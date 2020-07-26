Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19

26 июля 2020, 13:05

Шесть человек умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса, из них трое на Ставрополье и трое в Дагестане. По числу новых случаев заражения лидером в округе остался Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля шесть смертей от COVID-19 были зафиксированы в СКФО за сутки. Три из них пришлись на Дагестан, два пациента скончались на Ставрополье и еще один умер в Кабардино-Балкарии. Наибольшее число новых заражений было зарегистрировано в Ставропольском крае.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 26 июля за сутки в СКФО умерли шесть пациентов с коронавирусом: трое в Ставропольском крае и трое в Дагестане, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших в округе от коронавируса выросло, по официальным данным, до 841. Из них больше половины (439) приходятся на Дагестан, 145 – на Ставропольский край, а в остальных регионах округа число умерших значительно ниже. Так, в Ингушетии число летальных случаев составляет 73, в Северной Осетии – 67, в Кабардино-Балкарии – 66, в Чечне – 31, а в Карачаево-Черкесии – 20.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на COVID-19 за сутки подтвердились в СКФО у 250 человек. Наибольшее число новых случаев заражения (109) пришлось на Ставрополье. В Дагестане тесты на коронавирус подтвердились у 41 человека, в Ингушетии – у 29, в Карачаево-Черкесии – у 24, в Северной Осетии – у 17, а в Кабардино-Балкарии и Чечне зафиксированы по 15 новых случаев заражения.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло 37061. При этом Дагестан с 9062 зараженными лидирует в округе по этому показателю. В Ставропольском крае общее число случаев заражения достигло сегодня 7678, в Кабардино-Балкарии – 5900, в Северной Осетии – 4465, в Карачаево-Черкесии – 4378, в Ингушетии – 3578, в Чечне – 2000.

Из общего числа зараженных уже излечились от коронавируса 29295 человек, симптомы инфекции все еще наблюдаются у 6925 пациентов. По числу активных больных в округе лидируют Ставропольский край (2568) и Карачаево-Черкесия (1477). В Ингушетии активных больных 691, в Дагестане – 652, в Чечне – 641, в Северной Осетии – 477, а в Кабардино-Балкарии – 419.

По данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край (2,8 млн жителей). Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

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