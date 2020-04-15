"Матери Беслана" выступили против праздника в день памяти жертв терактов

15 апреля 2020, 16:46

Совмещение Дня окончания Второй мировой войны с Днем солидарности в борьбе с терроризмом недопустимо, заявил комитет "Матери Беслана". К критике решения Госдумы присоединились журналисты "Эха Москвы".

Как писал "Кавказский узел", в 2005 году 3 сентября стало в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата учреждена в связи с трагическими событиями 1-3 сентября 2004 года в Беслане. В этот день проводятся различные траурные акции.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

Госдума 14 апреля в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому вместо памятной даты "2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" устанавливается день воинской славы России "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)", указано в сообщении на сайте Государственной Думы.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. "Документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества", - говорится в публикации.

Организация "Матери Беслана" шокирована этим решением, заявила сопредседатель комитета Анета Гадиева. "Мы относимся к этому отрицательно. День солидарности в борьбе с терроризмом был принят официально до этого. И теперь что, память перекрывается праздником? <...> Они говорили, что Беслан — это трагедия всей страны… Получается, эта трагедия забылась?" - процитировало 14 апреля Гадиеву "Говорит Москва".

Гадиева заявила, что "Матери Беслана" обратятся к федеральным и местным властям, чтобы отменить это решение Госдумы. "Это либо непрофессионализм депутатов, либо умышленное деяние. Мы будем обращаться к власти и к нашим местным депутатам", - приводятся ее слова в публикации.

На сайте отколовшейся от "Матерей Беслана" общественной организации "Голос Беслана" и на ее странице в Facebook к 16.46 мск 15 апреля не появилось комментариев относительно нового дня воинской славы России.

Новый праздник установлен, чтобы "перекрыть" День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченный к дате освобождения заложников в Беслане, считает и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан. И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал", - написал Венедиктов 14 апреля в своем блоге на "Эхе Москвы". Главред издания озаглавил свою заметку "Подлость".

Новый праздник - "это плевок в память жертв Беслана, в невинно убитых детей", заявил обозреватель "Эха Москвы" Матвей Ганапольский. "Решено все это перекрывать парадным победным воем. Уже понятно, как это будет выглядеть в телевизоре. Одна минута, когда ведущая деланно скорбит и смахивает фальшивую слезу, а дальше: «Но есть и новый праздник в этот день!» - с подробным рассказом, как победили Японию", - приводятся слова Ганапольского в публикации на "Эхе Москвы" от 14 апреля.

Историки по-разному оценили перенос праздника

Акт о капитуляции Японии, который ознаменовал окончание Второй мировой войны, был подписан 2 сентября, однако авторы законопроекта указали, что президиум Верховного совета СССР в 1945 году распорядился считать праздником Победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне советских медалей "За победу над Японией", говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы.

Перенести День окончания Второй мировой войны и придать ему статус дня воинской славы попросили фронтовики, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин. "Отпраздновать день окончания Второй мировой войны в качестве дня воинской славы русского оружия – вполне оправданная вещь", - процитировал его сегодня "Взгляд".

Решение Госдумы вызвала недоумение доцента исторического факультета МГУ Татьяны Тимофеевой. "2 сентября – признанная дата в мировой науке, связанная с конкретным событием, поэтому я совершенно не понимаю целесообразности, разумности и срочности этого переноса", - привела 14 апреля мнение историка Газета.Ru.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, напротив, согласился с решением Госдумы. Он заявил, что поскольку в СССР праздник Победы над Японией отмечался 3 сентября, сейчас была восстановлена историческая справедливость, передал 14 апреля ТАСС.