Выставка о теракте в Беслане впечатлила волгоградцев

24 августа 2020, 17:31

"Матери Беслана" представили в Волгограде выставку фотографий и картин о захвате террористами заложников в бесланской школе. Трагедия в Беслане ужасает и спустя 16 лет, отметили посетители.

Выставка проходит в городах, где были теракты

Фотовыставка "Помнить, чтобы жить" открылась в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда 21 августа, сегодня она завершает свою работу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор районного Центра культуры и молодежной политики Анастасия Мингалимова.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

Проект "Помнить, чтобы жить" осуществляется комитетом "Матери Беслана" при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проходят в семи субъектах России: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде, сообщили в центре.

"Города, в которых прошли выставки, не случайны - в них происходили теракты. Волгоград при этом был заключительным городом. На сегодняшний день выставку в Волгограде посетили более 150 человек, но все это по записи, поэтому было ограниченное количество людей", - отметила Анастасия Мингалимова.

29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел взрыв. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе недалеко от рынка в Дзержинском районе. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены. В причастности к обоим терактам были обвинены четверо уроженцев Дагестана. Двое из них отказались в суде от показаний, еще двое заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года они были приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 10 месяцев до 19 лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)".

Выставка в других регионах прошла еще до пандемии коронавируса, уточнила сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. По словам Гадиевой, в Кабардино-Балкарии она собрала 250-300 человек, в Карачаево-Черкесии – около 400, в Дагестане – 1000, в Санкт-Петербурге – 400. Выставка в Волгограде была запланирована на апрель, но была перенесена из-за пандемии, уточнила Гадиева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гадиевой, Волгоград стал последним в ряду городов, где была представлена выставка. "Идея была поехать в города, где есть памятники жертвам бесланского теракта и где были теракты тоже", - добавила она.

Новости о распространении коронавируса и связанных с этим ограничениях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения COVID-19 на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Анета Гадиева рассказала, что пять из 11 членов комитета "Матерей Беслана", которые привезли выставку в Волгоград, были заложниками в Беслане, на тот момент им было по два-три года. "Мы ходили на Мамаев курган, в музей-панораму «Сталинградская битва», посмотрели дом Павлова и разрушенную мельницу. Мы очень довольны как все организовал музейно-выставочный центр Красноармейского района и лично Анастасия Мингалимова", - отметила Гадиева.

"Матери Беслана" добивались гранта пять лет

На выставке представлены фотографии, разбитые на три блока: захват школы террористами, штурм здания силовиками и портреты участников событий. Также выставлены картины, которые были подарены комитету "Матери Беслана". "Две картины нарисовала сама девочка, которая выжила в трагедии. Ее мама погибла, прикрыв их вдвоем с сестрой. Ребенок спустя годы написала картину, на которой мать в виде ангела прикрывает своими крыльями двоих деток", - рассказала Анастасия Мингалимова.

Выставку планировали проводить до 25 августа включительно, но решили свернуть уже сегодня, чтобы начать готовиться к экспозиции в Беслане, указала Анастасия Мингалимова. "Мы размещали информацию о выставке в социальных сетях. Пресс-релиз направили в нашу районную администрацию, а они посылали в мэрию и комитет по культуре Волгограда. Люди могли позвонить нам, записаться на любой день и посетить выставку", - добавила она.

Проект в течение пяти лет подавали на грант, но победить удалось лишь в 2019-м, отметила сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. "Мы реализовывали проект при поддержке полпредства СКФО", - сообщила она. В Волгограде были продемонстрированы 70 фотографий, уточнила Гадиева.

Выставка заинтересовала посетителей

Выставка помогает сплотиться против терроризма, отметили волгоградцы в комментариях в книге отзывов. "Трагедия в Беслане ужасает! Люди всего мира, у которых есть честь, совесть, должны объединиться и активно бороться против терроризма, экстремизма, национализма. Выставка организована на высоком уровне", - написал руководитель областной общественной организации "Нидж" Ричард Данакари.

"Проект «Помнить, чтобы жить» показывает боль, трагедию, потери великого осетинского народа", - написал в книге отзывов председатель общественной организации "Союз Калмыкия – Волгоград" Геннадий Кошелев.

Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что испытал большое потрясение, увидев в 2019 году бесланскую школу своими глазами.

"На выставке я получил дополнительно большое количество информации о масштабе этой трагедии. Дети словно чувствовали, что будет что-то непонятное со школой. Один мальчик нарисовал, что школа горит, девочка написала стихи с религиозным уклоном, что «мы уйдем в мир иной» - так и произошло во время освобождения школы. Я также был на кладбище «Город ангелов», оно производит колоссальное впечатление. На выставке представлены фото и написанные маслом картины – они усиливают боль, тревогу и драматизм ситуации. Отдельные снимки напоминают о том, что нужно все делать для того, чтобы терактов не было нигде. В этом году я также планирую ехать в Беслан", - добавил Кошелев.

На открытии выставки побывали руководители национальных общин, указал корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления Волгоградской областной общественной организации "Дом дружбы" Казбек Фарниев. "Я езжу в Беслан на 3 сентября практически каждый год. В прошлом году на 15-летие трагедии мы повезли единственный в России детский симфонический оркестр и давали там концерт-реквием. В этом году мы везем наше телевидение, снимаем фильм про Беслан. Также едут все диаспоры. Ни один человек не может просто так, без слез, смотреть эту выставку. Нужно проводить такие выставки дольше, чтобы люди видели весь ужас, не забывали и были бдительными, нетерпимыми к терроризму и экстремизму", - сказал Фарниев.

В 2005 году 3 сентября, в связи с трагедией в Беслане, стало в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Однако в апреле обе палаты российского парламента одобрили предложение считать 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны, которая официально закончилась 2 сентября 1945 года. Совмещение Дня окончания Второй мировой войны с Днем солидарности в борьбе с терроризмом недопустимо, заявил комитет "Матери Беслана". Решение в Совете Федерации принято вопреки мнению сенатора от Северной Осетии Арсена Фадзаева.

Расследование теракта надо активизировать, считают "Матери Беслана"

В расследовании теракта нет ничего нового, оно ведется формально, заявила Анета Гадиева. "Каких-то новых действий или активизации расследования мы не видим,. Планируем обратиться в следственную группу с ходатайством, чтобы приняли во внимание решение Страсбургского суда, одной из рекомендаций которого была активизация расследования", - сказала Гадиева.

Она сообщила, что следствие регулярно отчитывается о продлении расследования. "Сейчас продлили до декабря. Мы решили, что опять напишем ходатайство, хотя следователи говорят, что не должны нам сообщать о ходе расследования. Раньше нам говорили, почему продлевают расследование, а сейчас говорят, что не обязаны это делать. В прошлом году мы общались, во-первых, по поводу учета рекомендаций Страсбургского суда. Во-вторых, мы просили приобщить к делу решение Страсбургского суда. На это нам ответили, что Страсбургский суд не является тем органом, который может указывать, что и как им делать", - рассказала Гадиева.

По мнению Анеты Гадиевой, силовики знали о готовящемся теракте, но не приняли мер, чтобы его предотвратить, а следствие никак не оценило этот факт.

"Предупреждения об опасности были, но силовые структуры, правоохранительные органы – прежде всего МВД и ФСБ – не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить теракт. Мы всегда говорим, что доказательства того, что опасность была, есть. Она была выявлена на судебных процессах. Шифрограммы, телеграммы были, но судом не были учтены, теперь и следствием не учитываются. В этом направлении не идет никакого расследования, и те люди, которые должны были ответить за недопущение теракта, не понесли никакого наказания, даже не были отстранены от своих должностей, а пошли на повышение", - констатировала Анета Ганиева.

Открытыми остаются и вопросы о применении силовиками огнеметов и танков при штурме, отметила она. "Также есть вопрос почему террористы смогли объединиться в такую преступную группу, хотя каждый из них практически был или в разработке, или арестован, и должен был сидеть [в тюрьме]. Как мы ставили эти вопросы, так они и есть до сих пор", - сказала Ганиева

Информация о террористических актах в России собирается "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".