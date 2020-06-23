Улица Черкесска во время карантина. Кадр видео Архыз 24 https://www.youtube.com/watch?v=s5giBtkCyPg&feature=emb_logo

23 июня 2020, 08:49

Власти Карачаево-Черкесии ослабили режим самоизоляции

С сегодняшнего дня Карачаево-Черкесия перешла на первый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, возобновили работу непродовольственные магазины, парикмахерские, стоматологии, автосервисы и автомойки, сообщили власти региона.

Как сообщал "Кавказский узел" 15 июня власти Карачаево-Черкесии продлили до 22 июня режим самоизоляции. В регионе ограничения продлевались неоднократно.

На 23 июня число заражений коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 2902, умерли 9 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ситуация по коронавирусу в Карачаево-Черкесии улучшилась, в частности, четвертый день подряд число выздоровевших превышает количество госпитализированных. Принято решение ослабить введенные ранее ограничения, сообщил 22 июня на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "В КЧР открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта", – написал Темрезов.

Большая часть ограничений сохраняется, главными из них являются запрет на массовые мероприятия, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также санитарно-эпидемиологический режим на всех предприятиях и в транспорте. "Переход к первому этапу [снятия ограничений] дался всем нам непросто. Усилия многих людей, и прежде всего медицинских работников, а так же тех, кто соблюдал режим самоизоляции, берег своих близких, не должны быть напрасными", – отметил глава региона.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Сочи связали смягчение ограничительных мер с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, которое намечено на 1 июля.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Карачаево-Черкесия опередила Дагестан по числу новых заражений COVID-19", "Журналистская аналитика по COVID-19 в Карачаево-Черкесии дала повод для уголовного дела", "Организаторы хаджа готовятся к отмене паломничества из-за пандемии".

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