Работа летних кафе и рынков разрешена в Кабардино-Балкарии

01 июля 2020, 10:36

В Кабардино-Балкарии объявлен второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Число инфицированных в республике выросло за сутки на 51, при этом 302 зараженных выздоровели.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня в Кабардино-Балкарии возобновили работу библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы, а власти рассматривали возможность открытия летних кафе, рынков и ярмарок. Пик эпидемии в республике пройден, заявил главный санврач региона.

К 30 июня в Кабардино-Балкарии было зарегистрировано 5010 случаев заражения коронавирусом, 53 человека умерли. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Кабардино-Балкария переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщила сегодня пресс-служба главы республики. "Соответствующий указ подписан 30 июня главой региона К.В.Коковым", - говорится в публикации на сайте главы региона.

Согласно указу, при условии "строгого соблюдения всех профилактических мер" с 1 июля возобновляется работа многофункциональных центров в штатном режиме, летних кафе при стационарных предприятиях общепита, открытых рынков и ярмарок, а также зоопарков. "С 400 до 800 квадратных метров увеличивается площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые могут функционировать. При этом по-прежнему требуется наличие уличного входа в помещение, сохраняется ограничение одновременно находящихся в нем лиц", - говорится в публикации.

По данным министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустама Калибатова, количество поступлений в госпитали особо опасных инфекций за неделю сократилось на 15,2%, пациентов в тяжелом состоянии - на 4,7%. "Прослеживается тенденция к снижению числа выявленных больных с картиной поражения легочной ткани, характерной для COVID-19", - отмечается в сообщении.

За сутки число зараженных в Кабардино-Балкарии выросло на 51 и достигло 5061. Из них выздоровели 3688, в том числе 302 - за последние сутки. Умерших от коронавируса в республике по-прежнему 53, следует из информации, размещенной на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".