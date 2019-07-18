Премия имени Айшат Магомедовой: открыт прием заявок для активисток с Кавказа

18 июля 2019, 14:15

Немецкий Фонд Генриха Бёлля объявил о приеме заявок на соискание премии для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью. Награда учреждена в память об основателе "Благотворительной больницы для женщин" в Махачкале и номинанте на Нобелевскую премию мира, докторе Айшат Магомедовой. Ее проекты были жизненно важными для дагестанских женщин, рассказали "Кавказскому узлу" знавшие Айшат Магомедову люди.

Как информировал "Кавказский узел", Айшат Магомедова родилась в 1944 году в селе Годобери в Ботлихском районе Дагестана в семье сельского учителя. Она окончила Дагестанский мединститут, стала известным в Дагестане врачом-гинекологом, много лет заведовала отделением в республиканской больнице. В начале 1990 годов, когда здравоохранение начало переходить на коммерческую основу, Магомедова создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы оказывать бесплатную медицинскую помощь женщинам из малообеспеченных семей. В 1995 году Айшат открыла в Махачкале "Благотворительную больницу для женщин". В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

В 2009 году в Дагестане был снят фильм "Судьба Дагестанской женщины", созданный по инициативе "Лиги защиты матери и ребенка", регионального общественного фонда "Благотворительная больница для женщин" и руководителя этой организации Айшат Магомедовой. Фильм повествует о тяжелой ситуации, в которой находятся многие женщины, проживающие в горных районах Дагестана. Отсутствие работы, полноценного медицинского обслуживания, социальная незащищенность привели к тому, что многие женщины страдают тяжелыми формами заболеваний, с каждым годом растет смертность среди детей.

Премия имени Айшат Магомедовой учреждена в целях признания достижений женщин, помогающих другим женщинам и местным сообществам, и поддержки женского лидерства на Северном Кавказе. Она посвящена памяти врача, которая была известным общественным деятелем Дагестана, основателем и бессменным руководителем "Благотворительной больницы для женщин" и номинантом на Нобелевскую премию мира.

"Идея премии вдохновлена ее жизнью и работой и призвана поддержать последователей дела Айшат на Северном Кавказе. Мы приглашаем номинировать на участие в конкурсе активных, сильных женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью в своих республиках. Кандидатами могут стать как женщины, являющиеся представительницами общественных организаций, сетей и инициатив, так и те, кто ведет самостоятельную деятельность в сфере искусства, науки, журналистики, онлайн-активизма. Деятельность номинанта должна вносить весомый вклад в развитие местных сообществ", - говорится в сообщении на сайте Фонда Генриха Бёлля.

Прием заявок на премию имени Айшат Магомедовой открыт до 18.00 мск 30 июля. Кандидатами на премию могут стать только женщины, постоянно проживающие на территории Северного Кавказа, чья работа направлена на помощь в первую очередь жителям этого региона. При этом номинировать на премию подходящего кандидата может любой желающий, который заполнит анкету, предварительно получив согласие на это от номинанта.

По итогам рассмотрения всех заявок жюри отберет двух победительниц, которым будет вручена премия 27-28 сентября в Центре этнической культуры Махачкалы во время конференции, посвященной памяти Магомедовой. В жюри вошли доцент кафедры русской литературы Дагестанского госуниверситета, заслуженный учитель Дагестана Муса Гаджиев, председатель правления дагестанской региональной общественной организации "Мать и дитя" Маликат Джабирова, руководитель программы "Общественная дипломатия ЕС-Россия" Йенс Зигерт, программный координатор Фонда имени Генриха Бёлля в России Ирина Костерина, а также корреспондент независимого журнала "Дош" Таус Серганова.

Проекты Айшат Магомедовой были жизненно важными для дагестанских женщин

Проекты Айшат Магомедовой были жизненно важными для Дагестана, прежде всего, для дагестанских женщин, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем Саида Сиражудинова.

"К сожалению, проектов, подобных "Благотворительной больнице для женщин" в республике, организованной Айшат Магомедовой, больше не было. И даже эта её больница, которая была очень важна для женщин и не только Дагестана, но и других регионов, была закрыта", - сказала она.

Благотворительная больница за 14 лет работы оказала бесплатную амбулаторную помощь более 40 тысячам пациенток, а курс лечения прошли в ней свыше 6 тысяч женщин. Власти в 2008 году через суд добились выселения лечебницы из здания в центре Махачкалы, выделив впоследствии под клинику новое здание, которое, по словам Айшат Магомедовой, не отвечало требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.

Уникальность благотворительной больницы Айшат Магомедовой заключалась, в первую очередь, в человечном подходе к каждой пациентке, полагает Сиражудинова. "Женщины, которые живут, к примеру, в горах, не говорят по-русски, нуждаются в заботе... Благотворительная больница предоставляла не только лечение, но и заботу, внимание, занималась просвещением женщин. В настоящее время мы в Дагестане чувствуем острую нехватку проектов и программ, что развивала Айшат Магомедова, той пользы, что могли они принести. Таких энтузиастов, как она, сейчас очень мало", - рассказала она.

Педагог одной из школ Кизилюрта Равзанат Увайсова рассказала, что была пациенткой Айшат Магомедовой, а затем помогала в работе ее команды, была волонтером благотворительных и общественных организаций. В 2005-2007 годах она жила в лагере беженцев "Надежда" под Кизляром, и первой к ним на помощь пришла доктор Айшат.

"Она не только лечила, но и кормила, одевала, просвещала наших девочек. Для дагестанок и не только для них, но и для женщин из Чечни и Ингушетии она была, можно сказать, как мать. Больше такого рода благотворительных больниц в Дагестане я не знаю, куда любая женщина могла бы прийти, обследоваться и лечиться при заботливом отношении медперсонала. Айшат любила повторять, что главное для общества - это здоровая женщина. И в этом отношении она была патриотом", - рассказала Увайсова "Кавказскому узлу".

Айшат Магомедова была сильной, мудрой и доброй кавказской женщиной, при этом очень скромной, и люди знали ее просто как "доктора Айшат", отметила программный координатор Фонда Генриха Бёлля Ирина Костерина.

По ее словам, Магомедова помогала всем, кому могла, ездила в села, привозила туда помощь, проводила обследования. "Когда власти отняли у нее здание больницы в центре Махачкалы, это подкосило ее, но она продолжала бороться, женщины из горных селений приехали на митинг и сидели со своими плакатами с просьбой сохранить больницу. Незадолго до своей смерти она усыновила троих детей, которых оставила женщина, не имевшая возможности заботиться о них", - рассказала Костерина "Кавказскому узлу".

"Грустно и горько, что такую великую женщину начинают забывать на родине. Наши премия и конференция, надеюсь, возродят память о ней, вдохновят сотни сильных женщин быть активными, альтруистичными, смелыми, добрыми", - отметила Ирина Костерина.