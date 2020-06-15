Тест на коронавирус. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

15 июня 2020, 16:12

Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 22 июня

Оперативный штаб Карачаево-Черкесии продлил действие режима самоизоляции. В ответ на просьбу властей республики о помощи Башкирия направила в Черкесск 17 врачей с опытом лечения COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", власти Карачаево-Черкесии неоднократно продляли действие режима самоизоляции, поскольку ситуация с распространением коронавируса в регионе не стабилизируется. 14 июня республика стала лидером в СКФО по суточному приросту числу зараженных коронавирусом, опередив Дагестан.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня на заседании республиканского Оперативного штаба было решено продлить режим самоизоляции до 22 июня, сообщил региона Рашид Темрезов.

Скриншот сообщения о продлении режима самоизоляции в Карачаево-Черкесии до 22 июня, https://www.instagram.com/p/CBc2MTXiMZQ/Он указал на две причины ускорения темпов распространения коронавируса в республике. "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс, поэтому развитие эпидситуации по сравнению с соседними регионами идёт с разницей в несколько недель. На территории Карачаево-Черкесии мы сейчас наблюдаем рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции. Это, конечно, связано не только с развитием эпидситуации, но и с увеличением количества тестирований. За последние две недели нам удалось почти двукратно увеличить количество исследований, и по охвату населения тестированием на COVID-19 в сутки в расчете на 100 тысяч населения мы вышли на первое место в СКФО", - написал Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Скриншот сообщения бригаде врачей, направленной из Башкирии в Карачаево-Черкесию, https://www.instagram.com/p/CBaxt_Bg2rq/В ответ на обращение властей Карачаево-Черкесии к министру здравоохранения России в республику направлены 17  врачей из Башкирского медуниверситета, имеющих большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом и владеющих передовыми методиками. Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров направил в Карачаево-Черкесию большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов, сообщил 14 июня карачаево-черкесский оперативный штаб на своей странице в Instagram.

Ранее жители Малокарачаевского района пожаловались Владимиру Путину на крах медицины. Госпитали для больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии переполнены больными, медработников в учреждениях не хватает, сообщили врачи. Медработники региона призвали федеральный центр организовать в республике военно-полевые госпитали по дагестанскому сценарию. Минздрав Турции запросил информацию о необходимой медицинской помощи в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и предпринял попытку передачи гуманитарного груза по линии международного Красного креста, отказавшего в содействии. Представители российских общественных организаций, направившие обращение президенту Турции, ожидают разрешения вопроса по дипломатическим каналам МИДов двух стран, сообщили они "Кавказского узлу". Эксперты разошлись в оценке последствий предпринятых общественными организациями международных действий.

За минувшие сутки наибольшее число новых случаев инфицирования COVID-19 среди регионов СКФО вновь зафиксировано в Карачаево-Черкесии, их там 98, следует из данных на сайте Роспотребнадзора России. В Карачаево-Черкесии по-прежнему наименьшая по СКФО доля выздоровевших от коронавируса, продолжают болеть 1669 из 2255 зараженных, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус". По числу заболеваемости коронавирусом республика входит в тройку лидеров в СКФО (484,4 случая заражения на 100 тысяч человек). С начала пандемии в регионе скончались девять человек.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"До 2550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии", "Жители Чечни заявили о принуждении к субботникам на фоне эпидемии", "Врачи в Карачаево-Черкесии остаются без помощи при заболевании COVID-19".

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