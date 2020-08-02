Почти половина новых случаев заражения коронавирусом в СКФО пришлась на Ставрополье

02 августа 2020, 14:30

Из 218 случаев заражения COVID-19, зарегистрированных за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, 108 пришлись на Ставропольский край. Этот регион сохранил лидерство в округе и по приросту смертей от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа за сутки скончались от коронавируса три жителя Ставропольского края, в других регионах СКФО летальных случаев зафиксировано не было. Ставрополье также осталось лидером по суточному приросту зараженных и числу активных больных.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО умерли четыре пациента с коронавирусом: двое в Ставропольском крае и по одному в Ингушетии и Чечне, следует из сегодняшней публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в округе выросло, по официальным данным, до 873. Из них больше половины (445) приходятся на Дагестан, 161 – на Ставропольский край. В остальных регионах округа число умерших существенно ниже: в Ингушетии их 74, в Кабардино-Балкарии – 70, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 33, а в Карачаево-Черкесии – 23.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на COVID-19 за сутки подтвердились в Северо-Кавказском федеральном округе у 218 человек. Почти половина новых случаев заражения (108) пришлась на Ставрополье, другие 110 зафиксированы в остальных шести регионах округа. Так, в Дагестане тесты на коронавирус подтвердились у 42 человек, в Ингушетии – у 20, в Кабардино-Балкарии – у 15, в Карачаево-Черкесии – у 12, в Северной Осетии – у 11, а в Чечне – у 10.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 38651. При этом Дагестан с 9350 зараженными лидирует в округе по этому показателю. В Ставропольском крае общее число случаев заражения достигло сегодня 8449, в Кабардино-Балкарии – 6008, в Северной Осетии – 4568, в Карачаево-Черкесии – 4465, в Ингушетии – 3729, в Чечне – 2082.

Из общего числа зараженных в округе уже излечились от коронавируса 31224 человека, и симптомы инфекции наблюдаются сегодня у 6554 пациентов. По числу активных больных в округе лидируют Ставропольский край (2615) и Карачаево-Черкесия (1268). В Ингушетии активных больных 669, в Чечне – 662, в Дагестане – 567, в Северной Осетии – 395, а в Кабардино-Балкарии – 378.

По данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край (2,8 млн жителей). Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".