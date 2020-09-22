Число инфицированных COVID-19 беременных в роддоме Батуми выросло до 20

22 сентября 2020, 02:40

В роддоме Батуми находятся 20 беременных женщин с подтвержденным диагнозом "коронавирус", которые начали поступать в клинику с середины сентября, когда в Аджарии ухудшилась ситуация с COVID-19. Клиника перепрофилирована под прием инфицированных беременных, которые находятся в зоне особого риска из-за вызываемых коронавирусом осложнений.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 20 на 21 сентября в Грузии зафиксировано 193 новых заражения коронавирусом, причем 92 из них выявлены в Аджарии, в числе которых директор и трое сотрудников Батумского центра семейной медицины. Всего в Грузии выявлено 3 695 случаев заражения.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" " Коронавирус добрался до Кавказа ".

В Батумский роддом имени Иосеба Чарквиани 21 сентября поступила роженица с подтвержденным диагнозом "коронавирус", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главврач роддома Нугзар Папава.

"Женщина поступила в одну из батумских клиник на последних сроках беременности. Никаких показателей не было о том, что она заражена COVID-19. Она родила, и уже после родов пришел результат PCR-анализа, который подтвердил наличие у нее коронавируса. После этого ее перевели сразу к нам, в роддом им. Чарквиани", - рассказал он.

По словам Папавы, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, состояние их стабильное, никаких симптомов COVID-19 нет, а о наличии коронавируса в крови свидетельствуют только результаты PCR-теста.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Минздрава Аджарской автономной республики Лизи Тедорадзе, на сегодняшний день все беременные женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" поступают только в роддом Батуми.

"В Батуми есть еще несколько клиник, где есть родильные отделения. Но там есть и другие отделения для других пациентов. Так что в случае обнаружение коронавируса в крови пациентка из этой клиники переводится в батумский роддом", - сообщила она.

По словам Тедорадзе, при поступлении в любое родильное отделение любой клиники пациентки проходят анализ на наличие коронавируса, и до получения ответа они находятся в изоляции, то есть не контактируют с другими больными ни при осмотре врача, ни при процедурах.

"COVID-тестирование проходит очень быстро - уже на следующие сутки мы знаем результаты ответов, так что неудобств пациенты не испытывают. В случае получения положительного ответа они переводятся в роддом, где созданы все условия для лечения и обеспечена изоляция от здоровых людей, кроме медперсонала", - добавила Тедорадзе.

По словам врача-инфекциониста тбилисской клиники имени Бочоришвили Альбины Игнатовой, при коронавирусе беременные находятся в зоне риска.

"COVID еще в стадии изучения, но одно мы знаем точно: вирус вызывает эндотелиит - сосудистое воспаление. А это опасно для беременности и плода, особенно на третьем триместре беременности (7-9 месяцы включительно)", - рассказала Игнатова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, если заражение произошло в период беременности на любом сроке, пациентка должна быть помещена в стационар до полного выздоровления или до родов.

"COVID протекает бессимптомно у детей и женщин, если у них нет осложнений с сосудами. Но при сосудистых заболеваниях или диабете, а также у людей старше 55 лет коронавирус может осложниться, и тут нужно постоянное строгое наблюдение", - отметила Игнатова.

Ситуация с коронавирусом в Аджарии является наихудшей в Грузии, заявил ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он назвал ухудшение эпидемиологической ситуации ожидаемым в связи с активным туризмом.

По словам Нугзара Папавы, все больные, поступившие в их роддом с 13 сентября, "заразились где-то в городе". "У нас в клинике таких случаев нет - мы только принимаем зараженных", - добавил он.

Папава отметил, что первая зараженная коронавирусом поступила в роддом Батуми 13 сентября. Сейчас их уже 20 человек, одна девушка 21 сентября уже покинула клинику.

"Девушке еще далеко до родов. Она полностью излечилась - тесты показали отсутствие коронавируса в организме. Она так же, как и все, бессимптомно перенесла болезнь, и мы ее отправили домой", - рассказал Папава.

При этом он отметил, что со времени перевода роддома на обслуживание COVID-инфицированных число пациентов в клинике не уменьшилось.

"Было столько же обращений, сколько и в прошлом году. Может - чуть больше, может - чуть меньше. Но говорить об изменении статистики можно будет всерьез только в следующем году, поскольку нужно будет смотреть, как повлиял на решение о создании семьи двухмесячный карантин, объявленный весной, а затем - пик заболеваний, и, наконец, новая волна в сентябре. До тех пор говорить рано", - отметил Папава.