Курорты в Кабардино-Балкарии возобновили работу

10 июля 2020, 11:35

Власти Кабардино-Балкарии объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В республике возобновили работу санатории и курорты, в частности центр активного отдыха «Флайчегем» и канатные дороги в Приэльбрусье.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце июня главный санитарный врач Кабардино-Балкарии констатировал, что пик эпидемии в республике пройден. В регионе возобновили работу библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы. С 1 июля открылись летние кафе и рынки. При этом всем, гостиницы и турбазы в республики оставались закрытыми для туристов, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки.

По состоянию на 10 июля, в Кабардино-Балкарии выявлено 44 случая заболевания коронавирусом за последние сутки, общее число заболевших достигло 5477. Из числа заболевших выздоровели 4584 (за сутки - 155), умерших – 60, сообщается на странице оперативного штаба республики в Instagram. В госпиталях находятся 910 человек, из них в реанимациях - 43. "В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. На протяжении около двух недель отмечается отрицательная динамика темпов прироста заболеваемости. За неделю количество госпитализаций сократилось на 31%. Число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое и составило 12%", - отмечается в сегодняшнем сообщении оперштаба. По данным сайта "Стопкоронавирус.РФ", со 2 июля в республике число новых случаев COVID-19 за сутки не превышает 50.

Позитивная динамика заболеваемости COVID-19 в Кабардино-Балкарии позволила властям республики разрешить с сегодняшнего дня работу санаторно-курортных организаций. Также смогут начать работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда. Решение об этом было принято на очередном заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в республике 8 июля.

С сегодняшнего дня разрешено проводить торжественные церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек, откроются плавательные бассейны, фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет при этом предлагалось продлить, отмечается на сайте главы региона.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На курорте «Эльбрус» с некоторыми санитарными ограничениями возобновилась работа канатных дорог.

«С 10 июля наши канатные дороги снова работают в обычном режиме […] при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более 2 человек в один вагон. В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать индивидуальные средства защиты», - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте курорта.

Об открытии заявило и руководство центра активного отдыха «Флайчегем». «Летний сезон открыт […] Парадром «Флайчегем» открыт для гостей и готов принимать своих старых и новых друзей», - говорится в сообщении центра на странице в Instagram.

Центр предлагает туристам разные виды активного отдыха, а также домики для проживания.

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В первые после введения ограничений рабочие выходные центр ожидает около 120 человек, сообщил директор "Чегем-Тур" Марат Мушкаев. По его словам, приезжие будут размещаться в своих палатках на территории кемпинга, социальное дистанцирование будет обеспечено, на курорте нет закрытых помещений, куда может поместиться одновременно много людей.

Директор центра также отметил, что сотрудники большую часть сезона оставались без работы и без зарплаты. "В этом году у нас было больше заявок, больше людей собирались приехать к нам на открытие сезона, на майские праздники, спрос возрос. За это время мы должны были провести два фестиваля на открытие сезона, съезд фотографов, также был отменен запланированный на майские праздники кубок профессионалов по парапланеризму, не состоялся и фестиваль высокогорных забегов […] Было тяжело всем, но в данный момент все вернулись на свои рабочие места, команда на месте", - цитирует Мушкаева ТАСС.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".