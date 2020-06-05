Медработники в Карачаево-Черкесии сообщили о выплатах надбавок после жалоб

05 июня 2020, 07:28

Медработников, которые пожаловались на условия работы, обеспечили средствами защиты и выплатили обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом, рассказали сотрудники скорой помощи Черкесска и Карачаевска.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи Черкесска опубликовали в интернете серию видеороликов с жалобами на массовое заражение COVID-19, после чего руководитель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился направить московских следователей в Карачаево-Черкесию. СКР возбудил уголовное дело по статье "Халатность". На жалобы врачей обратил внимание и глава региона Рашид Темрезов, назначив нового ио руководителя станции скорой помощи.

В видеоролике, опубликованном 30 мая в соцсети, фельдшер бригады скорой помощи Черкесска Радха Семенова заявляла, что заразилась коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты. По ее словам, она заразила мать, брата и тетю, с которыми проживает. Медработница подчеркнула, что всему виной плохая организация работы. В ночь на 30 мая в соцсети было опубликовано сразу пять видеороликов сотрудников "скорой" Черкесска, в частности они заявили, что им приходится стирать и использовать повторно халаты, что врачам отказано в предоставлении временного жилья, что часть работников из-за плохих условий уволилась и потому жителям приходится часами ожидать приезда машины скорой помощи.

После заявления главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова о региональных выплатах медицинским сотрудникам, работающим с ковид-больными, сотрудникам скорой помощи Черкесска поступили соответствующие средства за май месяц, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" фельдшер скорой помощи Черкесска.

"У нас на региональном уровне были по восемь тысяч рублей выплаты. В тот день, когда приехал Темрезов [3 июня], все фельдшера получили по 10100 руб. В целом, после озвучивания проблем в СМИ, все нарушения были устранены, однако мы до настоящего времени так и не знаем, сделали нам страховки или нет. Говорят, что деньги выделены, но на подпись нам никакие документы о том, что мы застрахованы, не выдавали. Страхование здоровья и жизни подразумевает, что при наступлении страхового случая - заражения коронавирусом - будут осуществлены денежные выплаты", - рассказал собеседник.

В настоящий момент все медработники скорой помощи обеспечены средствами индивидуальной защиты, отметил он. "После публикации информации изданием "Политика09" министр сам лично выделил многоразовые респираторы с фильтрами, выделил СИЗы, маски и так далее, также оборудовали бокс для переодевания, где мы можем делать это не под дождем, а как положено, в отдельном месте. Сейчас комплекты мы меняем каждые четыре часа", - рассказал фельдшер.

К пациентам без подозрения на коронавирусную инфекцию теперь выезжают сотрудники "чистых" бригад, сообщил он. "Раньше было так, что мы выезжали на вызовы в одних и тех же костюмах, без разбора. Сейчас едет чистая бригада на неконтактных, у которых нет респираторной инфекции, кашля и, соответственно, на контактных мы едем в костюмах. На линии ситуация чуть улучшилась. Если было ранее по 4-5 бригад, сейчас по 6-7, время ожидания сократилось. По количеству вызовов сказать об улучшении ситуации в городе мы не можем, до 200 вызовов в сутки. Новых машин к нам на станцию пока не поступало", - заключил собеседник.

Все диспетчера станции скорой помощи Карачаевска, а это четыре человека, и двое фельдшеров госпитализированы в лор-отделение с подтвержденным covid-тестом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" фельдшер скорой помощи города.

"Они возили больных с ковидом в Черкесск, что стало причиной заражения, хотя всегда были одеты, и мы не понимаем, как это произошло. Сейчас диспетчеров замещают фельдшера. На линии как работало два фельдшера, так и работают, бригад у нас две, как и раньше. Много вызовов с температурой. Например, если температура 37,5, то мы отправляем врача, в день всего не более 30 вызовов и все температурящие. Кареты работают с задержками, но ожидания в приемном отделении нет, мы привозим, стоим недолго, оставляем пациентов и их оформляют", - рассказала фельдшер.

При этом сотрудница станции не подтвердила информацию, которую ранее сообщали региональные издания о нехватке средств индивидуальной защиты.

