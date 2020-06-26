Журналист заявил об угрозах увольнением врачам в Карачаевске после интервью

26 июня 2020, 12:25

Медработники Карачаевской больницы рассказали московскому журналисту Владимиру Севриновскому о нехватке персонала, дефиците средств защиты и отсутствии стимулирующих выплат, после чего на них стали оказывать давление. Корреспондент попросил Минздрав республики вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отчитался об улучшении ситуации по коронавирусу в республике, в частности, по его словам, четвертый день подряд число выздоровевших превышает количество госпитализированных. Принято решение ослабить введенные ранее ограничения. По данным на сегодня, в регионе зафиксирован 3221 случай заболевания COVID-19 с начала эпидемии, число летальных исходов достигло 12, сообщает сайт «Стопкоронавирус.РФ».

Ранее заведующая инфекционным отделением Карачаевской центральной районной больницы Лейла Батчаева, а также другие медработники рассказали о кризисе медицины в республике на фоне коронавируса. Количество больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличивается, а госпитализация в ковидные больницы региона затруднена, заявила Батчаева в интервью Руслану Курбанову, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Instagram в ночь на 10 июня. Медработники региона призвали федеральный центр помочь организовать военно-полевые госпитали по дагестанскому сценарию. 9 июня замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии Диана Камурзаева заявила, что в инфекционных госпиталях республики за время эпидемии коронавируса умерли 100 человек, из них девять — от COVID-19, а остальные от декомпенсации хронических заболеваний и их осложнений. Замминистра настаивает, что "сокрытие или подлог данных невозможны".

Владимир Севриновский через свои страницы в соцсетях обратился к Минздраву Карачаево-Черкесии с просьбой обратить внимание на угрозы медработникам Карачаевской больницы увольнением, после того, как они пообщались с корреспондентом по поводу ситуации с коронавирусом в регионе. По словам журналиста, о давлении, которое оказывается на медперсонал, он узнал после возвращения из командировки в республику.

Журналист пригрозил информационной и юридической поддержкой медработникам в случае их увольнения, а также «серией очередных материалов», которые будут касаться не только вопросов, связанных с коронавирусом, но и проблем в сфере противопожарной безопасности и инженерной инфраструктуры в больнице Карачаевска, написал Севриновский на своей странице в Facebook 25 июня.

Пост журналиста на странице в Facebook, насчитывающей 1464 подписчика, собрал 423 лайка, в Instagram (на страницу подписано 4 506 пользователей соцсети) – 424 лайка, по состоянию на 12.05 мск сегодня.

Владимир Севриновский - журналист, фотограф, продюсер документального кино, говорится в биографии на его персональном сайте. Северный Кавказ Севриновский назвал основной областью своей экспертной деятельности: он руководит направлением "Чечня, Ингушетия и Дагестан" туристической фирмы "Кавказ Эксплорэр" и в 2019 году выпустил книгу о путешествиях по Северному Кавказу.

Резонанс вызвали две публикации Севриновского схожего содержания: «Эпидемия коронавируса в Карачаево-Черкесии» на сайте издания «Кавказ.Реалии» и «Мы уже далеко от Москвы, кому мы нужны» - на сайте издания «Медуза» от 22 июня.

В материалах журналист рассказывает об отсутствии противоэпидемиологических мероприятий в больницах в районах и городах республики на фоне укомплектованных всеми средствами защиты ковидных госпиталей. Так, например, в больнице Карачаевска безопасная зона от «красной» отделена листком бумаги, наклеенной на пол. При этом, как говорится в статье, десятки людей ежедневно приходят в кабинет КТ, расположенный в «красной зоне», а перед этим берут направление в безопасной зоне - приемном отделении. Медработники больницы вынуждены принимать больных в негерметичной одежде, масках и без защитных очков, в самом учреждении из-за болезни сотрудников наблюдается нехватка персонала, написал Севриновский о своих наблюдениях. Медработники также рассказали корреспонденту, что не получили стимулирующих надбавок за работу с больными коронавирусом, также не получают доплат и за переработку.

«Первый ковид-госпиталь в Черкесске представляет собой разительный контраст с районной больницей. Он обеспечен и средствами защиты, и лекарствами. Правда, как и прочие ковид-госпитали республики, он переполнен […] Многие сельские больницы при этом закрыты, врачи и фельдшеры заболели», - написал Севриновский в своем материале.

Ранее жители Малокарачаевского района пожаловались Владимиру Путину на крах медицины. По их словам, в райбольнице не хватает медработников, им не выплачивают зарплату и стимулирующие надбавки, а местным жителям отказывают в медпомощи, бесплатных лекарствах и анализах. 9 июня жители района провели «народный сход» с участием представителей администрации, после чего власти назначили другого главврача в райбольницу, доукомплектовали «скорую» автомобилями, медработниками и оборудованием, а также договорились о бесплатной компьютерной томографии на базе Центра томографии в Кисловодске.

По наблюдениям журналиста, схожая ситуация происходит и в больнице Малокарачаевского района, где после протестов местных жителей врачи были укомплектованы средствами защиты, а жителям стало проще бесплатно получить компьютерную томографию. Однако активистов, выступивших на протестах, подозревают в организации несанкционированного митинга, написал корреспондент.

О сложной ситуации с последствиями эпидемии в республики, по мнению журналиста, говорит и прибывший десант врачей из Башкортостана. Как пишет Севриновский, это произошло после того, как местные журналисты интернет-канала «Черный куб» заявили о несоответствии официальной статистики по COVID-19 с реальной ситуацией.

17 высокопрофессиональных врачей из Уфы, имеющих большой опыт в лечении ковид-больных, прибыли в Карачаево-Черкесию после обращений главы республики в середине июня, сообщило 15 июня РИА «Карачаево-Черкесия». Вместе с медперсоналом в регион направили партию средств индивидуальной защиты. Уже 23 июня главный врач Белорецкой ЦКРБ из Уфы Евгений Кустов отчитался о стабилизации ситуации в республике. «Число выздоровевших и выписанных пациентов из госпиталей для заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии превысило число поступающих. Ситуация в регионе начала стабилизироваться», - процитировал 23 июня Кустова ТАСС.

«Кавказский узел» ранее писал, что Следком возбудил уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии (статья 207.1 УК России). По делу были допрошены основатели программы "Черный куб" Мурат Токов и Владимир Биджиев. Следователи назвали фейком предположения ведущего программы "Черный куб" о количестве заболевших коронавирусом в регионе. По этому дела 15 июня прошел обыск у ставропольской журналистки Анны Дарган, у которой силовики забрали технику и оставили ее без возможности работать и средств к существованию.

Отметим, что журналист Владимир Севриновский неоднократно подвергался задержанию на Северном Кавказе. Так, в мае он провел полтора часа в махачкалинском отделе полиции после задержания за фотосъемку в центре города и согласился удалить кадры, к которым у силовиков возникли претензии. А в марте 2017 года Владимира Севриновского также доставили в отдел полиции Махачкалы с антикоррупционной акции, организованной сторонниками оппозиционера Навального, и в тот же день отпустили.

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