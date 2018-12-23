Суд принял сторону владельца Козьего рынка в его споре с предпринимателями

23 декабря 2018, 02:00

С женщин, которые торгуют на Козьем рынке в Нальчике шерстяными изделиями, компания-владелец рынка начала взыскивать в судебном порядке арендную плату, а также лишать их рабочих мест.

Как писал "Кавказский узел", предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заявил, что "приватизация рынка была морально неправильной", но придраться к чему-то сложно. В октябре антимонопольщики сообщили, что торги, по итогам которым Козий рынок был приватизирован, были проведены с нарушениями, но срок давности истек. Торговцы рынка продолжили забастовку, собственник в ответ на отказ продлить договоры и выплатить арендные платежи, лишил торговцев, по их словам, электричества.

По данным корреспондента "Кавказского узла", всего на рынке работают около 400 человек, и более 350 из них участвуют в акциях протеста, требуя деприватизировать рынок. В июне более ста балкарских женщин, торгующих шерстяными изделиями, отказались платить владельцу Козьего рынка за право торговли. В сентябре смена охраны на Козьем рынке в Нальчике привела к новому витку противостояния торговцев с владельцем рынка - торговцы потребовали убрать новых охранников.

Предприниматель, торгующая на Козьем рынке шерстяными изделиями, Зулейха Атабиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получила решение суда, который обязал ее по иску компании-владельца рынка освободить торговые места, которые были у нее в аренде, и вернуть их владельцу по акту.

В решении суда в отношении Атабиевой указывается, что «управляющая рынком кампания направила в адрес ответчика уведомление о прекращении договора и необходимости в трехдневный срок освободить торговые места и передать их... по передаточному акту».

Суд постановил исковые требования о возврате и освобождении торговых мест удовлетворить, обязать Зулейху Атабиеву освободить торговые места и взыскать с нее госпошлину в размере шести тысяч рублей.

"Между тем я за аренду этих трех торговых мест заплатила единовременно 330 тысяч рублей. Этот рынок - не золотое дно. Это лишь выход из положения, мы здесь зарабатываем только на хлеб. Теперь вот нас начали засыпать письмами, таскать по судам, выгонять", - рассказала Атабиева.

По словам женщины, ее долг по арендной плате составил 75 600 рублей.

Предприниматель Тамара Гергокова, по ее словам, должна по решению суда выплатить арендную плату за пять месяцев в размере 8400 рублей плюс госпошлину в размере 400 рублей.

Торгующая на Козьем рынке Марзият Гулиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обращалась во все инстанции, чтобы признать приватизацию рынка незаконной.

"Нас слушали, обещали разобраться, однако никто ничего не предпринял, чтобы вернуть рынок муниципалитету. В знак протеста мы перестали платить арендную плату. И за это теперь на каждую (торгующую на рынке женщину) подают иски в суд. Хотя в администрации города нам обещали, что пока идет разбирательство относительно законности или незаконности приватизации рынка, нас никто трогать не будет", - отметила она.

Женщины считают, что их выдавливают с рынка.

"Они хотят, чтобы мы отсюда ушли. Но мы никуда уходить не собираемся", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Аминат Тохаева.

По ее словам, при стаже работы в 32 года она получает пенсию в размере 7500. При этом у нее, по ее словам, двое детей-студентов. Ей пришлось прийти на рынок, чтобы заработать хоть какую-то прибавку к пенсии.

За те деньги, которые женщины не платили за аренду с августа, они благоустраивали свои рабочие места, а также отремонтировали туалет, рассказала Тохаева.

"Сюда приходят люди с других регионов. Нам было стыдно за состояние рынка. Ведь его называют «балкарским шерстяным рынком», кто бы что ни говорил", - отметила она.

Торгующие на Козьем рынке женщина сообщили, что намерены обжаловать решения суда.

Напомним, что ранее представитель администрации Нальчика сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не существует механизмов для возвращения Козьего рынка в собственность муниципалитета, кроме желания владельца вернуть рынок. "Рынок был приватизирован в соответствии с законодательством. Был проведен аукцион, было два заявителя, из которых выиграл один. За рынок была уплачена большая сумма. Аукцион прошел с соблюдением всех законов", - рассказал представитель администрации, подчеркнув, что нынешний собственник – не первый частный владелец рынка.

Комментариями представителей владельца Козьего рынка "Кавказский узел" пока не располагает.