"В Интернет попало фото, что якобы у нас тут сушат костюмы защиты. На самом деле кто-то повесил свой костюм на перила, санитарка убирала, максимум 5-10 минут провисели эти вещи там, ни о какой стирке речи нет. Нас в действительности всем обеспечивают, и масками, и перчатками, коробками, например, сегодня выдавали. Кто-то вчера, вероятно, был на вызове, и из-за того, что вызов был не к коронавирусному, снял с себя одежду и повесил там. Для переодевания, конечно, у нас нет отдельного помещения. Мы на улице обрабатываем, снимаем вещи и кладем в пакеты. По идее, все должны подниматься в отделение инфекции, там санитарка их обрабатывает, они снимают и оставляют там же для утилизации. В самом начале, до момента, когда нам в нужном объеме начали выдавали средства защиты, были сложности, сейчас - нет", - рассказала девушка.

Сотрудникам станции скорой помощи Карачаевска региональные выплаты за работу с covid-пациентами выплатили в полном объеме, вовремя, рассказала собеседница. "Лично мне все выплатили, за май я получила 25 тысяч рублей и 8,7 тысяч рублей, это региональная выплата за май, за прошлый месяц мы уже получали 25 + 8,8 тысяч рублей, а зарплата у нас будет 15 числа. У нас таких жалоб, как были в Черкесске, нет", - сказала она.

На вопрос о том, обслуживают ли одни и те же бригады врачей пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и при отсутствии жалоб на характерные симптомы, фельдшер ответила, что в последнее время иных жалоб, кроме связанных симптоматикой ОРВИ и covid, на станцию скорой помощи не поступает.

За время общения корреспондента "Кавказского узла" с фельдшером, которое составило 12 минут, на телефон службы вызова скорой помощи поступило пять звонков, из которых один был повторным.

Корреспондент "Кавказского узла" дозвонился также и на телефон вызова скорой помощи города Черкесска. В отличие от прошлого контрольного звонка, осуществленного 31 мая, в этот раз характерный сигнал свидетельствовал о записи телефонного разговора. Диспетчер сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что время ожидания кареты скорой помощи составит от одного до двух часов. 31 мая время ожидания составляло два - три часа и более.

После сообщения корреспондента "Кавказского узла" об отсутствии температуры диспетчер станции сказала, что "…при желании сдать тест необходимости вызывать скорую нет, так как тест они не сделают".

"У вас не симптомы скорой, вам нужен врач из поликлиники", - сообщила диспетчер.

Бывшая чиновница Минздрава Карачаево-Черкесии заявила о недооценки властями опасности пандемии

Органы охраны здоровья и благополучия населения, а также власти Карачаево-Черкесии пренебрегли серьезностью ситуации и нормативами федеральных ведомств при организации режима повышенной готовности в регионе, заявила корреспонденту "Кавказского узла" бывшая замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии, кандидат медицинских наук Эльмира Эдиева, которая теперь работает в Минздраве Ставрополья, а также является врачом-специалистом по организации здравоохранения общественного здоровья.

"Я работаю в Ставрополе, а ранее проработала 20 лет в Карачаево-Черкесии, 15 из которых хирургом и более четырех лет замминистром здравоохранения. Все мои родные, близкие живут там. С 16 марта я нахожусь в Турции в связи с закрытием границ, но могу судить о ситуации, поскольку очень много общаюсь с большим количеством людей из Карачаево-Черкесии - это мои родные, знакомые, коллеги и пациенты. Поскольку я хорошо знаю здравоохранение Карачаево-Черкесии и, будучи независимым экспертом, для меня понятно, что сложилась такая ситуация, где организационно можно было решить все вопросы на высоком уровне и выйти с минимальными потерями из пандемии", - рассказала Эльмира Эдиева.

Власти Карачаево-Черкесии не выполнили должным образом положения Постановления главного санитарного врача РФ №2 от 24 января 2020 года "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", считает врач. "Было поручено высшим должностным лицам субъектов России разработать и утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, предусматривающие выделение соответствующего финансирования и подготовку необходимых ресурсов, коек, кадров, медикаментов - как раньше готовились по гражданской обороне. Опасность была недооценена, в Карачаево-Черкесии должным образом постановление не было выполнено, о чем свидетельствует ряд последующих фактов", - отметила Эдиева.

