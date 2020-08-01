Ставрополье стало единственным регионом СКФО с новыми смертями от COVID-19

01 августа 2020, 17:28

За минувшие сутки от коронавируса скончались три жителя Ставропольского края, в других регионах Северо-Кавказского федерального округа летальных случаев не зафиксировано. Ставрополье также со значительным отрывом лидирует по суточному приросту зараженных и числу активных больных.

"Кавказский узел" информировал, что 31 июля на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии были зафиксированы по две смерти от коронавируса. В других регионах СКФО смертей не было.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 31 июля по 1 августа в СКФО от коронавируса скончались три пациента, все они жители Ставропольского края. Таким образом, с начала пандемии число смертей от COVID-19 в федеральном округе достигло 869. Больше половины из них зарегистрированы в Дагестане - 445. Ставропольский край занимает второе место со 159 смертями.

В Ингушетии скончались от коронавируса 73 человека, в Кабардино-Балкарии – 70, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 32, в Карачаево-Черкесии – 23, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус", составленной на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 22 мая с этим диагнозом в республике умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки в СКФО коронавирус подтвержден у 233 пациентов. Это на два больше, чем сутками ранее, то есть темпы распространения коронавируса остались на прежнем уровне. Ставропольский край продолжает со значительным отрывом лидировать по суточному приросту заражений. Их в регионе 118, тогда как в Дагестане 42, в Ингушетии - 21, в Кабардино-Балкарии – 16, в Северной Осетии – 13, в Чечне – 12, в Карачаево-Черкесии – 11, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ставрополье лидирует и по числу болеющих коронавирусом (2570). В Карачаево-Черкесии активных больных 1256, в Чечне и Ингушетии - по 671, в Дагестане - 575, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - по 384, сообщается в таблице на сайте "Стопкоронавирус". Таким образом, всего в СКФО болеют коронавирусом 6511 человек.

Общее число случаев COVID-19 за все время эпидемии в федеральном округе достигло 38 433. Лидером по этому показателю остается Дагестан с 9308 случаями заражения, Ставрополье на втором месте (8 341). В Кабардино-Балкарии 5993 случая заражения, в Северной Осетии – 4 557, в Карачаево-Черкесии – 4 453, в Ингушетии – 3 709, в Чечне их меньше всего – 2 072, указано на сайте.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", по уровню заболеваемости коронавирусом лидирует Карачаево-Черкесия, где на каждые 100 тысяч жителей приходится 956,55 случая заражения. На Ставрополье и в Дагестане этот показатель ниже 300, а в Чечне - всего 140,12.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".