Жители Малокарачаевского района пожаловались Путину на крах медицины

11 июня 2020, 02:15

В Малокарачаевской райбольнице не хватает медработников, им не выплачивают зарплату и стимулирующие надбавки, а местным жителям отказывают в медпомощи, бесплатных лекарствах и анализах, сообщили авторы коллективного обращения, направленного руководству страны и Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня не менее шести человек приняли участие в одиночных пикетах около больницы Малокарачаевского района, требуя обеспечить инфицированных лекарствами и медицинской помощью. Участники акции пожаловались, что "не могут ни тесты сдать, ни назначение получить, врачей нет", и потребовали "прислать помощь из Москвы, построить в республике военно-полевые госпитали и обеспечить больных лекарствами и медицинской помощью".

По данным на 10 июня, в Карачаево-Черкесии с начала эпидемии зарегистрировано 1807 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерло. Регион занимает шестое место в СКФО по общему число заболевших. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После одиночных пикетов жители Малокарачаевского района провели протестный сход, по результатам которого подписали обращение президенту страны Владимиру Путину, а также руководителю региона Рашиду Темрезову, главе администрации Малокарачаевского района, министру внутренних дел, руководителям следственных и надзорных органов региона.

В обращении жители района пожаловались, что в районной поликлинике не работают врачи, потому что им не платят зарплату, "не оплачиваются выплаты и пособия, контактирующим с больными COVID-19". "В приемном отделении работает в течение суток один врач-терапевт и одна медсестра, которые вынуждены принимать больных (в порядке) живой очереди. В очереди стоят как здоровые, так и больные", - говорится в обращении местных жителей, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам местных жителей, больным COVID-19 не выдаются бесплатно лекарства, тесты и анализы "Находясь на самоизоляции, у людей нет возможности давать платно тест на COVID-19, покупать лекарства […] поэтому людям приходится выходить на работу", - отмечается в обращении.

Также, как говорится в жалобе, заболевшим местным жителям практически невозможно сделать КТ, потому что в районе только один аппарат. По словам местных жителей, медработникам, особенно персоналу "скорой" не хватает средств защиты.

Встреча с гражданами, обеспокоенными сложившейся эпидемиологической ситуацией в Карачаево-Черкесии, прошла 9 июня, сообщил глава администрации Малокарачаевского района Рамазан Байрамуков на своей странице в Instagram в этот день. После жалоб местных жителей на заседании оперативного штаба был принят ряд решений, в том числе о назначении Марины Созаруковой исполняющей обязанности главврача ЦРБ, доукомплектовании выездных бригад медработников автомобилями и оборудованием для диагностики COVID-19, увеличении запаса препаратов для лечения больных COVID-19 на дому. Кроме того, был рассмотрен вопрос о лечении коронавирусной инфекцией на базе ЦРБ, а также бесплатной компьютерной томографии на базе Центром томографии в Кисловодске. 10 июня Байрамуков проинформировал на своей странице в соцсети, что коммерческая организации передала "скорой помощи" два автомобиля.

Обращение было подписано и разослано после схода 9 июня, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» участник схода, член Совета по правам человека Карачаево-Черкесии Владимир Биджиев.

«Все участники прошедшей (акции) подписались, и в тот же день (обращение) отправили всем адресатам. Министру здравоохранения вручили лично в руки - он присутствовал на (сходе), в прокуратуру передали лично через присутствовавшего руководителя районного подразделения, главе района вручили также лично, остальным - по почте. Никаких ответов еще из этих органов нет», - заявил Биджиев.

Информацию о назначении Марины Созаруковой на должность исполняющего обязанности главврача Малокарачаевской ЦРБ вместо отстраненной от этой должности Лейлы Салпагаровой Биджиев подтвердить не смог. «По моей информации, (Созарукова) отказалась от назначения, потому что в районе очень тяжелая ситуация, и не думаю, что кто-то добровольно на это пойдет. Салпагарову вчера (9 июня) отстранили, на этот момент руководителя нет. Местные жители хотят самостоятельно озвучить устраивающую их кандидатуру на эту должность», - пояснил Биджиев.

