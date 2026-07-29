Военный осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие на службе

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего Рустама Дациева, признав его виновным в отсутствии на службе больше месяца.

Согласно материалам дела, военнослужащий Рустам Дациев с 13 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года, а затем с 14 апреля 2026 года по 10 июня 2026 года отсутствовал на службе и находился по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению.

В первом случае Дациев сам явился в воинскую часть, а во втором случае добровольно прибыл в военный следственный отдел.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Рустама Дациева виновным в уклонении от службы свыше одного месяца и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила 28 июля пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к реальному лишению свободы Марата Шикова, который отсутствовал на службе более четырех месяцев.