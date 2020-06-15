Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 22 июня

15 июня 2020, 16:12

Оперативный штаб Карачаево-Черкесии продлил действие режима самоизоляции. В ответ на просьбу властей республики о помощи Башкирия направила в Черкесск 17 врачей с опытом лечения COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", власти Карачаево-Черкесии неоднократно продляли действие режима самоизоляции, поскольку ситуация с распространением коронавируса в регионе не стабилизируется. 14 июня республика стала лидером в СКФО по суточному приросту числу зараженных коронавирусом, опередив Дагестан.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня на заседании республиканского Оперативного штаба было решено продлить режим самоизоляции до 22 июня, сообщил региона Рашид Темрезов.

Он указал на две причины ускорения темпов распространения коронавируса в республике. "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс, поэтому развитие эпидситуации по сравнению с соседними регионами идёт с разницей в несколько недель. На территории Карачаево-Черкесии мы сейчас наблюдаем рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции. Это, конечно, связано не только с развитием эпидситуации, но и с увеличением количества тестирований. За последние две недели нам удалось почти двукратно увеличить количество исследований, и по охвату населения тестированием на COVID-19 в сутки в расчете на 100 тысяч населения мы вышли на первое место в СКФО", - написал Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

В ответ на обращение властей Карачаево-Черкесии к министру здравоохранения России в республику направлены 17 врачей из Башкирского медуниверситета, имеющих большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом и владеющих передовыми методиками. Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров направил в Карачаево-Черкесию большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов, сообщил 14 июня карачаево-черкесский оперативный штаб на своей странице в Instagram.

Ранее жители Малокарачаевского района пожаловались Владимиру Путину на крах медицины. Госпитали для больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии переполнены больными, медработников в учреждениях не хватает, сообщили врачи. Медработники региона призвали федеральный центр организовать в республике военно-полевые госпитали по дагестанскому сценарию. Минздрав Турции запросил информацию о необходимой медицинской помощи в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и предпринял попытку передачи гуманитарного груза по линии международного Красного креста, отказавшего в содействии. Представители российских общественных организаций, направившие обращение президенту Турции, ожидают разрешения вопроса по дипломатическим каналам МИДов двух стран, сообщили они "Кавказского узлу". Эксперты разошлись в оценке последствий предпринятых общественными организациями международных действий.

За минувшие сутки наибольшее число новых случаев инфицирования COVID-19 среди регионов СКФО вновь зафиксировано в Карачаево-Черкесии, их там 98, следует из данных на сайте Роспотребнадзора России. В Карачаево-Черкесии по-прежнему наименьшая по СКФО доля выздоровевших от коронавируса, продолжают болеть 1669 из 2255 зараженных, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус". По числу заболеваемости коронавирусом республика входит в тройку лидеров в СКФО (484,4 случая заражения на 100 тысяч человек). С начала пандемии в регионе скончались девять человек.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".