Новая дирекция Козьего рынка пообещала уладить конфликт с торговцами

26 марта 2019, 20:36

Новым собственником Козьего рынка в Нальчике стал предприниматель Эльдар Курданов. Торговцы на митинге вновь потребовали возврата рынка муниципалитету, выразив недоверие новому владельцу. Дирекция благоустроит рынок за свой счет и не будет повышать арендную плату, заверили представители Курданова.

Как писал "Кавказский узел", предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заявил, что "приватизация рынка была морально неправильной", но придраться к ней сложно. В октябре 2018 года антимонопольщики обнаружили нарушения в процессе приватизации рынка, но срок давности истек. Торговцы рынка продолжили забастовку, собственник в ответ на отказ продлить договоры и выплатить арендные платежи лишил торговцев, по их словам, электричества. В конце 2018 года суд принял сторону владельца рынка в его споре с предпринимателями.

По данным корреспондента "Кавказского узла", всего на рынке работают около 400 человек, и более 350 из них участвуют в акциях протеста, требуя деприватизировать рынок. В июне более ста балкарских женщин, торгующих шерстяными изделиями, отказались платить владельцу Козьего рынка за право торговли. В январе 2019 года торговцы вышли на новый митинг из-за известия о готовящейся смене собственника.

Представители нового собственника присутствовали на стихийном митинге, который организовали сегодня торговцы на рынке. Большинство предпринимателей по-прежнему настаивают на возврате рынка в муниципальную собственность, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

До передачи рынка в распоряжение нового собственника, власти должны проверить действия прежнего владельца, заявил, выступая на митинге, член Совета старейшин балкарского народа (ССБН) Зуфар Акаев. "Есть сведения, что он ни рубля не вложил в рынок, что землю приватизировал [безосновательно]. Все, что он построил на рынке, [построено] за средства торгующих", - сказал он.

Судьбу Козьего рынка должны решать сами торгующие, но пока речь идет о смене владельца, новый собственник должен урегулировать существующие противоречия между торговцами и администрацией, считает Салима Жаксымбаева.

" Я стою на этом рынке с 1970-х годов. Каким образом рынок оказался в собственности [человека], который без году неделя проработал министром госимущества? Почему рынок не принадлежит нам? Разве мы за столько лет стояния здесь не заслужили этого? Это наша заслуга, что рынок вам достается. Это наш протест, наше выступление против приватизации рынка. Вам досталось все готовенькое. Хотите рынок? Выкупайте нас с долгами", - заявила женщина.

Митингующие женщины поддержали ее доводы." "Нам все равно, Аджиев ли (прежний директор рынка), кто-то ли другой. Мы требуем, чтобы рынок был муниципальным. Почему нас никто не слышит?" - говорили участницы митинга.

Представитель администрации Нальчика предложил торгующим создать инициативную группу для обсуждения вопроса деприватизации Козьего рынка и не политизировать проблему.

"Аджиев [в свое время] стал собственником, но вы об этом несколько лет не знали. Если бы он с вами не конфликтовал, не сносил бы ваши ангары, вы бы об этом и дальше не знали. И всех этих вопросов не было бы", - сказал представитель мэрии.

"Вопрос рынка касается всего балкарского народа!" "Откуда мы знаем, что завтра нас еще кому-то не продадут!" - раздались голоса митингующих.

Представитель нового собственника попытался вступить в диалог с женщинами. "К вам на сегодняшний день туристы меньше ходят. Мы сделаем все красиво, туристы придут. Если мы что-то захотим поменять, мы согласуем это все с вами", - сказал он.

Из толпы митингующих раздались возгласы о том, что рынок приватизировали неправомерно. "Мы изучали бумаги, все было сделано законно. Мы всем предоставим крытые торговые места, сделаем все за свой счет. Будем собирать только арендную плату и повышать ее не будем", - пообещал представитель собственника.

Еще один представитель собственника, новый директор рынка Сафар Жамурзаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что говорил лично с торговцами. По словам Жамурзаева, он достиг взаимопонимания практически со всеми торгующими, хотя и не намерен погашать долги женщин перед прежним владельцем рынка.

Прежний собственник Козьего рынка подал иски к предпринимателям, которые с лета 2018 года не платили за аренду. Суды первой инстанции встали на сторону дирекции рынка, но торговцы намерены подать апелляции, сообщила Лиза Жантудуева.

Совет старейшин балкарского народа по итогам митинга призвал торговцев отстаивать свои права. В обращении отмечается, что Козий рынок приносил администрации Нальчика доход, но его продали в 2011 году частному лицу по заниженной стоимости. Ангары на рынке были построены на деньги торгующих, однако арендную плату для них дирекция повысила втрое.

"До тех пор пока правоохранительными органами и судом не будет дана оценка деятельности прежнего собственника, призываем вас не принимать никаких решений", - отмечается в обращении ССБН. Активисты предложили торговцам Козьего рынка создать группу активистов из семи человек, чтобы решать вопрос установления коллективной формы собственности на рынке.