Одной из причин возникновения неблагоприятной ситуации в регионе она чиновница назвала "формальное введение режима самоизоляции в регионе". "На деле это не выполнялось. Проводились все массовые мероприятия, и население не было достаточно информировано, режим самоизоляции не контролировался должным образом. Во-первых, у меня есть информация, и люди об этом пишут в соцсетях, что проводили свадьбы с участием большого количества людей и всякие траурные мероприятия, в образе жизни людей ничего не изменилось, несмотря на объявление ВОЗ пандемии и решение правительства России о необходимости введения во всех регионах режима самоизоляции. Я очень четко отслеживала ситуацию в Ставрополье, и там жестко все контролировалось, и губернатор ежедневно информировал о ситуации, об опасности. Здесь, в Турции, в часы карантина ни одного человека невозможно увидеть на улице, а в Карачаево-Черкесии ничего не изменилось с объявлением пандемии и режима самоизоляции. Все это существовало на бумаге, народ жил обычной жизнью", - рассказала медик.

По ее мнению, в республике была недооценка опасности этой инфекции как со стороны властей, Роспотребнадзора, регионального Минздрава, так и со стороны населения. "Долгое время ходили слухи, что "это выдумка", "политические и экономические игры", что "инфекции нет" или "не представляет опасности", потому что "все ею переболели". Несмотря на то, что Минздрав РФ и Роспотребнадзор издали очень большое количество документов, где все четко расписано, - до сведения населения и соответствующих должностных лиц не была доведена эта информация, и потому все это не работало на территории республики. Не был создан достаточный запас коек, открыли один госпиталь, в котором около 75 коек, и все время вещали, что у нас в Карачаево-Черкесии нет инфекции", - рассказала Эдиева.

Серьезной проблемой она назвала и недостаточное лекарственное обеспечение. "Не был создан запас лекарственных средств, о чем свидетельствует тот факт, что территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, в рамках которой предоставляется вся бесплатная помощь населению, была откорректирована в части лекарственного обеспечения только 22 мая, уже в разгар эпидемии, и документ был опубликован только 27 мая, когда были приняты меры по лекарственному обеспечению. Это первые шаги, даже не принятые меры. Сначала надо узаконить это документом, а потом предпринимать шаги по закупке лекарств. Какие-то медикаменты были, но, поскольку специфического лечения инфекции нет, она лечится противовирусными, симптоматическими и противобактериальными средствами, но надо учесть, что больницы в Карачаево-Черкесии характеризуются тем, что у них очень скудный запас медикаментов и пациенты покупают их в большинстве сами. Медикаментов недостаточно даже в мирное время для оказания помощи всем нуждающимся, а в условиях большого поступления зараженных сразу образовался дефицит медикаментов", - рассказала врач.

Быстрое распространение эпидемии, несоблюдение людьми режима, дефицит тестов, вследствие чего в регионе не выявляли зараженных, не обеспечили их своевременную госпитализацию и лечение из-за недостаточного количества коек, привели к одномоментному большому числу зараженных, отметила Эльмира Эдиева.

"Медперсонал не был обеспечен СИЗами, медработники начали целыми отделениями выходить из строя, они не справлялись с количеством поступающих зараженных. В этой ситуации, вместо адекватной и объективной оценки и принятия адекватных мер, начали искажать статистику и создавать иллюзию мнимого благополучия, скрывая количество зараженных и количество умерших", - отметила врач. По оценке Эльмиры Эдиевой, число больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии занижено в десятки раз.

"В этой ситуации, когда инфекция начала быстро распространяться, уже население стало паниковать, поскольку им четко не объяснялось, что нужно делать. Люди начали массово умирать, при этом в свидетельствах о смерти писали, что большинство умерли от какого-то заболевания, но не от коронавирусной инфекции. Но при этом тела умерших выдавались в целлофановых мешках и не разрешали их хоронить в соответствии с обычаями и религией и люди не понимали, что происходит. Тогда и общественные деятели, и само население, и медработники начали трубить во все колокола: "Спасите Карачаево-Черкесию", - рассказала Эдиева.

