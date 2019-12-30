Предновогодние теракты в Волгограде (2013)

30 декабря 2019, 16:06

5 декабря 2014 года четверо уроженцев Дагестана, обвиняемых в причастности к терактам в Волгограде в декабре 2013 года, были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 10 месяцев до 19 лет колонии строгого режима. Предновогодние взрывы прогремели в Волгограде 29 и 30 декабря. Первый террористический акт произошел на железнодорожном вокзале, второе взрывное устройство сдетонировало в одном из волгоградских троллейбусов. "Кавказский узел" подготовил справку об этих событиях.

Взрыв на вокзале (29 декабря)

В воскресенье, 29 декабря 2013 года, около часа дня на железнодорожном вокзале Волгограда прогремел взрыв. В это время на вокзале находилось много людей, значительное число которых скопилось на входе перед рамкой металлоискателя. Взрывное устройство сработало между входными дверями и турникетом на первом этаже здания. По данным Следственного комитета РФ, мощность взрывного устройства составляла не менее 10 кг тротила.

В первые часы после взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что, по предварительным данным, взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. "По одной из версий, теракт могла совершить уроженка Дагестана Оксана Асланова, однако эта информация требует подтверждения", - сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. Собеседник также добавил, что она была замужем за одним из лидеров боевиков, который был убит в одной из спецопераций.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал, что террористом-смертником являлся мужчина, который принес на вокзал взрывчатку в рюкзаке.

По сообщению на сайте ГУ МЧС России, пострадавших при теракте эвакуировали в Москву на борту МЧС.

На место ЧП приехала глава города Ирина Гусева, в Волгоград срочно вылетел полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

В связи с взрывом СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

После взрыва в Волгограде было принято решение усилить меры безопасности на территории железнодорожных и аэровокзалов. "Эти меры предполагают увеличение количества нарядов полиции и более тщательный досмотр пассажиров и других посетителей вокзалов", - сообщили в пресс-центре МВД РФ. В Волгограде были инициированы проверки соблюдения паспортного режма. Проверки имели широкомасштабный характер, они проводились как в жилом фонде, так и на рынках, в торговых центрах, на транспортных узлах.

Президент РФ Владимир Путин поручил министрам и руководителям ведомств силового блока найти организаторов теракта в Волгограде.

В Волгоградской области на 15 суток был введен высокий уровень террористической опасности.

В результате взрыва на железнодорожном вокзале погибли 18 человек, 45 получили ранения.

29 декабря 2014 года на железнодорожном вокзале Волгограда состоялась панихида по жертвам теракта. К мемориальной плите у входа родственники погибших возложили цветы. Там же установили 18 поминальных свечей - по числу жертв трагедии.

Взрыв в троллейбусе (30 декабря)

30 декабря 2013 года, менее чем через сутки, в Волгограде произошел новый теракт. Взрыв произошел в троллейбусе номер 15 недалеко от рынка в Дзержинском районе Волгограда, взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Переполненный троллейбус двигался в час пик из спального района в центр города.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот оружия". Изначально в качестве одной из версий рассматривался подрыв взрывного устройства, заложенного в салоне троллейбуса. Позже в НАК заявили о том, что бомбу мощностью 4 килограмма в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник. Официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что следствие не исключает версию о том, что теракты на железнодорожном вокзале и в троллейбусе в Волгограде связаны.

В результате взрыва в волгоградском троллейбусе 16 человек погибли и 28 – пострадали.

Для предотвращения паники областные власти приняли решение направить на улицы Волгограда и на остановки общественного транспорта специальные патрули добровольных народных дружин и казачьих объединений. В задачу казаков входило наблюдение за остановками общественного транспорта, появлением подозрительных предметов на улицах и в транспорте, общение с людьми и фиксирование сигналов о подозрительных лицах и предметах.

Кто причастен к совершению терактов?

Ответственность за теракты в Волгограде взяла на себя группа "Ансар аль-Сунна". Заявление от имени "муджахидов диверсионной группы "Ансар аль-Сунна" во главе с амиром Умаром" было опубликовано 18 января на видеосервисе Youtube. В заявлении указывалось, что люди по имени Сулейман и Абдурахман являлись исполнителями взрывов.

По данным Национального антитеррористического комитета, самоподрывы совершили Аскер Самедов и Сулейман Магомедов. В феврале 2014 года во время спецоперации в дагестанском городе Избербаш был устранен лидер "кадарской" группы боевиков Джамалтин Мирзаев, который, по версии следствия, направил смертников для терактов в Волгограде.

Четверо уроженцев Дагестана, обвиняемых в причастности к терактам в Волгограде в декабре 2013 года, были признаны Дзержинским районным судом виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 10 месяцев до 19 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, организаторами и исполнителями террористических актов оказались уроженцы Дагестана – братья Магомеднаби и Тагир Батировы, Алатудин Дадаев и Ибрагим Магомедов. На суде Батировы отказались от показаний, а Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов заявили о своей невиновности.

Дадаев и Магомедов оказывали пособничество созданной в Дагестане диверсионно-террористической группе "кадарская", которая в конце 2013 года запланировала террористическую атаку на Волгоград. В частности, по версии обвинения, они предоставили членам бандформирований свои дома в качестве убежища и места для изготовления взрывных устройств.

Братья Батировы в свою очередь перевезли смертников из Дагестана в Волгоград, специально купив для маскировки тюки сена. По утверждению обвинения, они заранее знали, что оказывали пособническую помощь.

5 декабря 2014 года Дзержинский районный суд Волгограда признал Дадаева и Магомедова виновными в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2, ст.208 УК РФ) и содействии в террористической деятельности (ч.3, ст.205.1 УК РФ) и приговорил каждого из них к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Братья Батировы признаны виновными в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований (ч.5 ст.33 ч.2 ст. 208 УК РФ) и приговорены решением Дзержинского районного суда к 3 годам 10 месяцам колонии строго режима каждый, с последующим ограничением свободы сроком на 2 месяца.

В начале расследования в числе смертников источники в МВД называли также уроженку Дагестана Оксану Арсланову, являвшуюся вдовой одного из лидеров боевиков, погибшего в ходе спецоперации. Эта информация не была подтверждена официально.

Кроме того, одним из подозреваемых в совершении подрыва железнодорожного вокзала считался уроженец города Волжска (Марий Эл) Павел Печенкин, который до середины 2012 года работал фельдшером на станции "скорой помощи" в Казани, после чего исчез. Печенкин примкнул к дагестанским боевикам весной 2012 года. 1 января 2014 года источник в правоохранительных органах категорически опроверг причастность Павла Печёнкина к взрывам в Волгограде.

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