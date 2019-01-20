Торговцы Козьего вышли на митинг после известия о новом собственнике

20 января 2019, 23:59

Работники Козьего рынка в Нальчике устроили сегодня акцию протеста после встречи инициативной группы с главой администрации города и известия о новом собственнике рынка. Член инициативной группы сообщил собравшимся подробности встречи с мэром и условия возвращения рынка в муниципальную собственность.

Как писал "Кавказский узел", предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заявил, что "приватизация рынка была морально неправильной", но придраться к чему-то сложно. В октябре 2018 года антимонопольщики сообщили, что торги, по которым рынок был приватизирован, были проведены с нарушениями, но срок давности истек. Торговцы рынка продолжили забастовку, собственник в ответ на отказ продлить договоры и выплатить арендные платежи лишил торговцев, по их словам, электричества. В конце декабря суд принял сторону владельца рынка в его споре с предпринимателями.

По данным корреспондента "Кавказского узла", всего на рынке работают около 400 человек, и более 350 из них участвуют в акциях протеста, требуя деприватизировать рынок. В июне более ста балкарских женщин, торгующих шерстяными изделиями, отказались платить владельцу Козьего рынка за право торговли. В сентябре смена охраны на Козьем рынке в Нальчике привела к новому витку противостояния торговцев с владельцем рынка - торговцы потребовали убрать новых охранников.

Член инициативной группы Абузеид Гериев рассказал участникам сегодняшней акции о встрече с главой администрации Нальчика Таймуразом Ахоховым. На этой встрече стало известно, что у рынка появился новый собственник и в настоящее время идет процесс оформления документов. "Кто именно стал хозяином рынка, мэр не сообщил, однако отметил, что все его хорошо знают, - рассказал Гериев. - О личности нового собственника, по словам мэра, станет известно к 8 марта, и это будет подарком для женщин, торгующих на рынке".

Гериев передал участникам митинга слова мэра о договоренности с новым собственником не повышать арендную плату за торговые места. Кроме того, собственник не будет что-либо строить на открытой части рынка, а только благоустроит его. Собравшиеся отнеслись к новости сдержанно, передает корреспондент "Кавказского узла".

Абузеид Гериев рассказал также, что в ходе общения с главой города члены инициативной группы высказали мнение, что дело не в национальности собственника.

"Мы подчеркнули, что считаем принципиально важным возврат рынка в муниципальную собственность, потому что этот рынок - не совсем обычный рынок, где что-то продают. Он связан с культурой балкарского народа, с его традициями и народным творчеством. Мы сказали, что не можем быть уверенными в том, что этот собственник через какое-то время не надумает перепродать рынок еще кому-нибудь", - сказал Гериев.

По его словам, мэр заявил, что если такое случится, можно будет поставить вопрос о возврате рынка муниципалитету.

Участники акции интересовались, почему новый владелец не пришел и не представился им.

Адвокат Шагабан Эльджорукаев рассказал, что приватизация рынка и присоединение его к рынку "Искож" были незаконными. И все эти действия, по его словам, можно оспорить в суде.

Присутствующий на митинге член Совета старейшин балкарского народа (ССБН) Исмаил Хаджиев отметил, что для начала стоит выяснить, законно ли была выведена территория, на которой располагается рынок, из особо охраняемой зоны.

"Если рынок был присоединен к рынку "Искож" по мотивам нерентабельности и выставлен на аукцион, все это законно. Но мое мнение – никогда этот рынок не был нерентабельным. Я уверен, что при принципиальной проверке окажется, что рынок был уценен. Его стоимость не 30 млн рублей, а значительно больше", - заявил Хаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Активист Зуфар Аккаев также заявил, что вопрос не в национальности собственника.

"Рынок должен находиться в общественной собственности, никакая замена собственника проблему не решит, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". - Это народный рынок, люди хотят чувствовать себя здесь уверенно, хотят сами решать вопросы. Вопрос заключается в сохранении общественного интереса. Этот рынок – их жизнь, это их заработок, это благополучие их семьей".

Участница акции Айшат Султанова сообщила, что ситуация с рынком обсуждалась на собрании балкарской общественности с участием министра по делам национальностей Анзора Курашинова и его заместителя Джамбулата Гергокова.

"На собрании было принято решение о том, что в случае, если предложение мэра Ахохова окажется неприемлемым для нас, назначить и провести по данному вопросу общественные слушания с участием руководства республики, руководства прокуратуры, депутатов всех уровней, глав балкарских муниципальных образований, провести пресс-конференцию, а также акции протеста в виде пикетов", - сообщила Султанова корреспонденту "Кавказского узла".

Присутствующие одобрили данное решение.

Напомним, что ранее представитель администрации Нальчика сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не существует механизмов для возвращения Козьего рынка в собственность муниципалитета, кроме желания владельца вернуть рынок. "Рынок был приватизирован в соответствии с законодательством. Был проведен аукцион, было два заявителя, из которых выиграл один. За рынок была уплачена большая сумма. Аукцион прошел с соблюдением всех законов", - рассказал представитель администрации, подчеркнув, что нынешний собственник – не первый частный владелец рынка.

Комментариями представителей владельца Козьего рынка "Кавказский узел" пока не располагает.