Комментаторы видео со свадьбы назвали поведение жениха позором для Дагестана

28 сентября 2020, 20:35

Жених, который на резонансном видео повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, позорит не только себя, но и свой народ, считают подписчики дагестанских пабликов.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсети возмутило поведение жениха на свадьбе в Дагестане. Как заявили комментаторы видео со свадьбы, мужчина повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных.

На видео, опубликованном 26 сентября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме и группа мужчин проходят в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Мужчины начинают танцевать, громко кричат. Один из них кладет на голову невесте денежную купюру, которая падает на пол, после чего ее поднимает одна из женщин, стоящих рядом с невестой. Человек в костюме подходит к наряженной невесте и грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Другую руку молодой человек держит в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх ноги. Остальные мужчины становятся рядом для фотографии, их снимает одна из женщин.

Публикация с видео со свадьбы в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", у которого более 86 тысяч подписчиков, к 20.30 мск 28 сентября набрала более 19 тысяч просмотров и 487 комментариев.

Многие комментаторы солидарны с сопровождающей публикацию надписью, в которой сказано: "Современный Дагестан. Позорят они, а стыдно мне". «Позор вообще, куда катится дагестанский народ, с вами вообще что происходит, просто ужас», - в частности пишет Карим Алибеков. «Такие черти и позорят родной край!» - уверен Альберт Магомедов. «Не мужчины вы, позорники», - согласен Мурад Магомедов.

«Ужас какой-то, неуважение к невесте», - считает Амина Саидова. «Хорошо хоть у неё лицо прикрыто от такого позора», - отвечает ей Малена Малена.

«Стыдно смотреть даже», - пишет пользователь под ником Ss Ss. «Прочтёт [жених] описание, что это позор с его стороны, и подумает хорошенько, и будет знать, что он глубоко ошибся, сделав такое», - при этом не исключает он.

«Я прошу прощения у мусульман и мусульманок и всех народностей прекрасного Дагестана. […] безумно жаль девушку. очень надеюсь, что […] в костюме, что так обнимает девушку поймет, что он вел себя отвратно и исправится после того, как наплюют ему в лицо все, кто это видел. Стыдно, что он так позорит своих родителей, как и его друзья […].[Он] ещё будет гордиться своими традициями и народом и плевать на традиции европейских народов. […] от ребят с Кавказа на собственной земле, ещё и на свадьбе, никогда [такого] не ждёшь. Стыдно и противно», - пишет Владимир Афанасьев.

Среди комментаторов нашлись и такие, кто осудил тех, кто выложил это видео в соцсети.

«Зачем такой позор выкладывать?» - задается вопросом Тт Сс. «Сами же и позорите, распространяя это все!!!» - указывает Milla Enni.

Осудили поведение жениха на том же видео и подписчики Instagram-паблика «Модные даги» (всего у него более 19 тысяч подписчиков). Опубликованное здесь 26 сентября видео к 20.30 мск 28 сентября набрало более 11,9 тысячи просмотров и 307 комментариев. Во многих комментариях указывается, что жених и его друзья позорят не только себя, но и свой народ.

«Позорище», - пишет khanika.ma. «Себя опозорил», - отмечает zalichanova. «Позорники Дагестана!» - высказывается mysli_v_slukh___. «Позор нации, бедная девушка», - сочувствует невесте eirinakithessaloniki. «Мне уже её жаль», - вторит fatim___shop1.

«Жду видео, где он извиняется», - пишет alina_gadzhieva1.

Похожие комментарии оставили подписчики Instagram-паблика «Модный Дагестан», у которого более 112 тысяч подписчиков. Опубликованное здесь видео со свадьбы за два дня набрало 71 тысячи просмотров и 643 комментария.

«Вот воспитание и позор Дагестана. И не надо писать, что так у них принято. Нет, неуважение нигде не принято. И религия наша осуждает неуважение во всех его проявлениях», - пишет tanya_alieva. «Позорите наш народ», - указывает zaga7151.

«Аллах оказывается слишком милостив ко всем. Как можно допустить такое неуважение к женщине, к жене, к матери своих будущих детей. О Аллах, прости нас, ведь ты прощающий», - пишет fatimabarkinkhoeva2743.

Напомним, в январе подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона (Чечня). Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев подключились к осуждению молодоженов за публичное выражение чувств. Среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, как среди жителей соседней республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские исследователи.