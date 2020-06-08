Родственники заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии на пикете. Скриншот сообщения INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CBKoLuRHAQK/?utm_source=ig_embed

08 июня 2020, 13:41

Родственники заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии провели одиночные пикеты

Не менее шести человек приняли участие в одиночных пикетах около больницы Малокарачаевского района, требуя обеспечить инфицированных лекарствами и медицинской помощью.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июня в Карачаево-Черкесии за сутки умер один пациент с коронавирусом, и число умерших выросло до восьми, это наименьший показатель среди регионов СКФО. Всего в республике подтверждено 1580 случаев заражения.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Несколько женщин, чьи родственники заразились коронавирусом, вышли сегодня к зданию больницы Малокарачаевского района в селе Учкекен с плакатами «Спасите КЧР», сообщает издание "Клуб регионов".

По данным издания, утром женщины пришли к главврачу больницы, однако не добились приема. Женщины жалуются, что «не могут ни тесты сдать, ни назначение получить, врачей нет», и требуют "прислать помощь из Москвы, построить в республике военно-полевые госпитали и обеспечить больных лекарствами и медицинской помощью".

Несколько видеозаписей с места акции размещены сегодня в Instagram-паблике "Политика 09", насчитывающем 73,8 тысячи подписчиков. На одном из видео, снятом из салона медленно проезжающего автомобиля, видны по меньшей мере шесть женщин, стоящих на расстоянии не менее трех метров друг от друга и держащих плакаты с надписями "Спасите КЧР".

На другом видео показаны несколько полицейских, разговаривающих с женщиной за кадром. Она сообщает им, что проводится одиночный пикет, и озвучивает требования: "Нам нужна помощь, нам нужны военные госпитали, мы не будем молча умирать!".

На кадрах еще одного видео сотрудник полиции держит в руках скомканный плакат одной из пикетчиц. "На стихийном митинге в Учкекене полицейские отбирают у женщин плакаты с надписью «Спасите КЧР» и рвут их на части", - говорится в аннотации к видеоролику.

Напомним, 30 мая сотрудники скорой помощи Черкесска пожаловались на массовое заражение коронавирусом, невыплату надбавок и условия труда. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Карачаево-Черкесию московских следователей. Уголовное дело расследуется по статье о халатности. На жалобы врачей обратил внимание и глава республики Рашид Темрезов, назначив нового и. о. руководителя станции скорой помощи.

После резонансных жалоб медработников обеспечили средствами защиты и выплатили обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом, рассказали "Кавказскому узлу" сотрудники скорой помощи Черкесска и Карачаевска.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пятый госпиталь для пациентов с COVID-19 открыт в Карачаево-Черкесии", "В трех дагестанских селах после пика смертности ситуация стабилизировалась", "Палаточные лагеря на 700 коек оборудованы в Буйнакске и Ботлихе".

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