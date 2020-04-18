Совет Федерации одобрил перенос Дня воинской славы на день траура в Беслане

18 апреля 2020, 00:32

Закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября получил одобрение Совета Федерации. Решение принято вопреки мнению сенатора от Северной Осетии Арсена Фадзаева.

Как писал "Кавказский узел", в 2005 году 3 сентября стало в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата учреждена в связи с трагическими событиями 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Государственной Думой 15 апреля было принято решение считать 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны, которая официально закончилась 2 сентября 1945 года. Совмещение Дня окончания Второй мировой войны с Днем солидарности в борьбе с терроризмом недопустимо, заявил комитет "Матери Беслана".

Сообщение о том, что сенатор от Северной Осетии на заседании Совета Федерации проголосовал против переноса даты, поступило 17 апреля на sms-сервис "Кавказского узла". "Арсен Фадзаев [...] проголосовал против закона о переносе Дня воинской славы на 3 сентября", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Сегодня вопрос рассматривался в Совете Федерации [...] Для меня совершенно очевидно, что 3 сентября - траурный день, связанный с трагедией в Беслане. Наша республика и наша страна никогда не должны об этом забывать", - написал 17 апреля сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев на своей странице в Instagram. "Как представитель Осетии, не смог поддержать данное изменение и проголосовал "против", - подытожил он.

За перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября проголосовали 129 членов Совета, против выступили двое, один воздержался, следует из трансляции заседания, размещенной 17 апреля на Youtube-канале Совета Федерации.

Напомним, к критике решения Госдумы присоединились журналисты "Эха Москвы". Главный редактор Алексей Венедиктов заявил, что новый праздник установлен, чтобы "перекрыть" День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченный к дате освобождения заложников в Беслане. "В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан. И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал", - написал Венедиктов 14 апреля в своем блоге на "Эхе Москвы". Главред издания озаглавил свою заметку "Подлость".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.