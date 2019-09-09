"Матери Беслана" отказались от сбора денег после критики в соцсетях

09 сентября 2019, 20:05

Комитет "Матери Беслана" открыл счет для сбора помощи жертвам теракта, но столкнулся с потоком негатива и оказался от этой идеи, не получив денег. По данным комитета, в помощи нуждаются около 20 потерпевших. Волна оскорбительных комментариев вызвала ответную реакцию в Facebook с осуждением хейтеров.

Как писал "Кавказский узел", в Северной Осетии прошли траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. Представители комитета "Матери Беслана" обратились к полпреду президента в СКФО Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования". Отметим, что лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" доступна хроника теракта и последовавших за ним событий.

"Матери Беслана" решили отказаться от идеи открыть счет для сбора помощи пострадавшим в результате теракта после того, как столкнулись с потоком негатива в свой адрес в социальных сетях, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя общественной организации Анета Гадиева. "Если люди не понимают хорошие порывы... Мы можем не обращать на них внимания, но мы подумали и решили, что как-нибудь обойдемся. Будем работать, как работали раньше. Насколько сможем, будем привлекать внимание к проблеме, к этим нуждающимся людям", - пояснила Анета Гадиева.

Она отметила, что до решения закрыть счет денег на него не поступало. По словам Гадиевой, с угрозами в адрес "Матерей Беслана" никто не звонил, полемика развернулась в социальных сетях.

Пользователи Facebook осудили хейтеров

"Матери Беслана" открыли счет 6 сентября, сообщила в тот же день автор книги "Форпост. Беслан и его заложники", журналистка "Коммерсанта" Ольга Алленова на своей странице в Facebook. "Они и не хотели собирать пожертвования, но мы с коллегами убедили их, что это необходимо, потому что Комитет там, внутри, лучше всех знает о нуждах людей. <...> некоторые люди в Беслане остро нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой. Они нуждаются в помощи психологов. Они хотят иметь возможность говорить о трагедии с российскими гражданами, потому что это наша общая боль и это наша история", - написала Алленова. "Матери Беслана" открыли счет 6 сентября, сообщила в тот же день автор книги "Форпост. Беслан и его заложники", журналистка "Коммерсанта"на своей странице в Facebook. "Они и не хотели собирать пожертвования, но мы с коллегами убедили их, что это необходимо, потому что Комитет там, внутри, лучше всех знает о нуждах людей. <...> некоторые люди в Беслане остро нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой. Они нуждаются в помощи психологов. Они хотят иметь возможность говорить о трагедии с российскими гражданами, потому что это наша общая боль и это наша история", - написала Алленова. Впоследствии Алленова дополнила запись, пояснив, что после фильма блогера Юрия Дудя о Беслане поняла, насколько необходима координация помощи пострадавшим. "Многие люди в стране хотели бы помочь, но не знают, как. В сети нет реквизитов всех нуждающихся. <...> Государство все эти 15 лет не сделало ничего для людей, переживших теракт и ставших инвалидами. Они не получили необходимой реабилитации", - указала Алленова. По состоянию на 20.05 мск 9 сентября эта публикация Алленовой собрала 179 "лайков" и 22 комментария, ее перепостили 90 раз. Отдельная публикация пояснений, сделанная Алленовой 7 сентября, набрала 344 "лайка" и 17 комментариев, ее перепостили 63 раза. Комментаторы поддержали Ольгу Алленову. Видеоблогер Юрий Дудь 2 сентября на своем YouTube-канале опубликовал трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. За несколько часов фильм набрал почти полмиллиона просмотров. По состоянию на 19.30 мск 9 сентября видео набрало 12,28 млн просмотров, под ним опубликовано более 93 тысяч комментариев. Новость в Instagram об открытии "Матерями Беслана" счета для перечисления денег на нужды пострадавших вызвала "проклятия, издевательства, откровенные оскорбления", сообщил 7 сентября на своей странице в Facebook Zaur Farniyev, сославшийся на скриншоты к публикации с закрытыми комментариями. Он уточнил, что скриншоты получены от Ольги Алленовой. По состоянию на 20.05 мск 9 сентября публикация Фарниева собрала 102 "лайка" и 44 комментария. Комментаторы осудили авторов оскорбительных высказываний, только двое высказались против комитета. "Большая часть потерпевших в Бесланском теракте, мягко говоря, не очень хорошо относятся к комитету "Матери Беслана". <...> Думается, пишут про комитет не какие-то боты, а реальные люди из числа потерпевших, не понаслышке знающие их реальные дела", - написал 8 сентября Серго Сергофф. "Согласна с вами", - написала Ив Арина. "Это пишет человек с пустым профилем и местом жительства в Санкт-Петербурге. И поддерживает его человек с пустым профилем. В то время, когда все остальные реальные люди, живущие в Осетии, поддерживают комитет", - отреагировала на это Ольга Алленова. "Очень хорошо понимаю почему "Матери Беслана" отказывались открывать счет. Ровно по тем же причинам я отказалась от сбора средств. И, как оказалось, была права... Но "Матери Беслана" не могут позволить себе "спрятаться" так, как это сделала я", - написала 8 сентября на своей странице в Facebook Диана Муртазова. По состоянию на 20.05 мск 9 сентября публикация Муртазовой собрала 67 "лайков" и 2 комментария. Более резонансных публикаций на эту тему в Facebook к 20.05 мск 9 сентября нет.

В помощи нуждаются около 20 потерпевших

По словам Гадиевой, в помощи нуждаются около 20 жертв теракта. Одна из пострадавших в Беслане недавно умерла от рака, от онкологии страдают еще несколько человек, добавила Гадиева. "Если бы был закон о статусе жертв терактов, то тогда бы эта проблема так актуальна не была, тогда бы нам тоже в укор не ставили: "Сколько вам надо?" Да, безусловно, эти 15 лет помогает республиканская власть, но все время приходится просить, все время с протянутой рукой. А когда этот вопрос поднимается, то, опять же, некоторые злопыхатели начинают: "Сколько им еще надо?" Пусть каждый испытает то, что мы испытываем, и тогда будут судить. Людям нужна помощь, и при нынешней системе здравоохранения им неоткуда ее ждать, если только это не будет какая-то особая федеральная программа", - считает Анета Гадиева.

1 сентября "Матери Беслана" провели традиционную пресс-конференцию, пригласив на нее пострадавших и в других терактах. Приехали потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов. Эту идею поддержала Ксения Собчак, разместившая 1 сентября на сайте Change.org петицию "Принять закон о жертвах терактов", адресованную депутатам Госдумы России. По состоянию на 20.05 9 сентября петицию подписали 83 728 человек.

Гадиева указала на неточности в фильме Дудя

В целом фильм блогера Юрия Дудя основан на словах потерпевших и фактах, установленных на судах, отметила зампред "Матерей Беслана". "Многое из того, о чем говорилось в фильме, это все были факты из судебных процессов. И это было озвучено известнейшим блогером страны, поэтому это получило такой резонанс", - считает Гадиева.

Она перечислила замечания, которые возникли у нее при просмотре фильма. "[Журналист "Новой газеты" Елена] Милашина, прекрасно зная все детали этих событий, называет [террориста] Ходова осетином. Все знают, что Ходов не осетин. Его в детстве привезла сюда мать, выйдя замуж за осетина, который дал ему свою фамилию. У Дудя, как и у других, вообще не делается акцент на террористах. Всегда нужно показывать все стороны преступления", - сказала Анета Гадиева.