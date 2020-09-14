Грузинские врачи связали вспышку COVID-19 в Аджарии с внутренним туризмом

14 сентября 2020, 14:49

За сутки в Грузии зафиксированы 165 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 в Аджарии. Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе назвал ухудшение эпидемиологичесикой ситуации ожидаемым в связи с активным туризмом.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября, после того, как в Грузии за двое суток выявили 89 случаев заболевания COVID-19, власти страны ужесточили связанные с эпидемией ограничения. На один месяц перенесено открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, а проведение дней рождения, юбилеев, свадеб, поминок запрещено не только в закрытых помещениях, но и на открытых площадках. В культурных и спортивных мероприятиях могут принимать участие не более 200 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Грузии зафиксировано 165 новых случаев COVID-19, причем 109 из них - в столице Аджарии, Батуми, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. В столице страны, Тбилиси, зарегистрировано лишь 17 случаев, перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение Первого канала грузинского телевидения.

Темпы прироста заражений в стране ускоряются. Сутками ранее число новых случаев в Грузии составляло рекордные на тот день 158. Из них в Аджарии были зафиксированы 88. Всего с начала пандемии в Грузии заразились 2392 человека. Выздоровели 1369 из них, 19 скончались, указано на грузинском правительственном сайте StopCOV.

Всплеск заражений не несет угрозы, считают врачи

Ситуация с коронавирусом в Аджарии является наихудшей в Грузии, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Летальность от COVID в стране составляет 0,92%, что является одним из самых низких показателей в Европе, поэтому поводов для паники нет, подчеркнул он. По его словам, количество тестирований на коронавирус в Грузии значительно увеличилось. "12 сентября мы провели 10 тысяч ПСР-тестов в течение дня, к которым добавляется также исследование с примерно 1600 экспресс-тестами. Это помогает выявлять положительные случаи на ранней стадии", - отметил Гамкрелидзе.

Рост числа заражений был ожидаем в связи с развитием внутреннего туризма, указал он. "Число случаев заболевания увеличивается. Предсказуемо, что с развитием внутреннего туризма летом и увеличением мобильности большого количества людей у ​​нас будет рост случаев, также было предсказуемо, что одним из источников увеличения может быть побережье Черного моря. Все это привело к увеличению случаев заболевания. Этот рост полностью управляем и находится под контролем. Придется прожить с COVID-инфекцией минимум год", - сказал Гамкрелидзе.

Большинство пациентов в Аджарии болеют бессимптомно

К аппаратам искусственной вентиляции легких никто не подключен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 13 сентября директор Республиканской больницы Соломон Путкарадзе. "Больше половины [пациентов] переносит болезнь без всяких симптомов. У остальных же наблюдается только повышенная температура", - уточнил он.

Путкарадзе с сожалением отметил, что число мест в Республиканской больнице почти исчерпано. "Поэтому часть пациентов мы переправили в Кутаиси. Если же у человека с выявленным SARS-CoV-2 в крови в течение четырех дней нет никаких симптомов, то мы переводим их в гостиницы. И это не является амбулаторным лечением, а скорее, стационар, поскольку врачи каждый день совершают обход, измеряют температуру, выписывают лекарства", - пояснил Соломон Путкарадзе.

Директор "Медальфа" в Аджарии Инга Хозреванидзе, где также лечатся больные с коронавирусом, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что все их пациенты переносят болезнь без симптомов.

Часть аджарских школьников обучаются дистанционно

В аджарских муниципалитетах Кобулети, Батуми, и Хелвачаури обучение школьников переведено в онлайн-формат, со ссылкой на главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе передала 13 сентября грузинская телекомпания "Мтавари архи".

У одного из сотрудников правительства Аджарии подтвержден коронавирус, сказано в заявлении от 13 сентября на сайте Кабмина Аджарии. "Все лица, контактировавшие с инфицированным, были переведены на самоизоляцию и протестированы. Здание и рабочие места правительства Аджарии будут обработаны специальными дезинфицирующими средствами. При входе в здание все люди проходят термоконтроль. Правительство Аджарии продолжает действовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю за заболеваниями", - перевел сообщение корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".