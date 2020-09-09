Дезинфекция в метро Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

09 сентября 2020, 14:32

Власти Грузии ужесточили ограничения в связи с коронавирусом

В Грузии с 10 сентября вводятся новые ограничения в связи с распространением инфекции коронавируса. За последние двое суток в стране выявили 89 случаев заболевания.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ограничения в связи с распространением коронавируса в стране вступают в силу с завтрашнего дня (10 сентября). В частности, на один месяц перенесли открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. Часть из них должна была открыться 15 сентября, некоторые – 1 октября, их открытие перенесли на 1 ноября. Решение о введении ограничений было принято 9 сентября на правительственном межведомственном координационном совете.

Также в стране запретили проведение на открытых территориях социальных мероприятий – праздничных и ритуальных, среди которых празднование дней рождения, юбилеев, свадеб, поминки. На сегодняшний день этот запрет касается только проведения мероприятий в закрытых помещениях.

Кроме того, на открытых территориях запрещено собрание на культурных и спортивных мероприятиях свыше 200 человек. Однако этот запрет не распространяется на проведение предвыборной агитации, при этом  партии призвали максимально соблюдать все рекомендации властей. В школах запрещено проведение праздничных мероприятий.

За последние двое суток в стране выявили 89 инфицированных коронавирусом, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Всего в Грузии конавирусом заразилось 1773 человека, в стационаре проходит лечение 390 человек, в карантине находится 5882 человека. Выздоровели 1325 человек, скончались – 19.

Городские власти Тбилиси 9 сентября приняли решение отменить мероприятия в рамках празднования дня города – «Тбилисоба», который отмечается в первые выходные октября. Исключение будет сделано только для праздничных концертов, которые телевидение будет транслировать в прямом эфире, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.  

Власти страны призвали население к соблюдению санитарных мер - ношению масок, соблюдению социальной дистанции, гигиены, говорится в сообщении пресс-службы правительства, направленного «Кавказскому узлу».

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Туроператоры в Грузии сообщили об убытках из-за отсутствия туристов", "Открытие Грузии для иностранных туристов отложено до августа", "Грузия открыла границы для иностранных туристов".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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