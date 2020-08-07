Ставрополье стало лидером в СКФО по приросту смертей от COVID-19

07 августа 2020, 11:50

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы шесть смертей от коронавируса. Три из них пришлись на Ставрополье, две – на Дагестан и еще один пациент умер в Кабардино-Балкарии. Ставропольский край также сохранил лидерство по числу новых заражений COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа Дагестан разделил со Ставропольем лидерство среди регионов СКФО по числу новых смертей от коронавируса. За сутки с 5 на 6 августа в обоих регионах умерли по три пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На Ставрополье зафиксирована почти половина новых случаев COVID-19

За сутки с 6 на 7 августа в СКФО от коронавируса умерли шесть пациентов. Из них трое – на Ставрополье, двое – в Дагестане и один – в Кабардино-Балкарии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в округе достигло 894. Больше всего приходится на Дагестан – 451, на втором месте Ставрополье – 172, на третьем Ингушетия – 74. Далее расположились Кабардино-Балкария – 73, Северная Осетия – 67, Чечня – 33 и Карачаево-Черкесия – 24, сообщается на сайте.

За сутки в СКФО зафиксировано 224 заражения коронавирусом, из них на Ставрополье пришлось 104, на втором месте Дагестан – 48, на третьем Ингушетия – 30. Затем идут Кабардино-Балкария – 15. В Карачаево-Черкесии и Чечне за сутки зафиксировано по 10 заражений. Замыкает список Северная Осетия – семь новых пациентов с COVID-19, следует из данных Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 22 мая с этим диагнозом в республике умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Чечня вошла в тройку лидеров по активным больным

Общее число случаев COVID-19 в округе возросло до 39 730. По этому показателю лидирует Дагестан – 9565, на втором месте Ставрополье – 8999, на третьем Кабардино-Балкария – 6084. После него расположились Северная Осетия – 4611, Карачаево-Черкесия – 4517, Ингушетия – 3822 и Чечня – 2132, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Дагестан также является лидером по числу излечившихся от коронавируса, в регионе выздоровели 8598 пациентов. На втором месте Ставрополье – 6172, на третьем Кабардино-Балкария – 5655. Далее следуют Северная Осетия – 4137, Карачаево-Черкесия – 3383, Ингушетия – 3221 и Чечня – 1408. Всего в СКФО число вылечившихся от коронавируса достигло 32 574, следует из данных Роспотребнадзора.

На 10.40 мск 7 августа в округе зафиксировано 6262 болеющих COVID-19 пациента. Больше всего на Ставрополье – 2655, на втором месте Карачаево-Черкесия – 1110, на третьем Чечне – 691. После них идут Дагестан – 516, Северная Осетия – 407 и Кабардино-Балкария – 356, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Самая неблагополучная ситуация по числу заражений на 100 тысяч населения среди регионов СКФО в Карачаево-Черкесии (970,3), а самая благоприятная – в Чечне (144,18).

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".