По его словам, обещание руководства района о выделении дополнительных резервов на борьбу с инфекцией и помощь жителям связана с инициативой местных бизнесменов, собирающих средства для поддержки населения.

На сайте Малокарачаевской районной больницы, а также в аккаунте учреждения в Instagram на 00.40 мск сегодня нет информации о назначении нового главного врача, на сайте указано, что эту должность занимает Лейла Салпагарова.

Количество ковидых больных в Карачаево-Черкесии увеличивается, а госпитализация в ковидные больницы региона затруднена, заявила заведующая инфекционным отделением Карачаевской ЦРБ Лейла Батчаева в интервью Руслану Курбанову, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Instagram в ночь на 10 июня. Ранее замминистра здравоохранения Карачаево-Черкессии Диана Камурзаева заявила, что в инфекционных госпиталях республики за время распространения коронавируса умерли 100 человек, из них девять - от COVID-19, а остальные от декомпенсации хронических заболеваний и их осложнений. Причина смерти устанавливается врачебной комиссией медицинской организации в строгом соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России, "сокрытие или подлог данных невозможны", привело 9 июня слова Камурзаевой агентство "Интерфакс".

Жителям Малокарачаевского района отказывают в медпомощи

Жительница Учкекена Тамара Байрамукова вышла на одиночный пикет 8 июня, чтобы рассказать о ситуации в Малокарачаевском районе, связанной с массовыми заболеваниями, смертями и неоказанием медицинской помощи местным жителям, сообщила Байрамукова. По ее словам, выйти на акцию протеста ее побудили сообщения в общих с ее одноклассниками чатах о гибели их родственников.

«(В чатах) мне сообщали, что сегодня привезли маму того-то, похоронили […] Мы спрашиваем: «А вы ездили [в больницу]?» - они отвечают, что звонили в "скорую" и им нагрубили, что мест нет […] У нас в Учкекене не оказывают медпомощь в массовом порядке, медперсонал отсутствует […] Моя сестра - медработник, она мне звонит, плачет, в нашей поликлинике (при больнице) остался один врач и две медсестры […] Врачи не были обеспечены средствами защиты в должной мере и количестве, заболели первыми», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета, добавив, что районные медработники озвучивают свои жалобы только в приватных разговорах.

Байрамукова также отметила, что с 31 мая она публиковала на своей странице в Instagram жалобы заболевших местных жителей, которым не оказывается медпомощь. После критики руководства республики ей и ее близким стали поступать угрозы в интернете, добавила сельчанка.

"Моим детям угрожают в Интернете, выставляют их фото, очевидно это те, кто хочет выслужиться [перед властями]. Я опасаюсь за жизнь своих близких. Это и побудило меня выйти на пикет", - заявила Байрамукова.

Лекарства приходится покупать за свой счет

В семье другой жительницы района Римы Аппаковой за последнее время умерли оба ее родителя, рассказала она корреспонденту «Кавказского узла». По словам Аппаковой, ее маме, которая находилась в тяжелом состоянии, отказывали в госпитализации.

«28 мая маме стало плохо, мы ее отвезли с двоюродным братом на машине в больницу, нам сказали подождать, сделали КТ. Уколы на "скорой" бесплатно не предоставили, сестра все купила сама, в плохом состоянии отправили ее ночью домой, сказали, что мест в Малокарачаевской ЦРБ нет, оба этажа закрыты на карантин, больница не принимает. На следующий день сестра у кого-то из знакомых нашла кислород. Ночью привезли его домой, и до утра она продержалась. На следующий день я ходила в больницу, говорила что маме плохо стало, надо в больницу определить, а мне рекомендовали ждать, сказав, что мы на очереди. У мамы четыре года [повышенное] давление, болело сердце плюс поражение легких […] После звонка в следственный комитет, к нам приехали на скорой вечером и отвезли (маму) в горбольницу Черкесска […] Маме стало очень плохо после госпитализации, она умерла через 1,5 суток после госпитализации», - рассказала Аппакова.

После этого Аппакова и ее родственники обращались в больницу, но им также отказали в анализах, сообщила местная жительница.

