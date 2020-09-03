Ольга Алленова: власти стремятся стереть память о теракте в Беслане

03 сентября 2020, 19:10

Память о захвате заложников в бесланской школе сохраняется в обществе вопреки работе государственной машины на забвение, написала автор книги "Форпост. Беслан и его заложники" Ольга Алленова в шестнадцатую годовщину теракта.

Как сообщал "Кавказский узел", в школах Северной Осетии второй год подряд учеба начинается не с 1 сентября, а с 4-го, а перед этим проводится трехдневная вахта памяти по погибшим при теракте в бесланской школе №1 в 2004 году. Число участников вахты памяти в этом году не ограничивалось, несмотря на угрозу заражения коронавирусом. Накануне траурных мероприятий в Беслане появился новый арт-объект - композиция из 186 вязаных маков, по числу погибших детей. Осмысление трагедии через творчество помогает пережить ее, считает автор композиции, Фатима Кусова.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В августе 2019 года скончалась одна из заложниц, Рита Дудиева, страдавшая от последствий травм, полученных 15 лет назад.

Память, поддержка, диалог помогают лечить коллективную травму, но властям ближе советская парадигма: "мы не должны казаться уязвимыми, мы должны быть сильными, потому что чувства — это слабость, а слабость унижает", указала Ольга Алленова, автор статьи "Память как лекарство", опубликованной сегодня "Коммерсантом".

По ее мнению, "государство делает вид, что Беслана как бы и не было". Это видно по тому, что 3 сентября стало Днем памяти жертв терактов в целом, а не конкретно бесланского, как просили жители Северной Осетии.

С 2005 года 3 сентября в России является Днем солидарности в борьбе с терроризмом, памятная дата учреждена именно в связи с терактом в Беслане. 15 апреля 2020 года Госдума приняла решение считать 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны - при том, что официально она закончилась 2 сентября 1945 года. Совмещение Дня окончания Второй мировой войны с Днем солидарности в борьбе с терроризмом недопустимо, заявил комитет "Матери Беслана". Новый праздник понадобился именно для того, чтобы предать забвению годовщину теракта в Беслане, указали главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и обозреватель "Эха Москвы" Матвей Ганапольский. Глава Северной Осетии заявил, что не станет проводить 3 сентября праздничные мероприятия, это решение поддержали пользователи Facebook.

Тем не менее бесланские матери "сделали то, что мало кому удается в империях — они противостояли государственной машине, работающей на забвение". "Они задавали властям неудобные вопросы о количестве заложников и оперативных штабов, о требованиях террористов, о государственном вранье. Они говорили с журналистами, писали открытые письма, ходили в суды", - отметила Алленова.

Она также привела в пример организованную "Матерями Беслана" выставку, с которой они объехали разные регионы России.

Фотовыставка "Помнить, чтобы жить" прошла в этом году в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Во всех городах, где проходила выставка, ранее совершались теракты. Трагедия в Беслане ужасает и спустя 16 лет, отметили посетители выставки в Волгограде.

То, что память о Беслане сохраняется - заслуга бесланских матерей, учителей, которые говорят об этом со школьниками, таких СМИ, как "Новая газета", а также журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, который год назад опубликовал в своем YouTube-канале документальный фильм о теракте в Беслане, резюмировала Ольга Алленова.

В фильме Юрия Дудя "Беслан. Помни" бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты делятся воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. Фильм сразу же стал очень популярен.

Одновременно с выходом фильма Дудя дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Ольга Алленова указала, что "Матери Беслана" закрыли счет для сбора пожертвований, в том числе после высказывания Лебедева.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники" - хроника теракта и последовавших за ним событий.