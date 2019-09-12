Популярный видеоблогер запустил второй виток дискуссии о комитете "Матери Беслана"

12 сентября 2019, 17:41

Такие комитеты, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов", заявил в своем видеоблоге дизайнер Артемий Лебедев. Это заявление вызвало среди пользователей Youtube возмущение и споры о том, должно ли государство помогать пострадавшим от терактов.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре в Северной Осетии прошли траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. Комитет "Матери Беслана" открыл счет для сбора помощи жертвам теракта, но столкнулся с потоком негатива и отказался от этой идеи, не получив денег. По данным комитета, в помощи нуждаются около 20 потерпевших. Волна оскорбительных комментариев вызвала ответную реакцию в Facebook с осуждением хейтеров.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Комитет "Матери Беслана", а с ним и "Голос Беслана", также подвергся критике со стороны известного дизайнера Артемия Лебедева, который прокомментировал в своем блоге 15-ю годовщину теракта. "Бесконечно создающиеся и впоследствии спекулирующие на трагедии комитеты - "Матери Беслана" и "Голос Беслана" - <...> множатся, чтобы привлекать к себе внимание и получать как можно больше политических пирогов <...> вместо того, чтобы просто похоронить своих детей и просто жить дальше", - сказал он.

Лебедев также заявил, что критиковать силовиков за жертвы при штурме здания недопустимо, поскольку погибли и сами участники штурма. Сам же штурм, по мнению Лебедева, был неизбежен. "Допустим, первым шмальнул из гранатомета какой-то чувак со стороны [силовиков]. Ну и что? Надо было каким-то образом эту ситуацию разрубать. Никакого нормального способа не существовало", - пояснил блогер. Лебедев назвал тактику российских силовиков единственно верной, а уступки террористам - недопустимыми. "Если с ними разговаривать, они, конечно, как капризные дети, начинают наглеть, начинают больше требовать и начинают делать еще больше терактов", - сказал Лебедев в выпуске своего видеоблога на Youtube от 3 сентября. На канал Артемия Лебедева подписаны 258 тысяч пользователей Youtube.

Только спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка. В этом году представители комитета "Матери Беслана" обратились к Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования".

По состоянию на 17.40 мск 12 сентября этот выпуск видеоблога, в котором были затронуты и другие темы, собрал более 374 тысячи просмотров. Видео получило полярные оценки в более чем трех тысячах комментариев и собрало почти равное количество "лайков" и "дизлайков": 10 тысяч и 9,9 тысячи.

"Тёма, ты лучше раскрыл тему, чем Дудь!" - прокомментировал видео Артемия Лебедева Стрелок Снайпер.

Видеоблогер Юрий Дудь 2 сентября на своем YouTube-канале опубликовал трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. За несколько часов фильм набрал почти полмиллиона просмотров. По состоянию на 17.00 мск 12 сентября видео набрало 13,7 млн просмотров, под ним опубликовано более 100 тысяч комментариев.

"Отвратительно сказано о Беслане. Снимаю подписку и жалею потраченного времени на просмотр всей этой ерунды от Лебедева", - написала Анна Иванова. "

Хетаг Колиев, комментарий которого 203 "лайка".

"Вызвало возмущение про тему Беслана и про комитеты по типу "Матерей Беслана". Они ведь хотят помочь тем людям, которые стали из-за этой трагедии инвалидами, а денег наше государство не дает", - возразил Лебедеву 4aK_HoPuC. Этот комментарий ""Матери Беслана" похоронили детей, не в этом смысл. Тем, кто остался жив, жертвам терроризма, нужна помощь, они хотят жить нормально, а денег на реабилитацию нет. Нет их и у государства, которое их не смогло защитить. <...> Курсы эмпатии нужны Артемию Лебедеву", - написала Вероника Бутузова. ""Матери Беслана" обязаны о себе напоминать, потому что государство не заботится о тех, кто выжил и остался инвалидом. Они каждый год собирают деньги на свою реабилитацию", - указала Екатерина Винокурова.

Вопрос о том, должно ли государство помогать пострадавшим от теракта, вызвал споры. "Каких "пирогов"? Да государство теперь за свою ошибку навсегда должно этим матерям", - прокомментировал слова Лебедева Гена Орликов. "Давай, расскажи что им должно государство. Может погибших убило государство, а не уголовники-террористы?" - возразил Shtanian. "Пусть пострадавшие в суд на (боевиков) подадут - это (боевики) их изуродовали, а не Путин или менты. Очень легко сейчас все спихнуть на власть!", - написал spartak aleshin, которого поддержали еще девять пользователей.