«На следующий день я сама сходила на КТ, мой брат контактировал (с мамой) и мой ребенок. Обратилась, чтобы мне сделали анализы и КТ, но ответили, что раз температуры нет, то мне КТ не положено. Никому никакой помощи не оказали, хотя выписали очень много лекарств мне, брату и ребенку. Только несколько уколов на человека стоят 3 тысячи рублей, я купила на 30 тысяч рублей […] Я неоднократно обращалась в больницу, сказали 9-10 дней нужно ждать, чтобы у меня появились симптомы. У брата была температура 39,5 и ангина - после лекарств ему стало лучше. У меня температура не поднималась, но у меня обоняние пропало и спина болела. Нам даже тесты не сделали», - заключила жительница района.

По словам Аппаковой, трое ее родных лечатся в больницах, еще 10 человек - на дому.

«Мой родной дядя обратился (в больницу), сказали ждать пять дней, но они не могли ждать, ему 67 лет. Поехали в Кисловодск, сделали за 5 тысяч рублей анализы, затем за 15 тысяч рублей купили лекарства и отправили в Черкесск, приняли в больницу. Тетя также лежит в больнице, у нее поражение легких на 80%. Она говорит, что лекарства за свой счет купили, в больницы лечение оказывают нормально. Брат лежит в Малокарачаевской ЦРБ, состояние плохое, моя сестра тоже работает там, но даже ей ничего не выдали: у них вся семья на 75 тысяч рублей купили лекарств. Соседи болеют, к ним приезжала 2-3 раза "скорая", другая соседка также (находится) в Черкесске [в больнице]», - рассказала женщина.

Рима Аппакова участвовала в протестном сходе и встрече с чиновниками 9 июня, после которого, по ее словам, было приобретено две кареты скорой помощи.

Жители района вынуждены лечиться дома без контроля врачей

В Малокарачаевской ЦРБ местным жителям не давали возможность сдавать анализ на коронавирус бесплатно, а также не предоставили бесплатно медикаментов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Лариса Лепшокова.

«С 21 мая я вместе со своей семьей болею сама. Нас пять дней вела дежурный терапевт, в режиме онлайн, по телефону, она делала нам назначения, но заболела сама. Будучи больной она еще несколько дней звонила, контролировала курс лечения, но, очевидно, ей стало самой хуже и она перестала звонить. Далее, с температурой 38 и давлением под 180 я звонила в скорую и понимая, что они ко мне сами не приедут в ближайшие часы, я поехала в терапевтическое отделение, где ведется прием. Там мне пришлось с 9.30 простоять до 15.00 дня, прислонившись к стене, ожидая, когда же меня примет дежурный терапевт. Люди рвались в кабинет КТ, никакой очереди и дистанции, все дышали друг другу в затылок, обстановка была ужасающая. Я три раза сама посещала терапевтов и просила дать возможность сдать анализы. Мне открытым текстом говорили: «Бесплатного ничего нет. Хотите сдать — анализ стоит 800 рублей», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Лепшокова.

По ее словам, все бесплатные анализы можно было сдать только по согласованию с руководством больницы, к которому она так и не смогла попасть на прием. За время лечения семья Лепшоковой потратила на лекарства 63 тысячи рублей на троих человек и еще докупает медикменты, рассказала она. "У людей все покупное. Ни об одном случае бесплатной выдачи медикаментов я не слышала", - добавила Лепшокова.

Среди родных, знакомых, соседей Лепшоковой умерло три человека, сообщила местная жительница. "Много больных, которые лечатся в Ессентуках, потому что их не приняли в больницы Карачаево-Черкесии. Большое число людей лечатся дома, их никто не контролирует, не измеряют температуру, давление, сатурацию. Только в последние дни зашевелились», - сообщила Лепшокова.

Лепшокова также участвовала в протестном сходе 9 июня, на котором, по ее словам, главой администрации района было обещано развернуть 30 коек полностью оборудованных для лечения ковидных больных, однако не сообщив в какие сроки. «Единственное, что нас обрадовало, что все смогу сделать бесплатно КТ в Кисловодске, где все будет более квалифицированно. Кисловодск к нам ближе, чем Черкесск», - отметила Лепшокова.

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