После приезда в регион проверяющих, на местных врачей, заявивших о нарушениях, стали оказывать давление и заставлять под угрозой увольнения сообщать контролирующим структурам необъективную информацию, заявила Эльмира Эдиева.

"Начали недолеченных пациентов выписывать из госпиталей, чтобы проверяющим показать наличие свободных коек, вместо того, чтобы их создавать дополнительно или попросить помощь о создании полевых госпиталей. В Карачаево-Черкесии достаточное количество разных учреждений, где можно развернуть такие госпитали… В этих условиях определенная часть медработников оказалась запуганной, а население впало в еще большее отчаяние, поскольку люди в маленьком регионе знают, сколько заболевших и сколько умерших", - заявила врач.

Неправильную постановку причины смерти в регионе производят в связи с тем, что не следуют обновляемым методическим рекомендациям, считает она. "В других регионах, о которых я владею информацией, если даже цифры искажены, то не в десятки раз, и все равно пытаются оказать помощь. Тут же дело до того доходит до того, что люди с установленным диагнозом ходят на работу, поскольку им не дают больничный, не обеспечивают лекарствами. Им дают список, который они должны купить, но не во всех аптеках есть эти лекарства, и не у всех есть эти деньги. Иногда болеют целыми семьями, а главное, даже заболевая, поскольку население не информировано в достаточной мере о серьезности инфекции - люди занимаются самолечением народными средствами или по своему усмотрению", - считает медик.

Она также заявила, что для постановки диагноза и отнесения случаев инфекции на статистику covid врачи не должны довольствоваться лишь одними тестами. "Имеются противоречия, если неподтвержденный лабораторный тест, то почему этот труп выдают в целлофановом мешке? Документы Минздрава, где все четко расписано, как ставить диагноз, какие схемы лечения, - они все время обновляются, там говорится, что диагноз в медицине не ставится на основании одного теста или КТ, его ставит врач, используя комплекс диагностических приемов. Есть случаи, когда не подтверждено лабораторно, но есть другие диагностические приемы, и тестирование тоже надо делать в определенные дни и определенное количество раз. Эти проблемы имеют место в той или иной степени в каждом регионе, но если скорая не приехала, врач не пришел, на прием не попал, лекарства не дали, то не работает никакая цепочка. Это вызывает вопрос: а для чего нужны структуры Минздрава, Росздравнадзор, если населению не оказывают гарантированную государством помощь в маленьком регионе?", - заключила Эльмира Эдиева.

Генпрокуратура России проверяет сообщения о массовой заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов инициировал выездную прокурорскую проверку информации о массовом заболевании коронавирусной инфекцией, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также нарушении прав медицинских сотрудников в Карачаево-Черкесии.

Проверка поручена заместителю генпрокурора России Андрею Кикотю, сообщило Управление генпрокуратуры РФ в СКФО. "Надзорными мероприятиями будут охвачены учреждения здравоохранения республики, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. Будет дана правовая оценка полноты принятых противоэпидемиологических мер защиты медработников, достаточности развернутого коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией, а также законности расходования выделенных из федерального бюджета средств на выплаты медперсоналу", - сообщается в пресс-релизе, поступившем в адрес "Кавказского узла".

Ведомство сообщило, что при наличии оснований будут "незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Ход и результаты проверки взяты на личный контроль Андреем Кикотем.

Жителям республики, медицинским работникам, представителям трудовых коллективов в случае нарушения их прав в условиях распространения коронавирусной инфекции предлагается воспользоваться телефонами горячей линии прокуратуры Карачаево-Черкесии: 8(8782) 26-04-73, 8(909)495-99-55.

Издание politika09 сообщило 3 июня, что за прошедшую ночь в ковид-госпитале при горбольнице Черкесска скончались шесть пациентов. Всего же, по сведениям издания, за последние дни скончалось не менее 34 человек, общее число умерших от коронавирусной инфекции издание называет 153 человека.

По официальным данным, опубликованным на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф", на 4 июня число умерших за весь период в Карачаево-Черкесии от коронавируса составило семь человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".