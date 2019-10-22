Прокуратура поддержала предпринимателей с Козьего рынка в Нальчике

22 октября 2019, 07:42

Требования предпринимателей вернуть Козий рынок в муниципальную собственность нашли поддержку в прокуратуре республики. Земельный участок, на котором располагается рынок, находился на территории курорта федерального значения и приватизации не подлежал, заявило надзорное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа 2018 года предприниматели Козьего рынка направили прокурору Кабардино-Балкарии Олегу Жарикову письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг приватизации рынка. Земельный участок, на котором находится Козий рынок в Нальчике, не передавался в частные руки, сообщила 19 апреля прокуратура Кабардино-Балкарии по итогам проверки. Торгующие на рынке сделали вывод, что не должны платить арендную плату владельцу рынка.

Предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. 18 октября 2017 года балкарские женщины, торгующие вязаными изделиями из козьей шерсти, провели акцию протеста, не желая платить собственнику Козьего рынка за строительство крытого павильона. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заявил, что "приватизация рынка была морально неправильной", но придраться к ней сложно. В октябре 2018 года антимонопольщики обнаружили нарушения в процессе приватизации рынка, но сказали, что срок давности истек. В конце 2018 года суд принял сторону владельца рынка в его споре с предпринимателями.

Прокуратура Кабардино-Балкарии пришла к выводу, что в действиях чиновников департамента управления государственным имуществом (ДУГИ) Нальчика усматриваются признаки превышения должностных полномочий при передаче рынка "Сувенирный" (Козий рынок) в частную собственность. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по городу Нальчик СУ СКР по Кабардино-Балкарии для принятия процессуального решения, говорится в датированном 15 октября письме прокурора Кабардино-Балкарии Николая Хабарова, направленном в адрес торгующих на рынке в ответ на их жалобу.

Женщины рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что получили ответ прокурора 19 октября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Превышение должностных полномочий департаментом управления государственным имуществом, по мнению прокурора, заключается в том, что "земельный участок, на котором располагается рынок, находился на территории курорта федерального значения "Нальчик", границы которого были утверждены Постановлением Совета Министров КБАССР от 23 марта 1971 года с приложением соответствующей схемы, закреплены в Государственном акте на право пользования землей и в федеральном законе "Об особо охраняемых природных территориях" от 28 декабря 1995 года и до издания федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 28 декабря 2013 года относились к землям особо охраняемых природных территорий, ограниченным в обороте и не подлежащим приватизации".

Между тем, земельный участок был включен в состав имущества "Рынок "Искож", внесен в акт инвентаризации приватизируемого имущества и в передаточный акт, утвержденные распоряжением департамента управления государственным имуществом администрации Нальчика с рыночной стоимостью 1 миллион 118 тысяч рублей, говорится далее в ответе прокурора.

В соответствии с законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" земельный участок должен быть предоставлен унитарному предприятию в установленном законом порядке. Между тем, в ЕГРН сведения о каких-либо зарегистрированных правах МУП "Рынок "Искож" на спорный земельный участок отсутствуют. "Земельный участок не входил в состав налогооблагаемого имущества МУП "Рынок"Искож". То есть, законных оснований для включения его в состав имущества, подлежащего приватизации, не было", - разъясняется в ответе прокурора.

Акт инвентаризации и передаточный акт, утвержденный распоряжением департамента управления государственным имуществом от 13 июля 2010 года, где в составе передаваемого имущества не указан спорный земельный участок, были отменены его же распоряжением от 22 октября 2018 года без каких-либо оснований для этого, говорится в письме прокурора.

Прокурор указал также на другие законодательные нормы, в соответствии с которыми земельные участки в пределах особо охраняемых природных территорий ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность. В их числе - Земельный кодекс РФ, закон РФ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

"Проверкой также установлено, что решение о приватизации рынка... ("Сувенирный" - Прим. "Кавказского узла".) в связи с его нерентабельностью приняты администрацией Нальчика необоснованно. Согласно информации, представленной администрацией г.о. Нальчик, средства местного бюджета на содержание рынка не направлялись. Доход, полученный от аренды торговых мест, поступал в хозяйственное ведение рынка, который являлся муниципальной собственностью", - говорится в письме.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный отдел по Нальчику СУ СКР по КБР для проведения процессуальной проверки, сказано в письме.

Члены инициативной группы, которые протестовали против приватизации рынка, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что 21 октября они написали в ответ благодарственное письмо прокурору КБР Николаю Хабарову и передали его в СМИ.

Письмо от имени 300 человек, торгующих на рынке, подписали Сакинат Рахаева, Шарифа Ахматова, Фатима Кучменова, Татьяна Шаова, Людмила Геграева, Марина Гузеева, Хамиса Бабаева.

"Мы, после двух лет тщетных обращений в различные инстанции, были на грани отчаяния. 17 сентября мы были на личном приёме у Николая Алексеевича Хабарова, который только недавно приступил к работе в должности прокурора Кабардино-Балкарии... Если раньше в прокуратуре от нас отмахивались как от назойливой мухи, нам приходилось с боем добиваться ответов на свои обращения, дальше вестибюля нас не пускали, теперь же мы были приглашены в прокуратуру, где нас наконец-то внимательно выслушали, тщательно, профессионально изучили наш вопрос и приняли законное решение", - говорится в письме.

Женщины также отметили, что ответ прокурора их обрадовал. "Он дал нам надежду, что мы и дальше будем заниматься привычным трудом и зарабатывать на жизнь", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сакинат Рахаева.

"Вопрос о незаконной приватизации балкарского шерстяного рынка будоражит балкарское население уже несколько лет. Это не просто рынок, где они зарабатывают себе на жизнь, это нечто большее, это рынок-музей, рынок-выставка, рынок, где народное творчество сохраняется и развивается. Его передача в частные руки может привести к уничтожению рынка в таком виде, каким он известен жителям республики и туристам", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин балкарского народа Исмаил Хаджиев.

Комментариями администрации Нальчика "Кавказский узел" на данный момент не располагает.