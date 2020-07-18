Предприниматели Козьего рынка сообщили о низком спросе на товары

18 июля 2020, 21:10

Курорты в Кабардино-Балкарии открылись, но туристов, которые являются основными покупателями, пока еще мало, поэтому доходов от продаж не хватает даже на аренду торговых мест, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели "Козьего рынка".

Как писал "Кавказский узел", с 1 июля в Кабардино-Балкарии был объявлен второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти при условии "строгого соблюдения всех профилактических мер" с 1 июля разрешили возобновить работу многофункциональных центров в штатном режиме, летних кафе при стационарных предприятиях общепита, открытых рынков и ярмарок, а также зоопарков.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Предприниматели на Козьем рынке рассказали, что после открытия покупателей на рынке почти нет, товары продаются плохо.

"Рынок начал работать, но покупателей нет. Доходы не покрывают даже расходы на проезд (до рынка) и аренду. За время трехмесячного простоя никаких доходов у нас не было. Жили за счет своих сбережений, проедая их", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" предпринимательница из Нальчика Айшат Султанова. По ее словам, продавать товары через интернет она даже не пыталась. "Вряд ли что-то из этого получится. Опыта продаж в интернете у нас нет. Да и не будут наши изделия покупать, не зная их, не посмотрев и не потрогав", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Султанова считает, что такой товар не продашь вне торговых точек – за изделиями специально приходят покупатели и покупают их как сувениры.

"Раньше и летом покупали теплые вещи, но сейчас из-за потепления климата во всем мире спрос на шерстяные изделия упал, их берут теперь только в сезон, в период похолодания. Тем не менее, планируем и дальше заниматься вязанием... Мы понемногу начинаем осваивать и другую пряжу – хлопчатобумажную, заводской мохер, например. Я лично делаю новые изделия", – сказала предпринимательница.

По ее словам, спор за рынок продолжается. "Мы по-прежнему настаиваем, чтобы рынок вернули народу. Прокуратура то признает приватизацию рынка незаконной, то отвечает нам, что нарушений закона не выявлено", – рассказала Султанова.

Рынок "Сувенирный" в Нальчике, известный как Козий рынок, изначально находился на муниципальном балансе и входил в состав государственного рынка "Восточный". В 2002 году рынок "Восточный" был акционирован и реорганизован в рынок "Искож", 100% акций которого принадлежали муниципалитету. В 2011 году рынок "Искож" был продан на аукционе частной компании. Предприниматели с октября 2017 года добиваются возвращения рынка в муниципальную собственность. 15 октября прокуратура сообщила торгующим на рынке, что земельный участок, на котором он располагается, находился на территории курорта федерального значения и приватизации не подлежал. В декабре 2019 года прокуратура Кабардино-Балкарии заявила о нарушениях при приватизации рынка "Искож".

После возобновления работы рынка с торгующих начали брать арендную плату, сказала она. "Между тем покупателей на рынке пока еще нет. Могли бы подождать, когда приедут курортники и пойдет торговля", – считает предпринимательница. Султанова также рассказала, что для благоустройства торговых мест ничего не сделано. "Стоим на необорудованных местах", – сказала она.

Султанова рассказала, что училась прясть и вязать с 11 лет. К 21 году из доходов, полученных от продажи вязаных своими руками изделий, начала строить дом в селении Карасу, когда исполнилось 28 лет, дом был готов, рассказала мастерица.

"Мы практически ни одной минуты не отдыхали - вязали даже по ночам, иногда до 05.00 утра. Днем пряли. Потом появились машинки – "Нева-1" и "Нева-2". Я приспособилась вязать шапочки. Модель придумала сама. За день могла связать сто шапочек. Еще два дня уходило на то, чтобы изготовить подкладку и покрасить их. А в выходные я возила шапочки на рынок. Раньше не разрешали все это (торговлю), нас гоняла милиция. Два раза у меня забирали весь товар. Было так обидно, что я плакала. Потом Кайсын Кулиев обратился к руководству республики, чтобы нам выделили место и разрешили продавать свои изделия. И вот тогда нам дали вот этот клочок земли под рынок", – вспомнила она.

