.

Фильм памяти Магомедовой будет опубликован в сети, заявила режиссер

Зрителям в Махачкале был показан не окончательный вариант фильма, который длился около часа. Авторы намерены добавить в него еще несколько эпизодов и увеличить его продолжительность на 20 минут.

«Тема с женским бытом непростая, но нам легко было снимать. Я ожидала большего сопротивления среды, но в целом получилось более открыто, чем я думала. Часть людей не захотели сниматься, но это происходит в любой журналисткой работе», - рассказала Елена Срапян. При этом она отметила, что в ходе работы была поражена внутренней силой и энергией дагестанских женщин.

После того как фильм будет окончательно смонтирован, его планируется показать на больших площадках Москвы и опубликовать в сети.

«Каждый режиссер и продюсер фильма после завершения работы сталкивается с выбором. Либо оставлять фильм на два года и высылать его на различные фестивали, потому что по их правилам до показа на фестивале он не должен быть в открытом доступе. Либо выкладывать в сеть. Мы обычно всегда склоняемся ко второму. Потому что фильм снимается для людей, а не фестивалей. Когда он будет закончен, мы его выложим на YouTube, чтобы его смог посмотреть любой желающий», - отметила Елена Срапян.

Правозащитники рассказали о роли Магомедовой в борьбе с проблемами горянок

Проблемы, которые пыталась решить Айшат Магомедова, до сих пор остаются актуальными в Дагестане, считает журналист, правозащитник и общественный деятель Светлана Анохина.

«Ситуация некоторым образом улучшилась. Но не потому что работали конкретно в этом направлении. А просто улучшились коммуникации, к некоторым селам подводили дороги, каких-то проблем стало меньше. Но в целом все осталось на прежнем уровне, по моему ощущению. Сфера обслуживания и в городе сейчас не самая лучшая», - сказала она "Кавказскому узлу".

Вместе с тем, по ее мнению, появляются и новые проблемы. «Думаю, что курс государства на «традиционные ценности», в первую очередь, бьёт по женщинам и детям. Ибо эти ценности выстраивают вертикаль, где на самом верху фигура отца. Будь то отец семейства или глава республики, или государства. Любой бунт или даже жалобы на него расценивается как подрыв устоев», - считает она.

Руководитель правозащитной организации «Права женщин» Малика Абубакарова сообщила, что начала заниматься защитой прав женщин после встречи с Айшат Магомедовой и теперь продолжает ее дело «немного в другом ракурсе».

«Как адвокат я занималась защитой прав человека. Но после знакомства с Айшат Магомедовой в 2009 году, я решила специализироваться в одном направлении и плавно перешла на защиту прав женщин. Здесь уже говорили о домашнем насилии, с этим я больше всего сталкиваюсь в своей работе. Я считаю, что продолжаю ее деятельность, просто немного в другом ракурсе. Возможно, если бы она была жива, мы бы работали вместе. Она лечила здоровье женщин, я же помогаю им в правовом поле», - рассказала Абубакарова "Кавказскому узлу".