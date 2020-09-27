Власти Армении отказались закрывать школы из-за выявленного у учителей COVID-19

27 сентября 2020, 03:12

У учителей, преподающих в трех начальных классах школы №166 в Ереване, выявлен коронавирус. Аналогичные случаи зафиксированы в Тавушской области. Случаи заражения не станут основанием для временного закрытия школ, заявила представитель Минобразования.

Как писал "Кавказский узел", для примерно 1700 учеников в Армении организовано дистанционное обучение по просьбе родителей. Учебный процесс в онлайн-режиме начался в Ноемберянском школе в Тавушской области из-за выявленного среди преподавателей коронавируса, однако 24 сентября школа вернулась к обычному режиму работы.

Три начальных класса ереванской школы N166 имени Артема Микояна перешли на онлайн-обучение из-за выявленного у учителей коронавируса. В остальном в школе продолжается учебный процесс с обычном режиме, сообщила 26 сентября корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации Минобразования Оделия Камавосян.

По ее словам, в школе всего 500 учеников, из которых на сегодняшний день только 40 отсутствующих.

Прокомментировала Камавосян и переход к обычному режиму школы в городе Ноемберян Тавушской области. По ее словам, в учебном заведении имеются случаи заражения коронавирусом. Однако, отметила она, как и в школе №166, они не являются основанием для временного закрытия учебных заведений, пишет news.am.

За сути с 25 на 26 сентября в Армении зарегистрировано 429 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии соответствующий диагноз был поставлен 49 072 гражданам. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 составляет 948. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним также, что вузы Армении скорректировали формат обучения на новый год в связи с COVID-19. Речь идет, в частности, о проведении части занятий в онлайн-формате.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".