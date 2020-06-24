Режим самоизоляции смягчен в Кабардино-Балкарии

24 июня 2020, 07:27

С сегодняшнего дня в Кабардино-Балкарии возобновили работу библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы, а власти рассматривают возможность открытия летних кафе, рынков и ярмарок. Пик эпидемии в республике пройден, заявил главный санврач региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня в Кабардино-Балкарии число заражений коронавирусом превысило 4,5 тысячи, умерли 47 пациентов, 54 находятся в реанимации.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Кабардино-Балкарии смягчили введенные ранее ограничения из-за эпидемии коронавируса. С сегодняшнего дня в регионе возобновили работу ряд учреждений. "Принято решение о возобновлении с 24 июня работы музеев и библиотек, снятии ограничений на посещение парков, скверов и кладбищ, проезд транзитного транспорта, оказание косметических услуг по предварительной записи при условии соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, регулярной дезинфекции", – сказано в сообщении, опубликованном 23 июня на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Главный санврач Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов на заседании правительства заявил, что пик эпидемии в регионе пройден, а глава Минздрава Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов рассказал главе республики Казбеку Кокову, что регион вышел на плато по эпидемии около двух недель назад. "Правительству КБР дано поручение проработать совместно с Роспотребнадзором вопрос о возобновлении с 1 июля <…> работы кафе с летними верандами, открытых рынков и ярмарок", – сказано на сайте главы региона.

Ранее "Кавказский узел" писал, что пользователи соцсети связали ослабление режима самоизоляции в Карачаево-Черкесии с предстоящим голосованием по Конституции, власти региона отменили ограничения для того, чтобы повысить явку на 1 июля, считают они.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".