Прокуратура Кабардино-Балкарии заявила о нарушениях при приватизации рынка "Искож"

31 декабря 2019, 05:16

Нарушения законодательства были допущены при приватизации земельного участка под рынком "Искож", к которому был присоединен Козий рынок, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность.15 октября прокуратура сообщила торгующим на рынке, что земельный участок, на котором он располагается, находился на территории курорта федерального значения и приватизации не подлежал. Кроме того, по данным прокуратуры, в ведомство продолжают поступать жалобы, в которых указывается на незаконность приватизации рынка "Искож".

Рынок "Сувенирный" в Нальчике, известный как Козий рынок, изначально находился на муниципальном балансе и входил в состав государственного рынка "Восточный". В 2002 году рынок "Восточный" был акционирован и реорганизован в рынок "Искож", 100% акций которого принадлежали муниципалитету. В 2011 году рынок "Искож" был продан на аукционе частной компании.

Член инициативной группы по деприватизации Козьего рынка Айшат Султанова показала корреспонденту "Кавказского узла" 30 декабря письмо из прокуратуры Кабардино-Балкарии, которое пришло в ответ на ее жалобу.

По ее словам, письмо (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") она получила 26 декабря. В нем, в частности, указано, что нарушения законодательства были допущены как при приватизации земли, на которой расположен Козий рынок, так и при приватизации земельного участка, на котором расположен рынок "Искож".

«В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о каких-либо зарегистрированных правах МУП "Рынок "Искож" на спорный земельный участок отсутствуют. Права на данный земельный участок зарегистрированы после акционирования рынка и продажи 100 процентов акций частному лицу», - говорится в ответе из прокурора Кабардино-Балкарии.

Таким образом, по данным ведомства, «спорный земельный участок включен в состав подлежащего приватизации имущества МУП "Рынок "Искож" в отсутствие тому законных оснований в нарушение требований ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

«Об отсутствии каких-либо прав у приватизированного рынка на спорный земельный участок указывает также его отсутствие в составе налогооблагаемого имущества МУП "Рынок "Искож", а также представленные для проверки следующие документы - распоряжение ДУГИ (Департамент по управлению городским имуществом администрации Нальчика) от 28.06.2011, которым утвержден отчет ОАО «Рынок «Искож», где в составе основных средств отсутствует земельный участок; акт инвентаризации и передаточный акт, утвержденные распоряжением ДУГИ от 13.07.2010, где в составе подлежащего приватизации имущества МУП «Рынок «Искож», спорный земельный участок не указан, и которые впоследствии отменены распоряжением ДУГИ от 22.10.2018 без каких-либо оснований к этому», - говорится в документе прокуратуры.

По данным ведомства, впоследствии передаточный акт, утвержденный распоряжением ДУГИ от 22 октября 2010 года №418, явился основанием для регистрации права собственности на спорный земельный участок за ОАО «Рынок «Искож», 100 процентов акций которого на тот момент были проданы и принадлежали частному лицу.

"С аналогичными нарушениями законов в состав приватизируемого имущества МУП «Рынок «Искож» помимо рассматриваемого земельного участка включен также земельный участок площадью 11034 кв.м. расположенный по адресу: город Нальчик, Ингушская, 8, с рыночной стоимостью 1 226 909 рублей", - говорится в ответе прокуратуры.

Прокуратура Кабардино-Балкарии ранее пришла к выводу, что в действиях Департамента управления государственным имуществом г.о. Нальчик усматриваются признаки превышения должностных полномочий при передаче рынка "Сувенирный" (Козьи рынок) в частную собственность. Превышение должностных полномочий ДУГИ, по мнению прокуратуры, заключается в том, что "земельный участок, на котором располагается рынок, находился на территории курорта федерального значения "Нальчик", границы которого были утверждены Постановлением Совета Министров КБАССР от 23 марта 1971 года с приложением соответствующей схемы, закреплены в Государственном акте на право пользования землей и в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 28 декабря 1995 года. И до издания Федерального Закона "О внесении изменений в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 28 декабря 2013 года относились к землям особо охраняемых природных территорий, ограниченным в обороте и не подлежащим приватизации".

24 ноября следствие отказалось возбуждать уголовное дело в отношении должностных лиц ДУГИ из-за отсутствия в их действиях состава преступления. Однако 28 ноября постановление было отменено вышестоящим начальством в связи с неполнотой проведенной проверки.

Предприниматели с Козьего рынка продолжают настаивать на его деприватизации. По мнению Айшат Султановой, смена собственника ничего для предпринимателей не означает.

"Мы по прежнему настаиваем, чтобы рынок остался муниципальным, народным. Для нас не имеет значения, кабардинец тут будет хозяином или балкарец. Частник - он есть частник. У него единственная цель – извлечение прибыли. А для нас, балкарцев, этот рынок – больше, чем рынок. Это место, которое позволяет нам сохранять свои народные промыслы и развивать их. Кроме того, это единственное место, где наши женщины могут зарабатывать себе на жизнь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заявил, что "приватизация рынка была морально неправильной", но придраться к ней сложно. В октябре 2018 года антимонопольщики обнаружили нарушения в процессе приватизации рынка, но срок давности истек. В конце 2018 года суд принял сторону владельца рынка в его споре с предпринимателями. После этого новым собственником Козьего рынка стал предприниматель Эльдар Курданов. Предприниматели продолжают настаивать на деприватизации.

«Я хотела бы, чтобы рынок оставался государственным», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" торгующая на рынке Роузат Озарукова.

По ее словам, в настоящее время «базарные» они не платят, из-за того, что идут споры, судебные разбирательства. Она также рассказала, что работает в доме творчества аккомпаниатором, а на рынке подрабатывает по выходным.

«На своей основной работе я получаю всего восемь тысяч рублей... Я вынуждена торговать на рынке, потому что не хватает на жизнь», - сказала Озарукова.