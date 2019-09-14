Житель Дагестана задержан за стрельбу на свадьбе

14 сентября 2019, 08:20

Житель Избербаша стрелял из ружья, когда ехал в одной из машин свадебного кортежа, на него заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщила полиция.

По данным МВД Дагестана, инцидент произошел на федеральной трассе "Кавказ", на территории Каякентского района. 31-летний житель Избербаша произвел несколько выстрелов из "Винчестера", сообщило ведомство.

Задержанный ранее был судим за грабеж и по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", говорится в публикации от 13 сентября на странице МВД Дагестана в Instagram. По части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России задержанному грозит до пяти лет заключения.

На видео, которым сопровождается публикация, мужчина, на ходу высунувшись из люка "Кадиллака", делает несколько выстрелов в воздух, передергивая затвор ружья. К 8.20 мск 14 сентября эта публикация собрала 22,7 тысячи просмотров и 177 комментариев.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на сообщение о задержании дагестанца. "Дешевая романтика", - написал chetamzdes. "Это же свадьба, и традиция стрелять в воздух идет со времен двустволок наших прадедов. Стрельбой давали знак, что кортеж с невестой приближается, потому что все с нетерпением ждали начала праздника. В старину невесту привозили на тачанке в упряжке красивых лошадей. Скоро в Дагестане будут судить того, кто высморкается", - раскритиковал правоохранителей bachaev_950.

На сайте республиканского управления Следкома по состоянию на 8.20 мск 14 сентября нет информации о возбуждении дела после стрельбы на свадьбе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что год назад, в сентябре 2018, суд приговорил жителя Дагестана, обвиненного в стрельбе из огнестрельного оружия у банкетного зала в Кизилюрте, к 10 месяцам колонии-поселения.

Древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража, полагают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу. Стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, так как в последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, считают опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.