По словам Султановой, с 1985 по 1990 годы она ездила по всему Советскому Союзу. "Была в Ялте, в Братске, в Донецкой области, в Ясиноватой, – помню, что я там продала много шапочек. Кроме того, что я построила дом, я скопила 20 тысяч рублей. Они хранились в Сбербанке, где их и съела инфляция. На сумму, которую мне выдали после деноминации, я смогла купить всего лишь пять килограммов козьего пуха. И вот теперь рынок у нас отобрали и передали в частные руки", – пожаловалась она.

"Я вяжу с первого класса. У нас (в семье) много детей было, мне приходилось помогать маме. Мы вязали, а потом мама приходила сюда и продавала. Балкарские изделия когда-то были в цене", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 67-летняя мастерица из поселка Хасанья Зулейха Мамаева. По ее словам, раньше приезжали туристы из холодных районов и все покупали. "Сейчас туристов нет. Например, ни вчера (17 июля), ни сегодня я не заработала ни рубля. Это когда-то мы торговали – и оптом сдавали, и возили по всем городам страны. Я всю Россию объездила. У меня четверо сыновей, я их вырастила благодаря вязанию. Слава Богу, они трудоустроены и самодостаточны", – сказала предпринимательница.

С 10 июля в республике возобновили работу санатории и курорты, в частности, центр активного отдыха "Флайчегем" и канатные дороги в Приэльбрусье.

По словам Мамаевой, на ее пенсию в 9400 рублей прожить трудно. "За три месяца, что мы не работали, с нас не взяли арендную плату. Те (предприниматели), которые не будут торговать до сентября, написали заявления, и дальше не будут платить", – сказала она.

Мамаева рассказала, что ее родителей депортировали, и она на родилась в Киргизии, а на родину вернулась в пятилетнем возрасте.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Асият Саракуева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ездит на Козий рынок из селения Бабугент. "Когда нам объявили, что рынок закрывается на карантин, мы весь товар оставили, как при переселении, и ушли. Сидели три месяца дома. Питались тем, что было. Выручало домашнее хозяйство, пенсия, выплаты на детей. Спасибо за эти выплаты, я это от души говорю, без лукавства. А так продаж не было, ничего не вязали", – сказала она.

Президент России Владимир Путин объявил о выплатах по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. Кроме того, единовременное пособие в 10 тысяч рублей было назначено в июне на всех детей до 16 лет. Семьи с детьми до трех лет получили право на ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь на каждого такого ребенка, сообщила 23 июня "Российская газета".

Асият Саракуева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вязать научилась, выйдя на пенсию в 90-е годы. "Спасибо тем, кто приезжает к нам и покупает наши изделия. Все у нас натуральное, все сделано нашими руками – от стрижки овец, изготовления пряжи до вязания. Все мы делаем вручную на дому", – сказала она. По словам Саракуевой, сейчас продаж практически нет, так как нет туристов.

К собственнику рынка у Саракуевой претензий нет. "Арендную плату берут по минимуму. Нас оставили (торговать) на улице, и нас это устраивает. Нам нельзя находиться с нашими изделиями в закрытом помещении, нам нужно быть на сквозняке", – сказала она.

Рита Киштыкова из села Хасанья рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что бизнес балкарских мастериц пострадал очень сильно.

"Три месяца не выходили (торговать). Рынок был закрыт. Наши покупатели приезжают издалека, с севера. Именно им нужны наши изделия. Но их не было – все санатории были закрыты... Мы продаем (товары) тем, кто приехал в республику. Основной массы покупателей – курортников – пока еще нет. Когда они появятся, неизвестно. Говорят, в августе. Вчера и сегодня продала варежки. Заработала тысячу рублей", – сказала она.

Киштыкова рассказала, что у балкарцев всегда ценилось рукоделие. "В нашей местности популярно разведение овец, коз. Мы обрабатывает шерсть от них и вяжем из нее изделия ручной работы", – отметила предпринимательница.

По ее словам, выжить во время простоя торговцам с рынка помогало то, что у всех есть хозяйства. "У меня нет хозяйства, но мне помогали сестры. Мои родственники все эти три месяца работали дистанционно, им платили зарплату. Они помогали другим родным, у кого не стало доходов из-за карантина. Меня, например, очень поддержали, так как у меня никаких доходов не было. Я еще не пенсионерка", – сказала Рита Киштыкова.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных предпринимателей.