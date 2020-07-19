Медработники в Карачаево-Черкесии сообщили о невыплате надбавок за работу с COVID-19

19 июля 2020, 09:37

Сотрудники больниц, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, не получали обещанные региональные надбавки за июнь, сообщили медработники в соцсети Instagram. Они напомнили, что выплаты за май им выплатили после жалоб в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил об увеличении размера региональной доплаты медработникам госпиталей, где лечат пациентов с коронавирусом. После этого размер заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии для врачей был увеличен до 183 800 рублей, для среднего персонала - 122 400 рублей и для младшего персонала - 82 890 рублей, указал глава региона.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Работаю в городской больнице в городе Черкесск, работаю с пациентами, болеющими коронавирусом... уже скоро август, а нам еще не заплатили за июнь", - приводит 17 июля на своей странице в Instagram сообщение медработника издание politika09, насчитывающее 86,1 тысяч подписчиков. По данным на 9.00 мск сегодня сообщение набрало 721 отметок "нравится", его прокомментировали 63 раза.

"В городской больнице темрезовских выплат нет, в отпуск никого не пускают, если так пойдëт, дальше медработники будут вынуждены увольняться", - подтвердил пользователь alamat_kot.

"Уважаемая прокуратура, неужели для того, чтобы получить свои отработанные деньги, мы должны опять привлекать прокурорские проверки, писать пофамильные заявления и отчитываться о том, сколько и как нам заплатили", - возмутилась пользователь a_polyanaa.

"Темрезовских до сих пор мы тоже не получили", - пожаловалась argunova_l55.

16 мая прокуратура Карачаево-Черкесии сообщила, что начала проверку информации о невыплате надбавок медработникам Прикубанской больницы, работающим с зараженными коронавирусом, а также о недостатке средств защиты в медучреждении, сообщило надзорное ведомство.

"В Политику 09 поступают массовые жалобы от медиков ковид-госпиталей КЧР которые до сих пор не получили обещанные "Темрезовские" выплаты", - говорится 17 июля в сообщило издание politika09 в соцсети. В сообщении приводятся жалобы медработников. "За май мы смогли выбить зарплату, только после того, как мы все писали жалобы в Политику 09 и у нас прошла прокурорская проверка", - приводит сообщение медработников издание. "Нам до сих пор за июнь не выплатили Темрезовские выплаты! Бухгалтерия говорит что нет финансирования от Минздрава! Мы ждём обещанных выплат, но нам уже намекают, что не дождемся!" - цитирует издание сообщение врача одного из ковид-госпиталей. По данным на 9.00 мск сегодня сообщение набрало 2508 отметок "нравится", его прокомментировали 450 раз.

"Если не будешь выдавать, скажи ты это в начале месяца: дай выбор людям... Только и делают что пользуются людьми ", - написал shidakova67.

"Кавказский узел" также писал, что в июне медработники Карачаевской больницы рассказали московскому журналисту Владимиру Севриновскому о нехватке персонала, дефиците средств защиты и отсутствии стимулирующих выплат, после чего на них стали оказывать давление. Корреспондент попросил Минздрав республики вмешаться в ситуацию. Ранее медработники также заявили о проблемах в работе медучреждениий в Карачаево-Черкесии. Она рассказали, что в больницах не хватает коек для зараженных коронавирусной инфекцией, из-за нехватки мест в специализированных больницах госпитализируют "по блату", а в районных больницах нет инфекционных отделений.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".