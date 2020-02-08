Режиссер фильма о женщинах Дагестана призвал к пересмотру горских традиций

08 февраля 2020, 08:50

Нужно отказаться от таких традиций горных сел Дагестана как отнесение отдельных физически тяжелых занятий в разряд специфически женского труда, считает режиссер фильма "Они тоже мечтали" Александр Федоров. Главная проблема Дагестана состоит в нежелании людей признавать социальные проблемы, указал Федеров, призвав местных жителей добиваться решения этих проблем от властей.

Как сообщал "Кавказский узел", закрытый показ документального фильма "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин" состоялся 27 сентября 2019 года в Махачкале, в преддверии вручения премии имени номинанта на Нобелевскую премию мира, доктора Айшат Магомедовой. 5 февраля в Москве в Центре документального кино прошел премьерный показ фильма. Картина заставила задуматься о тяжелом быте женщин, живущих в горах Дагестана, рассказали зрители.

Фильм повествует о тяжелом быте женщин, живущих высоко в горах, раскрывает проблемы их жизни. Акцентирует внимание на отсутствие инфраструктуры в высокогорных районах и общих чертах характера женщин Кавказа. Кинолента была создана при поддержке немецкого фонда имени Генриха Белля, который реализует проекты гендерной демократии и миграции. Фонд выделяет гранты в области искусства и культуры, а также науки и исследовательских работ.

Целью фильма не было затрагивание проблем горянок, считает участница фильма "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин" дагестанская журналистка Светлана Анохина.

"Вообще проблем у дагестанских женщин много, как и у российских в целом, но этот фильм не о проблемах женщин. Не было задачи показать проблемы. Была задача рассказать, как живут горянки, потому что деятельность Айшат была направлена, в первую очередь, на помощь женщинам высокогорных селений, которые далеко от даже минимальной цивилизации и чьи условия жизни часто запредельные", - сказала Светлана Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Следовало рассказать о горянках, поскольку о них мало кто знает, заявила журналистка.

"Многие считают, что это все в порядке вещей. Я много бываю в горах и вижу, как, например, в Табасаранском районе зимой, когда я в дубленке, женщины голыми руками стирают вещи в водоеме. Меня, городского человека, это потрясает. Для них это обыденность. Они это не считают большой проблемой. Но это, по-моему, неправильно. Вообще, все станет на свои места, если все время держать в голове, что фильм связан с деятельностью Айшат, для которой помощь женщинам в горах была первостепенной задачей, потому что они лишены медицинского обслуживания, правовой защиты и так далее", - отметила Анохина.

Айшат Магомедова, родившаяся в 1944 году в селе Годобери Ботлихского района Дагестана, была известным в регионе врачом-гинекологом. Она в начале 1990-х годов создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы бесплатно лечить женщин из малообеспеченных семей. В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Созданная ею благотворительная больница за 14 лет работы оказала бесплатную амбулаторную помощь более чем 40 тысячам пациенток, а курс лечения прошли в ней свыше шести тысяч женщин. Власти в 2008 году через суд добились выселения клиники из здания в центре Махачкалы, выделив впоследствии под лечебницу новое здание, которое, по словам Айшат Магомедовой, не отвечало требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.

В фильме есть любование женщиной, подчеркнула она. "Показано, какая она, непохожая ни на что. Сколько труда и одновременно сил и света в глазах. В фильме есть любовный взгляд на горянку", - добавила Светлана Анохина.

Президент Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова также отметила, что фильм не показывал проблемы горянок.

"Я не думаю, что режиссёр ставил задачу показать и раскрыть все проблемы. Он лишь на нескольких ярких примерах показал жизнь горянок. Жизнь в горных селениях. Ценность фильма в том, что он оставляет место для индивидуального восприятия героинь и не нагружен проблемами. Проблемы можно найти и в правозащитных докладах для тех, кто захочет глубже погрузиться в тему. А фильм создал яркие картины", - сказала Саида Сиражудинова корреспонденту "Кавказского узла".

Авторы фильма, по ее мнению, показали героинь интересных, настоящих, сильных. "Многие из них, на самом деле, типичные представители своих районов. Но есть в них и что-то выделяющее. Интересно видеть женщин именно в сельской локальной среде. В городах и в равнинных сёлах жизнь женщин уже немного другая, в чем-то проще, но это не говорит о том, что проблем здесь нет. Фильм очень понравился. Яркий, эмоциональный, впечатляющий", - отметила она.

Александр Федоров ранее также заявлял, что авторы фильма не ставили своей задачей акцентировать внимание на социальных проблемах женщин Дагестана. По его мнению, в фильме удалось избежать стереотипа о бесправности кавказских женщин. "Он про личность, про людей, не о проблемах. Этот фильм про красивую культуру, в которой есть сложности, но при этом есть огромное пространство для их решения", – отметил режиссер на премьерном показе в Москве.

Режиссер фильма "Они тоже мечтали: истории дагестанских женщин" Александр Федоров не планирует снимать его продолжение. "Картина не будет иметь продолжение", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". Он пояснил, что сейчас занимается подготовкой съемок нового фильма, не связанного с Кавказом.

"Александр, история, которую вы показываете, важная и отзывается в сердце", - написал пользователь Pavel Kharizin. "Ком в горле после просмотра. До слез. И проблемы - не проблемы в сравнении с темой этих женщин. Спасибо, что освещаете это", - поблагодарила режиссера Юлия Утро.

По мнению пользователя Sovzy, фильм укрепляет стереотипы о Дагестане. "Интересные вопросы поднимаете, но кликабельность заголовка и текстов создает для русского обывателя впечатление "ууу какой кошмар даги дикари", т.к. не дает полного представления о Дагестане (понимаю, такая задача не ставилась) и лишь укрепляет стереотипные представления", - написал он в комментариях к трейлеру.

Сам режиссер поставил вопрос о пересмотре горских традиций. "Это очень тяжелый труд, который по каким-то причинам традиционно стал только женским. И, конечно, это одна из тех традиций, которую можно пересмотреть", - говорит он на опубликованном в Youtube 3 февраля видео "Как я снимал фильм о женщинах в Дагестане", комментируя сюжет о выпаривании соли.

Показанное в фильме характерно не для всех горных селений, заявил Ramazan Abdullaev. "Сам дагестанец. С рождения и до 17-ти лет жил в селе с населением 200 чел. И каждый день приходилось делать то, что в этом фильме делают женщины. В нашем селе все, что связано с физическим трудом, делали мужчины", - утверждает он.

Не все жители горных селений оказались готовы говорить о своих проблемах, отметил Александр Федоров. По его словам, из-за нежелания жителей одного из сел в фильм не вошел рассказ о фельдшерском пункте, где нет даже самых обычных лекарств, и врачи зачастую покупают их за свои деньги. "Самое обидное, что главный врач отказалась рассказывать обо всех проблемах, потому что, во-первых, с ее точки, ничто нельзя изменить, а во-вторых - <...> она стеснялась показывать, что у них есть недостаток чего-то. И как раз главная проблема Дагестана, как я увидел в фильме - это двойные стандарты. Это попытка показать, что у тебя всего много", - указал Федоров.

Он призвал жителей дагестана "перестать стесняться и начать говорить" о своих проблемах, требовать их решения от властей. "Даже если будут угрозы, это придется террпеть, с этим придется справляться. Но что-то делать нужно. Снимая все эти истории, я хотел показать, что что-то сделать можно, и начать делать прямо сейчас не так сложно", - резюмировал Федоров.